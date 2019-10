Krumlovští fotbalisté si v předchozím kole doma vylámali zuby na Protivínu, kterému nedokázali vstřelit branku a v souboji týmů ze špičky tabulky prohráli 0:1. Tentokrát je čekal duel na půdě nováčka v Sezimově Ústí, který se krčí na samém chvostu tabulky se ziskem pouhých tří bodů. Cíl byl tedy jasný, naplno bodovat. Slavoj si žádné komplikace nepřipustil a nakonec soupeři uštědřil pořádný debakl.

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: „Prvních zhruba třicet minut jsme si nepočínali podle mých představ. Hráli jsme proti zhuštěné obraně soupeře a nemohli se dlouho gólově prosadit. Prolomit se nám to povedlo až v 39. minutě, kdy otevřel skóre Tauber. Krátce nato přidal druhou trefu Růžička a od té doby jsme jednoznačně kralovali a ve druhém poločase jsme velkou převahu promítli i do skóre. Musím však také přiznat, že zhruba v páté minutě mělo Sezimovo Ústí velkou šanci, při níž nás podržel brankář Trnka. Domácí se snažili vzdorovat do doby, dokud jim stačily síly. Proti mužstvům ze spodku tabulky tabulky, které v defenzivě vytvoří hradbu těl, je to téměř pokaždé o prvním gólu, aby to z nás padlo. Nakonec jsme dokráčeli k přesvědčivému vítězství.“

V dalším kole krumlovský celek v sobotu hostí béčko Táborska (14.30 hodin).

Sokol Sezimovo Ústí – Slavoj Český Krumlov 1:7 (0:2)

Branka: 85. Bartáček – 39. a 55. Tauber, 51. a 83. Klivanda, 42. Růžička, 71. Vávra, 88. Savytskyi.

Rozhodčí: Macko, Krauskopf, Izugrafov. ŽK: 2:1 (Hoffmann, Drs – Trnka). Diváci: 80.

Slavoj: Trnka – Švec, Kabele, Kuna – Strapek (72. Savytskyi), Klivanda, Vávra (85. Šára), Novák, Persán (68. Malý) – Růžička (82. Paráček), Tauber (68. Svoboda).