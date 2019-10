Větřní – Chvalšiny 1:1 (0:1)

Vlastimil Sulzer, trenér SK Větřní (4.): „Derby mělo vše, co k fotbalu patří, tedy bojovnost a chuť vyhrát i dobrou atmosféru. Hosté byli v první půli lepší, a proto se dostali i do vedení. Po změně stran jsme se zlepšil, ale stačili jsme pouze vyrovnat. Chtěli jsme doma samozřejmě zvítězit, ale bod je spravedlivý pro obě strany.“

Zbyněk Ginzel, trenér Sokola Chvalšiny (13.): „Do Větřní jsme jeli s respektem, už jenom z toho důvodu, že jsem tam pět let trénoval a znám tamní kluky i celé zázemí nazpaměť. Myslím, že první půli jsme byli lepší, což vyústilo i ve vedoucí branku Postla v 31. minutě. Pět minut před přestávkou běžel Kravets sám na gólmana, ale minul branku, což bylo asi zlomové. Po změně stran se totiž Větřní zvedlo, mělo lepší pohyb, zatlačilo nás a ze standardky vyrovnalo. Dělba bodů je spravedlivá.“

Zlatá Koruna – Roudné B 1:4 (0:3)

Petr Gallistl, trenér SK Zlatá Koruna (6.): „V prvním poločase nás soupeř jednoznačně přehrál. My jsme hráli ustrašeně a bez pohybu. Hosté ze svých několika šanci dali tři hezké góly, my jsme si nic nevypracovali. Druhý poločas byl již z naší strany lepší. Ovšem když jsme snížili na 1:3, tak jsme vzápětí inkasovali z ofsajdové pozice čtvrtý gól. Sice tam byly z naší strany nějaké další možnosti, ale ty měli i hosté. Výsledek proto hodnotím jako odpovídající dění na hřišti a gratuluji Roudnému ke třem zaslouženým bodům i k předvedené hře. Jim to hráčsky sedlo, když využili maximální počet pendlů z áčka, naopak my jsme měli nějaké absence. Vědu z prohry neděláme a těšíme se na sobotu, kdy přivítáme první Netolice.“

Dolní Dvořiště – Boršov 3:4 (0:1)

Štefan Bršťák, trenér SK Dolní Dvořiště (7.): „Chtěli jsme doma naplno bodovat, ale to se nám nepovedlo. Absence Štiftera a Smějsíka byly znát. I když se s tím kluci prali statečně, tak to nestačilo. Zejména v druhém poločase jsme dokázali soupeře tlačit, ale museli jsme pořád dotahovat. Vymyslíme totiž nesmyslnou penaltu, a to se těžce srovnává. Soupeř navíc trestal každou chybu. My se teď musíme soustředit na zbylé dva zápasy. Chceme z nich něco urvat a mít přes zimu klid.“

Loučovice – Dříteň 2:1 (1:1)

Martin Hüttner, brankář Vltavanu Loučovice (2.): „Chtěli jsme doma potvrdit body z Kamenného Újezdu, a tak jsme do zápasu vstoupili velmi aktivně. V podstatě jsme Dřítni nepůjčili míč a ovládali hru. Paradoxně však skóre otevřeli hosté. Zanedlouho jsme ale zásluhou Šímy vyrovnali a měli spoustu dalších gólových šancí. Podobné to bylo i po obrátce. Otočení výsledku však přišlo až v 82. minutě, když po faulu na Tomana proměnil penaltu Dudla. Vítězství je zasloužené, ale výsledku o pět gólů by se asi nikdo nemohl divit.“

Frymburk – Kamenný Újezd 0:1 (0:1)

Vlastimil Mertl, trenér Šumavy Frymburk (14.): „Hráli jsme o pomyslných šest bodů a podali jsme tak špatný výkon, že jsme si nezasloužili ani bod. Možná nelze upřít klukům snahu, ale to je tak asi všechno. Porazila nás zřejmě nervozita a z toho se musíme poučit. Minule jsme hráli výborně a prohráli jsme stejným výsledkem jako teď, když jsme hráli doslova tužku. Neměli jsme za celý zápas snad ani jednu vyloženou šanci, a to už o něčem svědčí. Přitom sestava se sešla velmi dobrá. Je to problém nás všech, musíme se z toho poučit a makat, nebo se ocitneme v pralese.“