/FOTOGALERIE/ Magnetem posledního kola oblastní fotbalové I.A třídy mladších žáků byl duel v tabulce druhé Kaplice s vedoucím B týmem českobudějovického SKP. Spartakovci v předchozích zápasech jednou prohráli, hosté se před vzájemným duelem pyšnili stoprocentní bilancí.

I.A mladší žáci: Kaplice - SKP ČB B 3:3 (3:1). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – SKP České Budějovice B 3:3 (3:1) pen. 3:2

Branky: 13., 32. F. Draxler, 1. Š. Janek, rozh. penalta Schön – 49., 60. Šimkovský, 4. Pánek. ŽK: 1:1 (D. Štěpánek – Šimkovský). Rozhodčí: Velfl.

Sestavy - Kaplice: Nekužová – Šubarda, Hladík, F. Dreiling, D. Janda, Schön, Brenkus, Vošický, F. Draxler, Š. Janek, Lukš, Smiga, Greschner, D. Štěpánek. SKP ČB B: Pražák – Beneš, Kouba, Mugrauer, Papaj, Vaněček, Pánek, Čaloun, Flegl, Šimkovský, Průša, Pintér.

Do zápasu vstoupili domácí náramně. Hned v první minutě vystihl špatnou rozehrávku soupeře Šimon Janek, překonal gólmana Pražák a Spartak vedl – 1:0. Ve čtvrté minutě bylo vyrovnáno. Na průnikovou přihrávku si za kaplickou obranu naběhl Jakub Pánek a střelou k tyči překonal brankářku Nekužovou – 1:1. V dalších minutách byli aktivnější Kapličtí. Ve 12. minutě Vošický vybojoval míč, zpětnou přihrávkou oslovil Dreilinga, střela po zemi jen těsně minula pravou tyč soupeřovy svatyně. Krátce na to zachránila tyč po střele Draxlera. Ve třinácté minutě se Kapličtí dostali do zaslouženého vedení. Střelou k tyči se prosadil František Draxler – 2:1. V osmnácté minutě pak po přihrávce od Greschnera pálil Draxler, gólman Pražák zasáhl pohotově nohama. O chvíli později měli hosté výhodu trestného kopu. Střelu Šimkovského brankářka Nekužová dokázala vyrazit. Tři minuty před poločasem spartakovci odskočili na rozdíl dvou branek. Střelou po zemi se znovu prosadil František Draxler – 3:1.

Kapličtí fotbaloví starší žáci přehráli béčko SKP a přezimují v čele tabulky I.A

Po změně stran měli přímý kop k dispozici domácí. Táhlou střelu Štěpánka si Pražák pohlídal. Ve 49. minutě se podařilo hostům snížit. Šťastná tečovaná střela Jakuba Šimkovského skončila za zády brankářky Nekužové – 3:2. Dvoubrankový náskok mohl domácím vrátit o pět minut později Draxler, po přihrávce Janka bránu soupeře minul. Deset minut před koncem měl stoprocentní příležitost Jakub Šimkovský, brankářku Nekužovou prostřelit nedokázal, ale jeho šťastná dorážka nakonec znamenala vyrovnání – 3:3. Vzápětí mohl domácím vrátit vedení Smiga, ale v gólové pozici křížnou střelou branku SKP těsně minul.

Utkání tak dospělo k penaltovému rozstřelu. Zahajovali hosté, Flegl poslal svůj tým do náskoku. Draxler vzápětí neuspěl. Ve druhé sérii bylo srovnáno, neboť selhal Pintér a následně vyrovnal Janek. Ve třetí rundě se trefili Pánek i Dreiling. Čtvrté kolo, neskóroval hostující Papaj ani domácí Janda. Rozhodlo se v poslední sérii. Autor dvou gólu Šimkovský Nekužovou překonat nedokázal a bod navíc domácím zajistil Jan Schön. Bylo to krásné vyvrcholení celého podzimního zápolení.

Autor: Libor Granec