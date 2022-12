Spokojenější ale bude fotbalista Jindřichova Hradce, jehož tým se stal podzimním králem soutěže. „Všichni jsme v Hradci spokojení, že přezimujeme na prvním místě. Snad nám to takhle půjde i na jaře,“ potvrzuje s úsměvem Martin Toman.

A jak je spokojený se svojí osobní bilancí? „Úplně nadmíru,“ odpovídá bez váhání elitní kanonýr.

V Oseku dokázal čtyřikrát skórovat. Jiný husarský kousek se mu zase povedl doma proti béčku Táborska. Základ k výhře 6:0 Toman položil dvěma góly již ve druhé a třetí minutě utkání!

Dávat góly, to má Martin Toman v popisu práce. Dával je i v divizi, ze které ale Jindřichův Hradec letos na jaře bohužel sestoupil. „Nechci říct, že by to bylo v krajském přeboru jednodušší, ale rozhodně mám víc prostoru než v divizi. Hráči ke mně nepřistupují tak důsledně a na všechno mám víc času. Ale i v krajském přeboru jsou šikovní hráči,“ míní Toman.

Útočník Jindřichova Hradce těží ze hry celého týmu a ten na podzim šlapal opravdu výborně.

Směrem dopředu prokázali velkou kvalitu i další spoluhráči, Filip Votava nebo Martin Janák. Uprostřed hřiště odvádí dobrou práci Roman Mischnik. „Jde nám to docela dobře. Je to i tím, že se vyhrává a sbíráme body. Pak se daří jednotlivcům a potažmo celému mužstvu,“ přikyvuje Martin Toman.

Jindřichův Hradec našel na podzim jen dva přemožitele. V Olešníku a v Hluboké nad Vltavou prohrál tým od rybníku Vajgar shodně 3:1. Oba soupeři zaostávají za nejlepším mužstvem podzimu o čtyři body. „Mezi divizí a krajem je velký skok. Měli by mezi tím udělat ještě jednu soutěž. Avšak právě Olešník, Hluboká a ještě Táborsko B by divizi určitě mohly hrát. Hráče na to mají a na jaře nás jistě ještě potrápí,“ myslí si elitní střelec krajského přeboru.

Toman pochází z Dačic, v jejichž dresu už v minulosti krajský přebor hrál. Od té doby šla podle něho úroveň soutěže nahoru. „Tenkrát jsme několikrát vyfasovali i desítku, jednu například v Dražicích. Dražice ale hrály v té době na špici. Ještě si pamatuji Mariana Horku, ten hrál výborně.

Předvánoční čas tráví Martin Toman v teple domova se svojí rodinou a je rád, že si od fotbalového kolotoče může odpočinout. Mužstvo Jindřichova Hradce má nyní volno a tréninky začnou zase až v lednu, kdy vedoucí celek tabulky zahájí zimní přípravu.

„Volno budu trávit s přítelkyní, dvěma dětmi a se psem. Jinak nehodlám dělat do konce roku vůbec nic. Už jsem starší a pohyb mi v tuto chvíli nechybí. Trénovat začnu až v lednu s mužstvem, už to mám vyzkoušené. Vím, co mi vyhovuje,“ usmívá se Martin Toman.