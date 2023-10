/FOTOGALERIE/ V dalším kole fotbalové I.A třídy dorostu přicestoval do Kaplice lídr tabulky z Rudolfova. Hosté byli věkově starší a jejich fyzická převaha byla na první pohled jasně patrná.

I.A dorostu: Kaplice - Rudolfov 0:7 (0:4). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – SK Rudolfov 0:7 (0:4)

Branky: 10., 56., 79. Buchal, 8. Toman, 14. Štolba, 24. Pištěk, 49. Zach. ŽK 3:5 (Podr, Hranchak, Vosika – Štolba 2, Pištěk, Hajný, Toman). ČK 0:1 (44. Štolba). Rozhodčí Velfl.

Sestavy - Kaplice: D. Krátký – Podr, L. Vávra, Šedivý, Martyn, J. Janda, P. Dreiling, Jak. Fejtek, A. Komárek, Vosika, Hranchak. Střídali: Hrechukh, Sedláček, Sýkora, J. Krátký, Janů. Rudolfov: Štekl – Pištěk, Švec, Hajný, Osmani, Čeněk, Zach, Buchal, Toman, Štolba, Gregor. Střídali: Říha, Kavalír, Klouda, Šimek.

Dorostenci Spartaku jako by k soupeři přistoupili až s přílišným respektem. V sedmé minutě svou šanci neproměnil rudolfovský kapitán Štolba. V osmé minutě už hosté vedli. Z trestného kopu obstřelil zeď Jiří Toman – 0:1. V desáté minutě už hosté měli dvoubrankový náskok. Po ztrátě na polovině hřiště se Rudolfovští dostali do rychlého protiútoku, zprava do vápna pronikl Patrik Buchal a střelou o bližší tyč nedal brankáři Krátkému šanci – 0:2. Když ve 14. minutě po centru Zachy přidal třetí gól svého týmu kapitán Ondřej Štolba, bylo to již 0:3 a o vítězi zápasu bylo prakticky rozhodnuto. I v dalším průběhu hry tahali Kapličtí za kratší konec. Ve 24. minutě se z dorážky prosadil v koncovce hlavičkující Dominik Pištěk – 0:4. Spartakovci se příliš do zakončení nedostávali. Za zmínku stojí snad až dvaačtyřicátá minuta, kdy se ke střele dostal Vávra, ale křížný pokus se mezi tři tyče nevešel. V samotném závěru poločasu byl hostům po druhé žluté kartě vyloučen kapitán Ondřej Štolba.

Po změně stran hrál favorit oslaben o jednoho hráče, ale na hřišti to příliš znát nebylo. Po čtyřech minutách hry si střídající gólman Šimek poradil nadvakrát se střelou Dreilinga. Následně se hosté dostali do protiútoku, Čeněk vysunul Vojtěcha Zacha, který pronikl do vápna a křížnou střelou zvýšil už na 0:5. V 52. minutě měli hosté výhodu trestného kopu. Toman posla balon pouze do zdi, opakovaná střela Zachy měla gólové parametry, ale Denis Krátký skvěle zasáhl a následně si výborně poradil i s dorážkou Gregora. Po dalších čtyřech minutách ovšem pošesté kapituloval, když Patrik Buchal usměrnil za jeho záda centr z pravé strany – 0:6. Skóre mohl poté navýšit Zach, ale branku Spartaku minul. Na druhé straně si Šimek poradil se střelou Hrechukha. Sedmý gól hosté přidali v 79. minutě střetnutí. Po trestném kopu se v koncovce prosadil dorážející Patrik Buchal – 0:7. V závěrečné desetiminutovce se domácí dostali několikrát do zakončení. Střelu Sýkory kryl gólman Šimek, Hranchak o chvíli později mířil nad, stejně si počínal i z přímého kopu střílející Vávra. Z dobré možnosti minul branku soupeře i Jakub Krátký. Utkání skončilo přesvědčivou a zaslouženou výhrou lídra tabulky.

Autor: Libor Granec