Nová Ves u ČB – Český Krumlov 3:2 (3:1), branky: Jiránek 2, Procházka – Kabele, Tauber.

Krumlovský zástupce krajského přeboru nezachytil začátek a po necelé půlhodině prohrával o tři branky. Pak sice hosté hru postupně zlepšili, ale podařilo se jim už jen výsledek korigovat na rozdíl jediného gólu.

„V Nové Vsi byly nějaké oslavy a my přijeli jako na dětský den… Pětadvacet minut chlapci jakoby nevěděli, že vůbec mají hrát fotbal. O přestávce jsme si to vyříkali, ve druhé půli soupeře hodně mačkali, ale neproměňovali jsme šance a domácím dobře chytal gólman,“ okomentoval nepovedený test českokrumlovský kormidelník Václav Domin a ještě dodal: „Prohrát se samozřejmě může, je to pořád jen příprava. Mě ovšem mrzí, že jsme na začátku nepředvedli adekvátní výkon na manšaft krajského přeboru!“

Sestava Slavoje: Trnka – Malý, Kabele, Svoboda, Ryneš – Kuna, Novák, Vávra, Strapek – Tauber, Růžička, střídali: Persán, Šára, Kordík, Filip.

POPRVÉ DOMA

Po kvartetu vystoupení na cizích hřištích se nyní zelenobílí poprvé v letní přípravě představí na domácím trávníku, kde ve středu 31. července od 18 hodin poměří síly s tradičním okresním rivalem, nováčkem I.A třídy v barvách kaplického Spartaku.