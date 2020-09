Zdroj: Deník

Fotbalová radost jsou především góly, ofenzivní pojetí. Kdo brání, nevěří svému brankáři, říkává se o fotbalistech, kteří vyznávají především útok. Jenomže, a potvrzuje to i Nikola Bednaříková, v týmu Schneider Electric, a.s. dbají na všechny fotbalové činnosti.

„Máme vybrané hráče, se kterými se každý rok zúčastňujeme firemního turnaje.“

Turnaj firem je hodně kvalitní, klidně by se dalo říci na evropské úrovni.

„A hlavně my pojedeme fandit,“ usmívá se sympatická dáma, která se se svými kolegy a kolegyněmi pokusí, postará o to, aby se hráči družstva Schneider Electric, a.s. cítili jako doma.

„Chceme vyhrát,“ popisuje ambice týmu, který je poskládán opravdu z velmi kvalitní fotbalistů.

„Někteří mají zkušenosti třeba s divizí, jiní zase s okresním přeborem.“ Hráči družstva Schneider Electric, a.s. dokonce velmi soustředěně a pečlivě poslouchají rady trenéra, kterým je Václav Hančur.

A vedou se i v práci řeči o fotbale?

„No jistě, o fotbale se velice rádi bavíme, to začíná právě už zmiňovaným firemním turnajem,“ zmínila za ambiciózní tým Schneider Electric, a.s. v rozhovoru pro Deník Nikola Bednaříková.