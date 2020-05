Dvouměsíční pauzu způsobenou pandemií koronaviru trávili hráči individuální přípravou. „Hráči se připravují individuálně a komunikujeme přes whatsap. Žádné individuálni plány nedostali a myslím, že abnormální délka letní přípravy nám umožní vše dohnat, pokud to tedy situace umožní,“ uvedl k současné situaci trenér lažišťských fotbalistů Josef Raušer.

V klubu v uplynulých týdnech nezaháleli, co se týče hráčského kádru, který by měl doznat několika změn. „V rámci přípravy na novou sezonu určitě pracujeme na podobě kádru. První pozitivní zprávou je, že se vrací Jan Makoš ze studijního pobytu v USA. Druhá pozitivní zpráva je, že zatím mimo dvou hráčů stávajícího kádru mají všichni chuť pokračovat. A třetí zprávou je, že již teď jsme domluvení se dvěma až třemi hráči na působení v Lažišti. Jména si nechám pro sebe, ale věřím že se nové tváře určitě objeví, a to už v přípravě a určitě se je na co těšit,“ potvrdil drobnou obměnu kádru trenér.

Do jarní části byl připraven naskočit v rámci možností i Kamil Tobiáš. Ten by teoreticky měl být k dispozici i dál. „Ohledně Kamila Tobiáše bude záležet na jeho časových možnostech a chuti si zahrát. Já o takového hráče a osobnost určitě stojím, ale vše budeme ladit až budou známy termíny zápasů,“ doplnil trenér Raušer.

Letní příprava bude tentokrát o něco delší. Rozplánovanou ji mají již i Lažišťští. „Předpokládám, že bude potřeba co nejvíce práce s míčem, když si teď do něj kluci prakticky dva měsíce nekopli. Společnou přípravu chceme zahájit koncem května a vše bude záležet na vývoji situace v České republice. Přátelské zápasy zatím naplánované nemáme, ale určitě budeme chtít minimálně čtyři až pět zápasů odehrát,“ říká Josef Raušer a doplňuje: „Pravidelně komunikujeme s vedením oddílu a určitě se budeme snažit držet všech vydávaných opatření a doporučení. Je pravda, že tato situace je pro všechny výjimečná a tak i my fotbalisti se sžíváme s faktem, že jsou daleko důležitější věci než je náš milovaný sport. Já se na každé i negativní situaci snažím hledat ponaučení a pozitiva a myslím, že velkým pozitivem z pohledu trenéra je, že bude mít díky dlouhé karanténě konečně dostatek motivovaných hráčů na tréninku. Každopádně už se všichni moc těšíme na hřiště a všichni si moc přejeme, abychom tuto situaci již nemuseli znovu zažít.“