TJ Blatná - Olympie Týn nad Vltavou 1:2 (0:0)

Branky: 87. Čadek - 74. Liška, 81. Dobal. ŽK 4:1 (Peleška, Kůst, Čadek, Říha - Mezera). Diváci: 200. Rozhodčí: Panský - Žemlička, Žurek.

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Utkání napovídalo tomu, že by mohl být soupeř hratelný, přestože se jeho hra točila kolem skvělého Dobala, který byl na hřiště vidět. Kombinovali dobře směrem kupředu, my spíše využívali brejkových situací. Po bezgólovém poločase jsme se více osmělili, dostali se do několika šancí, ze kterých jsme v největší skrumáži natřikrát z malého vápna chtěli prostřelit zeď těl. Hráči již oslavovali, jelikož viděli míč na lajnou, nicméně sudí nereagoval. Těžko říci, zda gól byl či ne. Bohužel jsme pak po přetaženém rohu inkasovali, když náš obránce na zadní tyči nedoskočil hlavičkujícího útočníka. Po sporné situaci, kdy soupeř rychle rozehrál po odpískaném faulu, jsme inkasovali podruhé. Zkušený Dobal ihned rozehrál a překopl gólmana Chlandu. Přesto jsme jsme se snažili ještě přitlačit. Výsledkem toho byla branka z trestného kopu, ale již bylo příliš pozdě na další tlak. Přestože jsme prohráli, musím říci, že se našim hráčům nedá upřít nasazení, bojovnost, fotbalové srdce, ale hosté byli o gól lepší a zaslouženě vyhráli."

Václav Mareš, trenér Týna nad Vltavou: "V Blatné nás čekal souboj o šest bodů. Ze zápasu jsem měl trochu obavy, protože z různých důvodů chyběli čtyři hráči základní sestavy (Štos, Mravec, Stoklasa a Dumbrovský). V první půli jsme měli herní převahu, ale kvůli špatné předfinální fázi jsme nedokázali skórovat. Druhý poločas se nesl především v duchu osobních soubojů a byl o prvním gólu. Ten jsme naštěstí vstřelili my, když si na roh Dobala naskočil Liška - 1:0. Druhý gól přidal Dobal, který využil nepozornosti domácího golmana a z půlky se trefil do brány - 2:0. Hosté závěr zápasu zdramatizovali, když se pěknou ranou z přímého kopu trefil Čadek. Vyrovnání jsme už ale nepřipustili a odvážíme si tvrdě vydřené tři body! Nejlepšími hráči byli Hudečeka Dobal.

Tatran Prachatice - Sokol Sezimovo Ústí 4:3 (2:3)

Branky: 59. a 71. Babka, 28. Pravda, 46. Pecka – 11. a 30. Irsa, 40. Hladík. ŽK: 3:1 (Pravda, Hornát, Iliev – Irsa). Diváci: 100. Rozhodčí: Lepič – Jevčák, Dunovský.

Josef Raušer, trenér Tatranu Prachatice: "Celá sobota byla velké drama. Hráli jsme na třech frontách a pendlovali mezi Lažištěm, Stachy a Prachaticemi. Navíc nám vypadli před zápasem s horečkami tři klíčoví hráči, do toho nějaká zranění, takže jsme to lepili, jak se dalo. Klíčoví hráči samozřejmě na hřišti chyběli. Ač jsme si před zápasem říkali, že to bude pouze o našem přístupu, tak jsme k tomu přistoupili v prvním poločase úplně špatně. O poločase byla v kabině bouřka a ve druhém poločase jsme se trochu zlepšili. Ale bylo to i tím, že soupeři odešly síly, což nám pomohlo. Šťastně jsme to vyhráli, ale opět jsme třikrát inkasovali téměř z ničeho. Minule jsem říkal po čtyřech obdržených brankách v Týně, že se nad tím musíme zamyslet, tak po dnešku se nad tím již raději zamýšlet nebudeme. Něco si říkáme, vysvětlujeme a dostaneme od posledního v tabulce doma tři branky. Pro diváky asi hezký zápas, pro nás zlaté tři body. Všechny mají stejnou hodnotu. Musíme jít dál, ale s tímto výkonem bychom se dlouhodobě prezentovat nemohli."

