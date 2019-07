Hráči krumlovského Slavoje zahájí přípravu na nový ročník krajského přeboru ve středu 10. července.

Zelenobílá družina trenérů Domina a Černého bude obhajovat příslušnost ke špičce krajské elitní společnosti či vylepšovat výsledné páté místo.

„Po sestupu z divize jsme byli v kraji vlastně nováčky. Mužstvo se dost obměnilo a proto mě výborný start až překvapil. Výhodou bylo, že nás soupeři neznali a my se prosazovali kombinačním stylem. Postupně ale přišla zranění i jiné výpadky, kádr nebyl tak široký co do kvality a konec podzimu byl špatný. Přes zimu jsme se zase dali dohromady, ale nadále nás nejvíc trápila ofenzíva. Měli jsme jen jednoho útočníka a chvílemi to vypadalo, že se bude hrát o záchranu. Přišel ale zlom v Protivíně. Naštěstí nám dávali góly aspoň obránci a halvové, po dlouhém zranění se zapojil Klivanda, což je hodně důležitý článek naší hry – a bylo z toho páté místo, které asi odpovídá tomu, co jsme celou sezonu předváděli,“ ohlíží se za minulým ročníkem KP krumlovský trenér Václav Domin.

Před novou sezonou však dojde ve Slavoji k dalšímu poměrně velkému pohybu v kádru…

„V první řadě musím zmínit, že do Rakouska odchází Dudák, což je pro nás pochopitelně citelná ztráta. Martin byl pilířem naší defenzívy a podle mého názoru to je nejlepší hráč na tomto postu v kraji. Za svůj přístup si to ale zaslouží a já mu to přeji. Líbí se mi i jeho férové jednání a také příslib, že při návratu bude jeho první volbou opět Krumlov,“ vzkazuje kouč Domin a pokračuje ve výčtu: „Na zahraniční angažmá odcházejí i Ďurica se Smolenem, brankář Říha se vrací do Kaplice, Ješina míří do Větřní, Trapl do Holubova a Fatura s Grigerou do Roudného. Odchodů je poměrně hodně, což budeme teď muset nahradit příchody, kterých je přibližně stejný počet. Z Třeboně jsme získali ofenzivní hráče Růžičku s Vávrou, z Rudolfova přichází Kuna, což je šikovný levonohý fotbalista, kterých není nikdy dost. Z Loučovic k nám jde na zkušenou mladý střelec Tóth. Navíc se už před koncem minulé sezony zapojil zkušený Beránek a nyní se k němu po delším zranění přidá i Švec. Do přípravy s námi půjde i trojlístek dorostenců Kordík, Ryneš a Vnuk. Potřebovali jsme hlavně zkvalitnit lavičku, což se těmito jmenovanými příchody, myslím, podaří,“ doufá kormidelník.

A co zelenobílé v letní přípravě v nejbližších dnech konkrétně čeká?

„Před koncem měsíce budeme v týdnu hrát s Planou u Budějovic. Něco je ještě v jednání a jako generálka je na začátek srpna domluvený zápas s Kaplicí. Ten bychom chtěli hrát doma, protože pak začínáme domácím utkáním s Čimelicemi,“ vypočítává program přípravné fáze krumlovský trenér Václav Domin.