Branky: 38., 74. Kasík, 63. Kovář – 60. Lesňák, 65. Bárta, 74. M. Pulec. Rozhodčí: Brych – Pánek, Marek

Sestavy - Prachatice: Coufal – Jar. Rauscher, Legdan, Řezník, Král, Luňáček, Miesbauer, Jiří Pravda, Kasík, Jak, Rauscher, Horák. Střídali: Kovář, Gramblička, T. Pravda, Trost, Osvald. Kaplice: F. Říha – O. Říha, Kuchař, Gondek, Jan Fejtek, Divoký, M. Pulec, Mokoš, Nowak, Vaniš, Lesňák. Střídali: Bárta, Pastier, Svoboda, Gutheis, F. Bílý.

I třetí přípravný duel sehráli Kapličtí proti týmu z krajského přeboru. Tentokráte si Spartakovce na vlastní umělku pozvali Prachatičtí. Domácí po nepovedené podzimní části obměňují kádr, a i proti Kaplickým nastoupilo několik nováčků v dresu Tatranu. Na přípravný duel se přišlo podívat i poměrně dost diváků, na to, že šlo o přípravu.

Na první vážnější příležitost si museli všichni počkat do 15. minuty. Přihrávka na hranici velkého vápna se dostala až ke Kasíkovi, křížná střela z pravé strany minula levou tyč hostující svatyně. Na další možnost se pak čekalo dalších deset minut a opět o sobě dali vědět Prachatičtí. Po křížném Legdanově pasu zakončoval z pravé strany bez přípravy Jaroslav Rauscher, ani on nedokázal míč nasměrovat mezi tři kaplické tyče. Po půlhodině byli naopak blízko vedoucímu gólu Kapličtí. Před vápnem byl faulován Lesňák, při ponechané výhodě neprostřelil Coufala Nowak, ale rozhodčí následně dopísknul faul na hostujícího útočníka a Spartakovci měli výhodu přímého kopu z velmi dobré střelecké parkety. Povedenou ránu vyslal Pulec, nováček v prachatické brance Coufal míč dokázal vyrazit, gól měl na noze dorážející Ondřej Říha, ale domácí branku minul. O pár minut později Divoký ideální kolmicí oslovil rozběhnutého Lesňáka, který ve vápně svou přihrávkou hledal Vaniše, ten však ve skluzu na míč v gólové pozici nedosáhl. Bezbrankový stav se změnil ve 38 minutě střetnutí a vedení se ujali Prachatičtí. Na přetažený centr z levé strany si naběhl Adam Kasík a střelou bez přípravy prostřelil brankáře Františka Říhu, který si sice na míč sáhl, ale změně skóre zabránit nedokázal – 1:0. Na druhé straně pak po Gondekově průniku zakončoval Nowak, Coufal si jeho pokus pohlídal.

V úvodu druhého poločasu byli aktivnější domácí, ale do vážnější příležitosti se nedostali. Naopak po čtvrthodině hry se podařilo hostům smazat jednogólové manko. Z pravé strany poslal do vápna přesný centr Pulec, Jakub Lesňák měl dostatek času si míč zpracovat a ideálně zacílit – 1:1. Střídající gólman Osvald poprvé kapituloval. Časomíra ukrojila pouhé tři minuty a Prachatičtí znovu vedli. Po špatné rozehře se Jakub Rauscher dostal lacino k balonu, a po jeho ideální přihrávce překonal brankáře Bílého Tomáš Kovář – 2:1. Domácí se neradovali dlouho. Jaroslav Rauscher zastavil ve vápně nedovoleně Pastiera a pískala se penalta. K jejímu provedení se postavil Martin Pulec, gólman Matyáš Osvald stranu vystihl a míč vyrazil na tyč, následně zneškodnil i dorážku Vaniše, ale na další dorážku Filipa Bárty již dosáhnout nemohl – 2:2. Domácí gólman byl na své spoluhráče notně nazloben, že jej nechali na holičkách. Krátce na to Bárta zpětnou přihrávkou oslovil Pulce, jeho rána zpoza šestnáctky skončila nad brankou Tatranu. Dvacet minut před koncem se z levé strany protáhl do vápna Pastier, jeho přihrávku sice obránci zablokovali, ale kaplický hráč se znovu ujal balónu a při jeho stoprocentní příležitosti gólman Osvald míč nad bránu vytěsnil šťastně hlavou. V 74 minutě Kapličtí zbytečně přišli o balon. Domácí rychle provedeným autovým vhazováním přečíslili hostující obranu a Adam Kasík vrátil Tatranu po třetí v utkání vedení – 3:2. Jestliže po druhém gólu se Prachatičtí z vedení radovali dvě minuty, v tomto případě byla odpověď Spartakovců okamžitá. Z rozehrávky totiž z poloviny hřiště poslal míč do brány Martin Pulec, nepozorný Matyáš Osvald jen smutně lovil míč ze své sítě – 3:3. V závěrečné desetiminutovce mohl domácím vrátit vedení Tomáš Pravda, ale z dobré pozice pálil nad bránu Spartaku. Přípravný duel tedy nakonec skončil nerozhodným výsledkem. Diváci sledovali velice zajímavé střetnutí, které rozhodně mělo svou kvalitu.

Autor: Libor Granec