Již poměrně slušnou tradici má besednický turnaj v malé kopané. Do letošního klání se přihlásilo deset týmů. Chyběla například loňská finálová dvojice, Sin City team a Bělidlo gang. Nasazenými celky do skupiny tak byly loni celkově třetí Budějovičtí Holotrci a nejtradičnější účastník besednického zápolení Malý Pulec. Zástupci dalších osmi týmů si příslušnost do skupin vylosovali sami, při prezentaci před samotným zahájením turnaje.

Los tak určil poměrně velký nepoměr, co se týče kvality týmů v základních skupinách. Áčko šlo tedy označit za skupiny „smrti“. Prakticky všechny celky pomýšlely minimálně na semifinálovou účast. Postup do vyřazovacího pavouka si zajistily nejlepší čtyři celky ze skupiny. Hrací doba byla pořadateli stanovena na jedenkrát dvacet minut. Finále se pak hrálo na dvakrát dvanáct minut. Na besednickém turnaji se vzhledem k velikosti hřišť hraje v počtu 5 + 1. Ač jde o turnaj v rámci besednické poutě, rozhodně se nejedná o žádný „pouťák“. Konkurence byla letos hodně silná. Samotné zápasy ve skupinách také přinesly množství emocí.

Nabitá skupina

Jak už bylo zmíněno, skupina A byla nabitá pěti kvalitními týmy. Od samotného začátku bylo tedy nutné sbírat body. Vítězně do turnaje vstoupil pořádající besednický Real, který díky dvěma gólům Hrušky porazil Kanonýry. Poté si tým kapitána Petra Le poradil s kaplickými Parožáky, kteří následně nestačili ani na celek Malý Pulec a po dvou odehraných zápasech měli na kontě nulu.

V dalších dvou zápasech stvrdil postup do čtvrtfinále tým s odpudivým názvem FC Chcanky a již zmiňovaný Real. Besednický Real poté porazil Malého Pulce a uhrál bod s Parohem, což znamenalo postup z prvního místa. Do hry o postup se před závěrečným kolem vrátili i Kanonýři, jenž těsně zdolali Malého Pulce. Tento tým ve svém závěrečném střetnutí remizoval bez branek s celkem FC Chcanky, což znamenalo postup.

O černého Petra se tak hrálo v závěrečném střetnutí. Kanonýrům stačila remíza, Parožáci museli brát tři body. K vidění byl nervydrásající zápas plný emocí. Kanonýry poslal do vedení Radek Řežáb, navíc chvíli na to šli Parožáci do pětiminutového oslabení. Přesilovku však Kanonýři doslova zpackali, když od oslabeného soupeře dvakrát inkasovali. Dvakrát se trefil Marek Urazil, pro kterého to byl první zápas na turnaji. Přes veškerou snahu Kanonýři jednogólové manko nesmazali a turnaj pro ně skončil po základní skupině.

Černý Petr pro Kovošroty

Béčková skupina byla kvalitativně o poznání horší, což se později projevilo ve čtvrtfinálových partiích. Pohled do sestav dával tušit, že by postup neměl uniknout Holotrkům a Budvaisu. Ale právě třeba Budvais se na výhry proti mladíkům z Besednice, respektive z Kaplice, hodně nadřel a musel se spokojit s hubenými výhrami 1:0. To Holotrci zvládali své zápasy výsledkově přesvědčivěji, a tak jim ve vzájemném duelu k prvnímu místu ve skupině stačila při lepším celkovém skóre remíza. A na ní také došlo. Dělbu bodů zajistil povedenou střelou levačkou Bahenský, který tím odpovídal na vedoucí gól Staňka.

Úplně posledním zápasem této skupiny byl duel mezi týmy Kovošroti Borovany a Rakety Besednice. A šlo o hodně. Na výsledek tohoto střetnutí také netrpělivě čekali mladíci z Uefy. Do vedení šli po brance Šebka Kovošroti, což by znamenalo, že o postupu a nepostupu bude muset rozhodnout minitabulka, která by přisoudila páté místo právě besednickým Raketám. Obrovská radost vypukla, když se podařilo Melicharovi vyrovnat. Získaný bod je posunul na třetí místo, Uefa se stala čtvrtou postupující a turnaj opustili Kovošroti.

Ve čtvrtfinále postup slavily všechny týmy ze skupiny A

V prvním čtvrtfinále byl proti Uefě favoritem besednický Real. Ten také po gólech kapitána Zdeňka Šafránka a Winklera zvítězit, ale nutno říci, že mladíci podali sympatický výkon a i přes prohru mohli z hrací plochy po závěrečném hvizdu odcházet se vztyčenou hlavou.

