Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „V pro nás netradičním čase jsme si jeli do Kameňáku pro body. Nakonec vezeme jeden a vzhledem k průběhu si myslím, že je to spravedlivé. Domácí hráli účinně a zejména v první půli poctivě bránili, takže my se kromě pár náznaků nedokázali do ničeho dostat. Do druhého poločasu jsme vstoupili lépe a drželi míč na kopačkách, ale soupeř ještě více zalezl a všechny šance i zárodky nebezpečných akcí odvrátil mimo nebezpečí. Nemůžu říct, že se kluci nesnažili, ale určitě jsme schopni hrát jinak. Bohužel, na našem výkonu se také podepsala absence Kouby, na beka musel Smolen, který laboroval celý týden s kotníkem, a zraněny Hami vydržel jen poločas. Po měsíci se po zranění vrátil aspoň Tesař. Pochválit musím juniora Pechu, jenž naskočil do druhého poločasu, a přestože se mu ne vše povedlo, opět ukázal, že jeho výkon jde zápas od zápasu nahoru. Pomalu a jistě nám tak roste další odchovanec do dospělého fotbalu. V důležitých chvílích nás podržel Jirkal, který také ukazuje, že je v brance naší jistotou.“

ŽK: 3:4. Rozhodčí: Handšuh – Barva, Špelina. Diváci: 50

SK Mladé – Šumava Frymburk 5:1 (1:0)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „První poločas byl vcelku vyrovnaný, hrálo se většinou jen od vápna k vápnu, až na jednu akci, kdy se naši obránci nedomluvili při rohu a smolně jsme inkasovali. Druhý poločas jsme začali velmi dobře, hned zkraje jsme vyrovnali a věřili jsme, že můžeme otočit vývoj, ale vzápětí jsme udělali strašnou chybu a Mladé znovu vedlo. To samé se opakovalo za sedm minut, kdy domácí potrestali další naší minelu a přidali třetí trefu. Poté už jsme se nechytali, v závěru jsme ještě dvakrát inkasovali a byli jsme rádi, že už je konec. Tentokrát není koho pochválit, druhá půle v našem podání byla velmi špatná.“

Branky: 14. Kočvara, 48. König, 54. Ludvík, 82. Červený, 88. Zemek – 47. Šísler. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Hučík – Studený, Pileček.

Vltavan Loučovice – SK Zlatá Koruna 2:2 (1:0)

Martin Hüttner, kapitán Loučovic: „Myslím, že remíza je spravedlivá. Mohli jsme rozhodnout jak my, tak soupeř, který asi nebude po našem vyrovnání krátce před koncem s výsledkem spokojený. Na druhou stranu měli hosté možnost vidět nádherný gól Zbyňka Fatury, který musel potěšit všechny fajnšmekry. Škoda, že nám dlouho tajil, že to takhle umí trefit. Pochválit musím Davida Janků, ten zastavil spoustu útoků soupeře a ještě stíhal podporovat naše útočné snahy. A také Tomáše Dostála, jenž přišel až na druhou půli a vnesl do hry oživení.“

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „V první půli jsme byli herně lepší, ale že bychom si vytvořili nějaké větší gólové možnosti, to ne, protože domácí všechny naše pokusy zblokovali. Navíc se krátce před pauzou Loučovice dostaly do vedení. Bylo to po naší standardce, po níž následoval rychlý brejk, který jsme nedokázali přerušit. Do druhé půle jsme vstoupili výborně, rychle jsme vyrovnali a následovala zhruba pětadvacetiminutová výborná pasáž, kterou jsme zakončili vedoucí brankou. Po ní jsme však ubrali plyn, domácí se tlačili dopředu, šli do rizika a hráli vabank a nakonec dosáhli svého, když v 88. minutě vyrovnali. Je to škoda, hlavně ten první gól jsme nemuseli dostat.“

Branky: 42. Dudla, 88. Fatura – 48. Fuciman, 74. Šebelka. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Zabilka – Pšenička, Janda. Diváci: 139.

SK Větřní – Malše Roudné 1:4 (1:1)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápas se mi hodnotí špatně. Soupeř sice vyhrál zaslouženě, ale výsledek průběhu určitě neodpovídá. V prvním poločase jsme herně lepší nebyli, ale kdybychom po něm vedli 3:1, nikdo by se nemohl divit. Jenže naše koncovka a řešení finální části je naprosto žalostné. Mladý tým Roudného by pak asi neměl sílu zápas otočit. Ale to je kdyby, a to ve fotbale nehraje žádnou roli. Druhý poločas nás už hosté přehráli a kromě gólů měl i další šance. Mrzí mě, že se zápas od zápasu spíše zhoršujeme, než aby tomu bylo naopak. Některé naše chyby jsou naprosto nepochopitelné. To se musí hodně rychle změnit, jinak budeme mít velké problémy. Soupeři gratuluji, mladý tým Roudného má určitě perspektivu a pokud si hráči nechají poradit od zkušených trenérů Cepáka s Rezkem, vyrostou z nich kvalitní fotbalisté. Třeba takový Šrámek je určitě zajímavý hráč a myslím, že jednou bude kopat vyšší soutěže.“

Branky: 43. Votýpka – 23. a 50. Bilas, 58. Šrámek, 82. Podlaha. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Pšenička – Zabilka, Večerník. Diváci: 50.

Sokol Chvalšiny – Slavoj Hrdějovice 1:1 (1:1)

Zdeněk Čarek, trenér Chvalšin: „Před zápasem jsem nevěděl, jaké hráče budu mít k dispozici, to je momentálně náš největší problém. Nakonec jsem to poskládal a změnil systém, kdy jsme hráli na tři obránce a tři útočníky. Po dvaceti minutách jsme inkasovali, ale Fic velmi brzy vyrovnal. Kluci v první půli předváděli pěkný kombinační fotbal, ale sráží nás mizerná produktivita, protože nepoměňuje spoustu šancí. Druhý poločas už byl vyrovnaný a ani jeden tým už se gólově prosadit nedokázal.“

Branky: 23. Fic – 20. Pavel. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Trkovský – Kemény, Matoulek. Diváci: 50.