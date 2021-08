Slavoj především v prvním poločase navázal na povedené vystoupení v Protivíně (4:1) a na domácím stadionu Dražice nešetřil. Kanonádu odstartoval už v 9. minutě Růžička, který za dalších deset minut připojil i druhou trefu. Netrvalo dlouho a prosadil se i Tůma a krátce před přestávkou korunoval povedený výkon svým třetím gólem Růžička.

Dražice po přestávce zlepšily defenzivu a v 55. minutě se dočkaly i zápisu do střelecké listiny, když se z pokutového kopu prosadil Stuchlík. Slavoj ve svém úsilí polevil, takže úroveň jeho hry poklesla, přesto zaslouženou výhru ještě dokázal v závěru korunovat díky Strapkovi.

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Skóre 4:0 po první půli je dost vypovídající. Dražice nepřijely s defenzivní taktikou, což jim slouží ke cti, ale to se jim nevyplatilo. My totiž dávali góly po pěkných kombinacích z rychlých protiútoků. Po přestávce už soupeř zavřel obranu, takže jsme to měli složitější, nicméně s výkonem, který jsme ve druhém poločase předvedli, příliš spokojený být nemohu. Pod dojmem náskoku jsme si zřejmě mysleli, že už se nám nemůže nic stát a že to půjde samo, což samozřejmě není pravda. Udělali jsme i nějaké chyby a hosté navíc snížili z penalty. Na hřišti přibylo faulů, mluvení, hra byla často přerušovaná. Přesto jsme ještě v závěru jednu branku přidali. Růžička, který zůstal naším jediným čistokrevným útočníkem, hattrickem potvrdil, že si to správné místo k zakončení umí najít a góly dávat dokáže. Dvakrát se trefil i minule v Protivíně.“

V dalším kole se krumlovští fotbalisté, kteří zůstávají společně s Olešníkem jediní, kdo ještě neztratil ani bod, v sobotu 28. srpna představí na půdě Milevska (17), které také prožívá povedený start do nové sezony.

Slavoj Český Krumlov – TJ Dražice 5:1 (4:0)

Branky: 9., 18. a 40. Růžička, 24. Tůma, 87. Strapek – 55. Stuchlík (pen.). ŽK: Kabele – Turek. Rozhodčí: Izugrafov – Dunovský, Talíř. Diváci: 185.

Č. Krumlov: Trnka – Švec (71. Paráček), Kabele, Kuna – Vávra, Gelnar (70. Poláček), Svoboda, Novák, Strapek – Růžička, Tůma (80. Kordík).