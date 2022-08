Úvodní trefu zaznamenal ve 13. minutě, kdy běžel sám na brankáře, další dvě připojil po změně stran. „Při druhém gólu se mi ještě před šestnáctkou povedlo přehodit gólmana, třetí následoval poté, co balon propadl mezi obránci a já zase de facto běžel sám a někde z hranice vápna jsem střílel k tyč,“ líčí Marek Urazil.

Jestliže pro celé Dolní Dvořiště šlo o historickou premiéru v této soutěži, on sám už ji okusil v nedaleké Kaplici, kde fotbalově vyrostl. „Zkušenosti už nějaké mám. Rozdíl tam samozřejmě je, je to hlavně fyzicky náročnější,“ podotkl.

Potvrdil, že jeho tým má pro letošní sezonu jako prioritu vyhnout se záchranářským pracím a potrápit silné protivníky. „Myslím, že Dolňák má na to, aby v I. A třídě zakotvil na delší dobu,“ tvrdí.

On sám si žádné střelecké cíle nedává, ale přeje si, aby proměňoval šance, do kterých se dostane. „Kdyby to šlo jako proti Netolicím, vůbec bych se nezlobil. Dostal jsem se do tří příležitostí a byly z toho tři góly. Měl jsem prostě štěstí,“ pronesl.

Odchovance kaplického Spartaku čeká už v pátek 9. září velice pikantní souboj, když v dresu nováčka dorazí k derby na půdu svého mateřského klubu.

„V Kaplici mám spoustu kamarádů, nechci předem zbytečně jitřit atmosféru. Už aby bylo utkání za mnou, po něm si o tom můžeme klidně promluvit,“ uzavírá Marek Urazil.