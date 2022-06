SK Větřní – FK Dolní Dvořiště 1:4 (1:2)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Ani v posledním zápase se nám nevyhnuly problémy se sestavou a bylo to znát. Soupeř vyhrál zaslouženě. My hráli v hlubokým bloku, protože jsme neměli na to, rozdat si s kvalitním soupeřem otevřený fotbal. Zaplať pánbůh, že je konec sezony, poslední měsíce to bylo hodně náročné. Já jen doufám, že si teď kluci odpočinou, na přípravu se sejdeme všichni, a že kádr udržíme. To je priorita, plus se budeme snažit ještě někoho přivést.“

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Jeli jsme do Větřní úplně v klidu, každý věděl, že oběma už o nic nejde. I tak jsme samozřejmě chtěli vyhrát. I když jsme po standardce prohrávali, dokázali jsme do přestávky vývoj otočit. Po změně stran už jsme hru jen kontrolovali, přidali jsme další góly, a tak jsme mohli v závěru na hřiště i my z lavičky, tedy vedoucí mužstva Pavel Pecha, manažer Václav Lattner a já. Zápas jsme zvládli a udělali dobrou náladu na dokopnou. Když shrnu celou sezonu, měli jsme malinko jiný plán, který nevyšel, ale přesto musím všechny do jednoho pochválit. V Dolňáku se vybudovala poslední roky taková parta super kluků, že je to až k neuvěření. A na to jsem opravdu moc pyšný. Nesmím zapomenout ani na obec, ta nám vytváří fantastické podmínky. A naši fanoušci jsou taky super. Doufám, že v novém ročníku navážeme na jarní výsledky. A odměnou nám bude…jistě si to všichni domyslí.“

Branky: 15. Kalkuš – 30. Kubík, 38. Zeman, 64. Štifter, 88. Urazil. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Barva – Hnilička, Adamovič. Diváci: 60.

SK Zlatá Koruna – SK Mladé 5:1 (1:0)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Poslední utkání sezony s Mladým bylo zároveň také loučením s bohatou patnáctiletou fotbalovou kariérou ve Zlaté Koruně pro brankáře Rudu Schwarze. Za celou svou dobu působení se nemohl jen asi dvakrát zúčastnit mistrovského utkání. Jemu patří obrovský dík a obdiv nás všech, co se kolem fotbalu ve Zlatce pohybujeme. Rudo děkujeme. Samotný zápas byl od začátku v naší režii. Kdybychom byli v první půli přesnější v zakončení, mohlo být v úmorném vedru rozhodnuto už dříve. Další branky jsme si nechali až do druhé půle a nakonec z toho bylo další vysoké vítězství v domácím prostředí.“

Branky: 60. a 63. Fuciman, 15. Sláma, 48. Zajíc, 83. Persán – 53. Moudrý. ŽK: 1:7. ČK: 0:1 (82. Šťastný). Rozhodčí: Mráz – Rothscheld, Brt. Diváci: 73.

Spartak Trhové Sviny B – Šumava Frymburk 4:1 (4:1)

Vlastimil Mertl, vedoucí mužstva Frymburku: „Prohráli jsme zaslouženě, moc pozitivního k vypíchnutí není. Snad jen trefa patnáctiletého Králíka. Jsme rádi, že sezona skončila, je to pro nás do jisté míry vysvobození, protože jsme neustále řešili nějaké absence a tým dohrával soutěž úplně zdecimovaný. I v tom posledním utkání se zranil František Malina.“

Branky: 10. a 18. Gažák, 33. Brožka, 40. Pavel – 7. Králík. Bez karet. Rozhodčí: Picka – Kříž, Cigáň. Diváci: 50.

Vltavan Loučovice – Sokol Chvalšiny 5:0 (2:0)

Bronislav Bäuml, trenér Loučovic: „Chvalšiny přijely s vědomím, že se zachránily, a také proto se duel odehrál zcela v naší režii. Smutné na tom je, že až poslední zápas. Asi z hráčů spadla tíha zodpovědnosti a hráli s chutí, přestože jsme měli kvůli předešlému utkání v Dřítni silně kombinovanou sestavu. Nicméně, pozitivní na tom bylo, že fotbal hrát umíme a záleží jen na hráčích, jak dlouho bude trvat návrat do I. B třídy. Loučovice si to určitě zaslouží.“

Peter Fábián, trenér Chvalšin: „Ačkoliv si to možná nebudeme chtít přiznat, během utkání v Loučovicích jsme měli v hlavě jistotu záchrany. A to také rozhodlo. Věřím, že kdyby nám ještě o něco šlo, přistoupíme k zápasu zcela jinak a dokážeme jej vyhrát. Zkazit náladu jsme si výsledkem ale nenechali. Ten je sice krutý, prioritou pro nás je však sezonní výsledek a splnění cíle, než poslední klání bez větší důležitosti. Navíc jsme dohrávali o deseti hráčích. Za půlrok, kdy jsem vedl tým, klukům děkuji. Bylo patrné, že jsme udělali jistý progres, udrželi jsme příslušnost v krajské soutěži a před novým ročníkem před námi stojí další výzvy a plány. K rozhodčím se tentokrát vyjadřovat nebudu. Pochvalu a měřítko v rozlučce snesl snad jen Lukáš Fučík, jinak byl náš výkon, řekněme, nedobrý. Nechci ovšem nikoho shazovat, kluci se snažili, ale zkrátka nám to tentokrát nešlo.“

Branky: 18. a 53. Bäuml, 40. Toman, 76. Fejtek, 83. Hammer. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Hnilička – Barva, Janda. Diváci: 60.