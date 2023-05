/OBRAZEM/ V dohrávce fotbalového KP mladších žáků zavítal na hřiště jedenácté Kaplice druhý Jindřichův Hradec. Tabulkový favorit odjel domů s prázdnou.

KP mladší žáci: Kaplice - J. Hradec 4:3 (3:3). | Foto: Libor Granec

Spartak Kaplice - Jindřichův Hradec 4:3 (3:3)

Branky: 11. F. Dreiling 18. Vošický, 35. F. Draxler, 48. Mulač – 6. Šára, 22. Musil, 34. Loukota.

Sestava Kaplice: Nekužová – D. Štěpánek, Šubarda, D. Janda, Mulač, F. Draxler, Š. Janek, Lukš, J. Krátký, M. Koschant, Kubeš, F.

Dreiling, Vošický.

Kapličtí se nehodlali vzdát bez boje a byli favorizovanému celku více než vyrovnaným soupeřem. A byli to Spartakovci, kdo v 11. minutě otevřel skóre zápasu. Hosté zahráli malou domů, u míče byl dříve než brankář Koranda Filip Dreiling, který špičkou na dlouhou nohu poslal míč do sítě – 1:0. Nejmladší hráč zápasu se tak mohl radovat z premiérového gólu v žákovské kategorii. Bohužel v 16. minutě bylo srovnáno. Trestný kop hosté rozehráli přesným pasem za obranu a Jáchym Šára v gólové pozici nezaváhal – 1:1. Jenomže odpověď Spartakovců byla prakticky okamžitá. Uběhly jen dvě minuty a Kaplice znovu vedla. V koncovce se prosadil i druhý „přípravkář“ v domácí sestavě Milan Vošický a i pro něj to byla první trefa mezi mladšími žáky – 2:1. Ani v tomto případě nezůstalo skóre dlouho neměnné. Už ve 22. minutě bylo znovu srovnáno, když se po akci zprava a přesné přihrávce zblízka prosadil Filip Musil – 2:2. Za další dvě minuty napřáhl z dálky domácí kapitán Jakub Krátký, dalekonosný pokus zatřásl s břevnem hostující svatyně. Minutu před přestávkou pak hosté dokonali obrat ve vývoji skóre. Po rohu se hlavou prosadil Daniel Loukota – 2:3. Do kabin se ovšem odcházelo za nerozhodného stavu. Dotírající František Draxler dostal pod tlak váhajícího gólmana Korandu, který ve snaze míč odkopnout nastřelil kaplického útočníka a míč skončil v síti – 3:3.

I po změně stran se pokračovalo v nastoleném trendu, kdy oba dva týmy chtěly strhnout vedení na svou stranu, ale oproti první půli v té druhé dominovaly spíše obrany. Jedinou branku druhého dějství vstřelili po třinácti minutách hry po rohovém kopu Kapličtí, když tři body pro Spartak trefil Jiří Mulač – 4:3. Těsné vedení Spartakovci uhájili až do závěrečného hvizdu. Domácí podali bojovný týmový výkon, za který byli odměněni třemi body. Tentokráte byli v zápase v koncovce šťastnější než jejich protivník.

Autor: Libor Granec