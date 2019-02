Trenéři Domin a Černý postrádali řadu hráčů předpokládaného základu (zejména vinou zranění, Ďurica byl na lyžích) a k dispozici měli jediného střídajícího a druhého gólmana.



Prachatice – Český Krumlov 1:1 (1:0)



Zelenobílí začali lépe a už ve 2. minutě mohli jít do vedení. Po centru Persána z levé strany se v tutové pozici ocitl uzdravený mladíček Filip (nastoupil poprvé po prodělaném zápalu plic a hned si navlékl kapitánskou pásku), ale ten zblízka zamířil mimo. Dvakrát se poté do šance dostal kanonýr Tauber, ale ani on neměl seřízenou mušku.



Hra se v dalších minutách srovnala a o první změnu se postarali domácí. Po brejku se do míče z hranice šestnáctky opřel exkrumlovský Babka a trefil přesně pod břevno Tnkovy svatyně – 1:0.



Krumlovští pak kupili řadu nepřesností a moc nebezpeční nebyli. Až před půlí měl vyrovnání na noze Tauber, který se uvolnil ve vápně, ale místo umístěné rány volil razanci – a pálil mimo.



Po důrazné poločasové domluvě krumlovského trenéra Domina se hra slavojáků ve druhé půli očividně zvedla – a přišlo i vyrovnání. Na rohu vápna si Persán narazil s Novákem, následně přízemním centrem našel před brankou Taubera, jenž ve skluzu střelou o tyč srovnal na 1:1.



V poslední desetiminutovce mohli slavojáci obrat dokonat, ale vylámali si zuby na střídajícím brankáři Forejtarovi. Ten vyrazil gólovou střelu Fatury a poradil si i s tečovanou ranou Taubera. V poslední minutě ještě zahrávali domácí přímý kop z vápna, ale Ryšánek těsně přestřelil – a solidní test skončil smírně.



„Každý zápas prakticky střídáme jiné mužstvo, kde jsou tři čtyři hráči stabilní a zbytek se točí. Máme plno zraněných, ale na druhou stranu je to možnost pro kluky ze širšího kádru nás přesvědčit, že na to mají. Zatím ale moc nepřesvědčili. Hráli jsme na krásné umělce, kterou můžeme Prachatickým jen závidět, a někteří se bojí hrát… Kde jinde, než tady, ti kluci mohou získat sebedůvěru,“ pokládá si řečnickou otázku trenér Václav Domin a ještě dodává: „Za deset minut to mělo být minimálně dva nula a byl by klid. Druhý poločas byl po domluvě lepší, vyrovnali jsme a měli rozhodnout, ale neproměňování šancí nás pořád trápí,“ ví kouč.



Fakta – branky: 20. Babka – 63. Tauber.



Sestava Slavoje: Trnka (2. poločas Říha) – Ješina, Svoboda, Švec, Paráček – Persán, Novák, Strapek, Fatura – Filip, Tauber, střídal Šára.



Předposlední herní přípravu sehrají Krumlovští v sobotu 2. března, kdy se ve Staré Hlíně potkají s dalším účastníkem áčkové skupiny oblastní I.A třídy z Trhových Svinů (od 17 hodin).



Generálkou pak bude o týden později zápas s okresním rivalem z Velešína již na trávě (pozn. – místo bude upřesněno dle počasí a stavu hrací plochy).