/FOTOGALERIE/ Poslední dva duely fotbalvé I.A třídy sehráli kapličtí dorostenci proti prvním dvěma celkům tabulky a na soupeře nestačili.V nedělním duelu na Borku byli proti domácím favority, jelikož ti se krčí na posledním místě tabulky s nulovým bodovým ziskem.

Dorost Kaplice před týdnem prohrál s Rudolfovem (na snímku), nyní veze body z Borku. | Foto: Libor Granec

FK Borek – TJ Spartak Kaplice 1:3 (1:2)

Branky: 16. L. Vávra vlastní – 32., 64. J. Janda, 17. P. Dreiling. ŽK 2:1 (Farka 2 – Hrechukh). ČK 1:0 (73. Farka).

Sestavy - Borek: Hučík – Anýž, Fajman, Šuchaň, Ad. Arnošt, D. Kolár, Votruba, Střítězský, Ant. Arnošt, Farka, J. Kolár. Střídali: Novák, Bruce, Bláha, Dvořák. Legdan. Kaplice: M. Říha – Podr, L. Vávra, Šedivý, Martyn, J. Janda, P. Dreiling, Jak. Fejtek, A. Komárek, Vosika, Turta. Střídali: Hrechukh, Sedláček, Sýkora, J. Krátký, Janů, Hranchak, D. Krátký.

Hostující trenér Kučera měl k dispozici prakticky kompletní kádr, chyběl jen distancovaný Kaňka. Dorostenci kaplického Spartaku ve čtvrtek odehráli přípravné utkání s Přídolím, hrající okresní přebor mužů. Se soupeřem se rozešli smírně po výsledku 3:3. Na Borku vydržel bezbrankový stav do šestnácté minuty střetnutí, kdy při obranném zákroku nasměroval míč nešťastně do vlastní brány bránící Lukáš Vávra – 1:0. Pro další vývoj střetnutí bylo pro Kaplické důležité to, že se jim hned v následující minutě podařilo jednogólové manko smazat. Prvním gólem v sezoně se o to postaral Pavel Dreiling – 1:1. Hosté byli fotbalovějším týmem. I když jejich výkon nebyl ideální, rozhodně v sezně sehráli již lepší zápasy, ujali se ještě v prvním poločase vedení. Ve 32. minutě se v koncovce prosadil nejlepší střelec týmu Jakub Janda – 1:2.

Po změně stran se hosté snažili kontrolovat vývoj zápasu. Přesto i domácí si dokázali vypracovat gólovou příležitost, tu však neproměnili a hosté krátce na to gólově trestali, když se podruhé v utkání prosadil Jakub Janda – 1:3. O devět minut později si domácí cestu za zdramatizováním sami zkomplikovali, když se po druhé žluté kartě nechal zbytečně vyloučit Martin Farka. Zbývající minuty si již hosté pohlídali bez větších problémů a do Kaplice si tak odvezli všechny tři body.

Autor: Libor Granec