Více dramatu přineslo druhé čtvrtfinále mezi Budvaisem a Malým Pulcem. Vstup do zápasu měli lepší Boršovští, které poslal do vedení Lukáš Komrska. Jenomže Malý pulce se nevzdal a dvěma góly skóre otočil. Nejprve ideální Janurovu přihrávku zúročil zblízka dorážející Karel Krůček a vzápětí se v závaru před brankou nejlépe orientoval Jaromír Pulec. O postupujícím musel ale nakonec rozhodnout penaltový rozstřel, o což se postaral vyrovnávacím gólem Jindřich Šefčík. Po třech základních sériích byl stav 3:3, všichni střelci byli úspěšní. Hned v první KO sérii se rozhodlo. Karel Krůček nezaváhal a Jindřich Šefčík nevyzrál na Lukáše Hejného.

Třetí duel měl svého favorita, kterým byl celek FC Chcanky. Nadšeně bojující besedničtí mladíci ale rozhodně neprodali svou kůži lacino. Na dva Horákovy góly se jim podařilo reagovat trefou Filipa Štěpánka, který zakončil efektně patičkou. Ale fotbalová kvalita byla přece jen na kopačkách týmu z jihočeské metropole. Postup stvrdil svým třetím gólem Milan Horák a i díky jeho hattricku se tento tým mohl radovat z postupu do semifinále.

Čest béčkové skupiny ve čtvrtfinálových duelech museli hájit Holotrci, ale ani jim se to proti čtvrtému týmu z áčka nepodařilo. Kapličtí Parožáci měli rozhodně více gólových příležitostí. Uklidnil je až gól Roberta Daniela. Postup poté pečetil rovněž svým prvním gólem na turnaji Dan Pál. Mezi nejlepší čtveřici týmu besednického turnaje postoupily všechny celky ze základní skupiny A!

Rozhodly až penaltové rozstřely

Semifinálové duely tak byl reprízou zápasů ve skupině A. Podle těchto výsledků byly tedy favority Real a Chcanky. Tyto týmy nakonec také do finále proklouzly, ale až po penaltových rozstřelech. První duel mezi Realem a Malým Pulcem skončil po dvaceti minutách bez branek. Malý Pulec se již musel obejít bez služeb zkušeného Janury, přesto sehrál s pořádajícím týmem rozhodně lepší partii než dopoledne. Dvacet minut však gól nepřineslo. O finalistovi se rozhodlo ve třetí rundě penalt, kdy zaváhal kapitán Malého Pulce Martin Pulec a Jiří Macák následně posunul Real do finále.

Chcanky ve skupině zdolaly Paroh 2:0, v semifinále se však jejich postavení poněkud zkomplikovalo, neboť už neměly k dispozici Kunu a navíc se zranil Le, což znamenalo, že tým musel semifinále odehrát bez možnosti střídání. Jenomže Parožáci chybovali a nechali příliš prostoru Milanu Horákovi, jenž poslal svůj tým do vedení. Jednogólový náskok se jim uhájit nepodařilo a o vyrovnání se postaral Tomáš Faltus. Krátce před koncem orazítkoval tyč střelou z přímého kopu Divoký. I druhého finalistu tedy musely určit penalty. Ve třech základních sériích hráči nezaváhali ani jednou a na řadu tak přišly K.O. rundy. I v dalších třech byli všichni střelci úspěšní. Až v sedmé pálil do tyče Divoký, Ďuricu ovšem následně Říha vychytal. Poté však Kebl neuspěl proti gólmanovi Sobolíkovi, který se vzápětí v roli exekutora postaral o postup svého týmu do finále.

Loterie pro kaplický Paroh

O třetím místě se mezi zklamanými semifinalisty rozhoduje tradičně pouze v penaltové loterii. Jen základní série nejsou tři, ale je jich pět. Tentokráte se však rozhodlo dříve. Ve třetím kole penalt neuspěl Karel Krůček z Malého Pulce, Divoký poslal Paroh do vedení, následně selhal i Lukáš Hejný a bronz pojistil proměněnou penaltou Filip Schneider.

Finále vyznělo jasně pro Real

Finále má být tím největším vyvrcholením turnajového klání, což bohužel tentokrát neplatilo. Unavení hráči týmu FC Chcanky museli znovu hrát bez střídání. V úvodu se pokusili soupeře zaskočit, dokázali si vytvořit šance, ale v koncovce se nedařilo především Ďuricovi. Když pak skóre otevřel na druhé straně Marek Hami a chvíli po něm zvýšil náskok Realu Jiří Macák, bylo o celkovém vítězi rozhodnuto. Navíc tento duel určil i nejlepšího střelce. Před finále držel kanonýrskou korunu sedmigólový Milan Horák, ale Ondřej Hruška jej dvěma vstřelenými góly z trůnu sesadil. Besednický Real loni neprošel přes čtvrtfinále. Letos mohl slavit po několika letech celkový triumf.

