Hned druhé kolo nového ročníku krajského přeboru nabídlo šlágr v podobě souboje Olešníka s krumlovskými fotbalisty. Tedy týmů, které v uplynulé nedohrané sezoně obsadily první a druhou příčku.

K vidění byl výborný fotbal a také nečekaně jednoznačné vítězství Slavoje, který Lafatu a spol. pokořil pěti góly. Zatímco domácí kanonýr vyšel naprázdno, v dresu hostů zazářil hattrickem Tauber. Svěřenci kouče Václava Domina se tak po dvou venkovních zápasech pyšní plným bodovým ziskem a impozantním skóre 8:3.

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: „Očekávali jsme, že zápas bude více fotbalovější než v úvodním kole v Třeboni, kde to byl hlavně boj. A to se také potvrdilo, přestože Olešník má trochu problémy se sestavou. Ale to my taky. Už ve druhé minutě trefil domácí Lafata z trestného kopu břevno a o tři minuty později jsme se ujali zásluhou Taubera vedení. To odstartovalo fotbal nahoru dolů s množstvím šancí, který se musel divákům líbit. K tomu přispěl i výborný výkon rozhodčích, které musím pochválit. Zápas rozhodla naše lepší produktivita a hlavně Tomáš Tauber konečně v koncovce zachoval klid a rozvahu. Situace řešil jako správný zakončovatel a za to byl odměněn hattrickem . Dá se říci, že to byl hlavně jeho zápas, ale pochvalu samozřejmě zaslouží celý tým. Kluci vědí, co mají hrát, potřebovali se jen trochu uklidnit, což se povedlo díky dvěma gólům během úvodní půlhodiny. Spokojený jsem i s tím, jak dodržovali pokyny a disciplínu. Na Olešník jsme se dobře přichystali, věděli jsme, že má velmi nebezpečné kontry a ty jsme dokázali eliminovat. Z úvodních dvou zápasů venku máme šest bodů, což nás těší. Ale nesmíme usnout na vavřínech, čekají nás další těžké duely.“

V dalším programu se fotbalisté Slavoje představí dvakrát doma. V sobotu 5. září přivítají Sezimovo Ústí (17) a ve vloženém 15. kole ve středu 9. září Rudolfov (17.30).

FK Olešník – Slavoj Český Krumlov 1:5 (0:2)

Branky: 64. Toth – 5., 26. a 63. Tauber, 59. Kuna, 68. Růžička.

Rozhodčí: Toucha – Dunovský, Lepič. ŽK: 2:1. Diváci: 120.

Č. Krumlov: Š. Beránek – Švec, Kabele, Kuna – Strapek, Svoboda, Vávra, Novák, Tůma (87. Paráček) – Růžička (88. Šára), Tauber (83. Filip).