Čtvrté kolo nabídlo okresní derby mezi Loučovice a Zlatou Korunou, v němž si jednoznačné vítězství připsal domácí Vltavan. Větřní si doma poradilo s béčkem Roudného a Frymburk se rozešel smírně se Sedlecem. Derby Chvalšiny – Dolní Dvořiště bylo z důvodu nařízené karantény kvůli koronaviru odloženo.

SK Větřní – Malše Roudné B 3:1 (1:1)

Vlastimil Sulzer, trenér SK Větřní (4. místo): „Jsem rád za tři body, které dnes byly vydřené. Hosté mají mladý tým a hráli velice aktivně, my jsme v první půli nevěděli, jak je zastavit ve středu hřiště. Po změně stran se nám to už dařilo, zlepšili se a hlavně využili dvě šance.Hostům se zranili dva hráči, tímto jim chci popřát brzké uzdravení. Pochvalu zaslouží celý tým za bojovnost, ale vyzdvihnu mladíka Jana Votýpku, který svůj debut za áčko zvládl a ozdobil velice kvalitním výkonem. Z hostů se mi líbil Wohlgemuth, jenž navíc vstřelil i hezkou branku. Teď se musíme připravit na Sedlec, kde budeme chtít opět bodovat.“

Branky: 2. Ješina, 75. M. Votýpka, 78. Sukdolák - 16. Wohlgemuth.

Rozhodčí: Mráz - Muzika, Večerníček. ŽK: 1:1. Diváci: 60.

Vltavan Loučovice – SK Zlatá Koruna 4:0 (2:0)

Martin Hüttner, kapitán Vltavanu Loučovice (9.): „Zaslouženě jsme šli ve 14. minutě do vedení po trefě Žáka, brzy na to však zápas ovlivnilo vyloučení hostujícího brankáře Schwarze. Penaltu sice jeho nástupce Weinhard, který se přesunul do branky z pole, chytil a šanci na vyrovnání potom Zlatka nevyužila a my naopak do přestávky zvýšili na 2:0 zásluhou Tomana. Po přestávce jsme si chtěli výsledek proti oslabenému soupeři pohlídat a ještě nějakou branku přidat, což se nám do puntíku podařilo splnit, když se trefili Šíma a opět Toman.“

Jan Prener, trenér SK Zlatá Koruna (6.): „Vstup do utkání nám absolutně nevyšel a kdybychom do 20. minuty prohrávali o tři branky, nikdo by se nemohl divit. Školácké chyby a plno nepřesností v rozehrávce, to vše nahrávalo domácímu celku. A to ještě v 19. minutě došlo po faulu k vyloučení našeho brankáře. Nařízenou penaltu Weinhard chytil a zápas i dochytal. Utkání nám však nevyšlo, navíc v naší hře ukázalo více nedostatků, na které se musíme zaměřit.“

Branky: 38. a 87. Toman, 14. Žák, 58. Šíma.

Rozhodčí: Hladík - Adamovič, Pícha. ŽK: 4:3. ČK: 0:1 (19. Schwarz). Diváci: 100.

Šumava Frymburk – TJ Sedlec 2:2 (1:2)

Stanislav Matuš, trenér Šumavy Frymburk (7.): „První poločas na nás hosté vlétli, předváděli hezký fotbal a dostávali nás pod tlak. Kopali rovněž hodně rohů a po jednom z nich, když jsme nechali trestuhodně volného stopera, jsme inkasovali. Nám se naštěstí povedlo za několik minut zásluhou Budíka z penalty po faulu vyrovnat. Jenže hosté opět využili dalšího našeho zaváhání a udeřili podruhé po pěkné střele z hranice vápna. V prvním poločas byl Sedlec lepší, my se nedokázali zformovat. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, zlepšili jsme se povedlo se nám vyrovnat, když po pohledné akci Budík, jehož výkon bych chtěl vyzdvihnout, zakončoval do prázdné branky. Poté jsme měli ještě tři tutovky, jež jsme ale neproměnili, což hodně mrzí. Soupeř však v závěru také mohl rozhodnout a náš bek vykopával míč z brankové čáry. škoda ztracených bodů, ale vzhledem k průběhu je remíza zasloužená.“

Branky: 32. (pen.) a 60. Budík - 25. Koch, 36. Koňarík.

Rozhodčí: Muzika - Mráz, Marek. ŽK: 2:2. Diváci: 99.