Nejlepším střelce Ondřej Hruška

Při závěrečném hodnocení pořadatelé poděkovali všem přítomným za účast a za předvedené výkony. Pořadatelé pak ve spolupráci se starostkou městyse Besednice Alenou Koukolovou ocenili nejlepší. Korunu krále střelců si vystřílel hráč vítězného týmu Ondřej Hruška, kterému k tomu stačilo osm gólových zářezů. Na první místo se protlačil až díky dvěma gólům ve finálové bitvě. Nejlepším gólmanem byl vyhlášen Patrik Sobolík z týmu poraženého finalisty. Poté byly oceněny i nejlepší čtyři týmy. Celý turnaj odřídila dvojice arbitrů Pavel Hladík a Dan Křížek.

Skupina A

Real – Kanonýři 2:0 (Hruška 2)

Paroh – Chcanky 0:2 (Horák, Ďurica)

Malý Pulec – Paroh 4:1 (Krůček, Janura, Přibyl, M. Pulec – Štrbačka)

Chcanky – Real 1:3 (Horák – Hruška, Macák, Mich. Mesároš)

Kanonýři – Chcanky 1:3 (Kofroň – Kuna 2, Horák)

Real – Malý Pulec 4:1 (Hruška 3, J. Šafránek – Janura)

Paroh – Real 1:1 (Divoký – Winkler)

Malý Pulec – Kanonýři 1:2 (Přibyl – Šálek, Lepša)

Malý Pulec – Chcanky 0:0

Kanonýři – Paroh 1:2 (Řežáb – Urazil 2)

Pořadí: 1. Real Besednice 10, 2. FC Chcanky ČB 7, 3. Malý Pulec 4, 4. Paroh Junior Kaplice 4, 5. Kanonýři Besednice 3.

Skupina B

Rakety – Budvais 0:1 (Maxa)

Uefa – Kovošroti 2:1 (Koubek, Muška – Kříž)

Holotrci – Rakety 3:1 (Haňur, Hanzal, Smolen – F. Štěpánek)

Budvais – Uefa 1:0 (Havlíček)

Kovošroti – Budvais 1:5 (P. Tůma – Havlíček, Staněk 2, Maxa)

Uefa – Holotrci 0:3 (Haňur, Bahenský, Stiskala)

Rakety – Uefa 1:0 (Melichar)

Holotrci – Kovošroti 3:0 (Bahenský, Kořínek, Hanzal)

Holotrci – Budvais 1:1 (Bahenský – Staněk)

Kovošroti – Rakety 1:1 (Šebek – Melichar)

Pořadí: 1. Holotrci České Budějovice 10, 2. Budvais Boršov 10, 3. Rakety Besednice 4, 4. Uefa mafia 3, 5. Kovošroti Borovany 1.

Čtvrtfinále

Real Besednice – Uefa mafia 2:0 (Z. Šafránek, Winkler)

Budvais – M. Pulec 2:3 p. (L. Komrska, Šefčík – Krůček, J. Pulec, rozh. pen. Krůček)

FC Chcanky ČB– Rakety Besednice 3:1 (Horák 3 – F. Štěpánek)

Holotrci Č. Budějovice – Paroh Junior Kaplice 0:2 (Daniel, Pál)

Semifinále

Real Besednice – Malý Pulec 1:0 p. (rozh. penalta Macák)

FC Chcanky ČB – Paroh Junior Kaplice 2:1 p. (Horák, rozh. pen. Sobolík – Faltus),

O 3. místo – penaltový rozstřel

Malý Pulec – Paroh Junior Kaplice 2:4 na penalty (rozh. penalta Divoký)

Finále

Real Besednice – FC Chcanky ČB 4:0 (Hruška 2, M. Hami, Macák),

Nejlepší střelci

8 – Hruška (Real), 7 – Horák (Chcanky), 3 – Krůček (Malý Pulec), Macák (Real), Bahenský (Holotrci), Staněk, Havlíček (oba Budvais)

Konečné pořadí

1. Real Besednice

2. FC Chcanky ČB

3. Paroh Junior team Kaplice

4. Malý Pulec

5. Holotrci České Budějovice

6. Budvais Boršov

7. Rakety Besednice

8. Uefa mafia

9. Kanonýři Besednice

10. Kovošroti Borovany

Libor Granec