Milan Barteska, trenér Sokola Sezimovo Ústí: „Je to škoda. Bodovat v Prachaticích by pro nás bylo překvapení a neměli jsme k němu daleko. Když už vedeme v zápase 3:1, měli bychom to k bodům dotáhnout. Bohužel dostáváme strašně laciné góly. Klíčový byla druhá branka soupeře ze 47. minuty. Věděli jsme, že to budeme mít ve druhém poločase těžké, obzvlášť když domácí neodehráli první půli dobře. To se bohužel potvrdilo a dvakrát jsme inkasovali. Musím ale říct, že na to, v jaké sestavě jsme do Prachatic přijeli, to nebyl až tak špatný výkon.“

Slavoj Český Krumlov - TJ Osek 3:0 (1:0)

Branky: 41. a 51. Tůma, 66. Kabele. ŽK: 2:2 (Růžička, V. Beránek - D. Říský, J. Říský). Diváci: 158. Rozhodčí: Vican - Votava, Izugrafov.

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: "Podle prognóz to měl být zápas kola a asi to tak i bylo. Osek má kvalitní tým, hodně se posílil a my jsme věděli, že to bude těžký zápas. Hosté se v první půli soustředili hlavně na defenzivu a z ní vyráželi do rychlých protiútoků. Trochu nám dělalo problémy se k nim dostat, ale hráli jsme trpělivě, hlavně přes křídelní prostory, a krátce před přestávkou jsme se dokázali prosadit. To nám pomohlo, neboť hosté museli ve druhé půli přece jen více otevřít hru. Brzy se podruhé trefil Tůma a skóre uzavřel překrásnou střelou z pětadvaceti metrů Kabele. Myslím, že jsme utkání měli pod kontrolou a skóre mohlo být i vyšší, neboť ke konci měli ještě velké šance Růžička a Poláček. Výkon hostů mohla ovlivnit brzká ztráta kapitána Hocha, který si pochroumal koleno. Jinak se po celý průběh hrálo nahoru dolů a divákům se musel zápas líbit."

Josef Mráz, trenér Oseka: "Krumlov je určitě favoritem soutěže a hrál opravdu dobře. Jeho hráči si věří, hrají to na jeden či dva doteky, vědí o sobě a hrají moc hezký fotbal. To jsme samozřejmě věděli a zkusili proti tomu postavit taktiku. Celý první poločas nám to vycházelo a soupeře jsme prakticky do ničeho nepustili. První střela na bránu pět minut před přestávkou bohužel skončila gólem. Náš bek uhnul v souboji, bál se, že dostane nakopáno, nešel tam důrazně, soupeř ho přetlačil a odražený míč se dostal k Tůmovi, který prostřelil Křížka. V kabině jsme si řekli, co chceme ve druhé půli hrát, jenže po pěti minutách chtěl bek udělat klička dvěma hráčům, ti mu míč sebrali a bylo do o dva góly. Třetí branku jsme dostali po rohovém kopu. Míč jsme odhlavičkovali od brány, ale jejich hráč to napálil ze třiceti metrů a trefil šibenici. Tři střely na bránu a bylo to 3:0. Tím nechci snižovat výkon Krumlova. Byl lepší, lépe kombinoval, ale větší šance si nevytvářel. My hráli na brejky, ty nám moc nevycházely. Když jsme se tam dostali, tak to zakončení nebylo tak efektivní jako u domácích. V posledních dvaceti minutách se hrál otevřený fotbal. My trefili tyč, břevno, jednou nám chytil gólman samostatný nájezd. Na druhé straně Kříža také chytil nájezd a jednou jsme to zachraňovali na poslední chvíli. Nevím, zda 3:0 odpovídá dění na hřišti, ale domácí měli perfektní zakončení."

FK Olešník – FC MAS Táborsko B 1:1 (0:0)

Branky: 57. Dudek – 83. Tijany z penalty, ŽK: Tomášek, Szó – Jelen, Mácha. Rozhodčí: Přibyl – Němec, Polák. Diváků: 100.

Roman Chlumecký, trenér Olešníka: "Sehráli jsme celkem slušný zápas, který měl skončit naším vítězstvím. Bohužel jeho konec jsme si nepohlídali a hosté z penalty vyrovnali."

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Do utkání jsme vstoupili se zbytečným respektem k soupeři, a hlavně v osobních soubojích naši mladíci tahali za slabší konec. Na šance byla nicméně první půle vyrovnaná. Ve druhém poločase měli domácí převahu a zúročili ji gólem, který vyplynul z toho, že se nám nedařilo na delší dobu držet míč na našich kopačkách. Na druhé straně jsme ale hrozili z brejků. Po jednom z nich byl ve vápně faulován útočník Škrleta, k penaltě se postavil Tijani a bezpečně ji proměnil. Bod s tak zkušeným soupeřem je pro nás dobrý.“

Junior Strakonice – Jiskra Třeboň 3:1 (1:1)

Branky: 44. Rozhoň, 69. Nosek, 90. Zoubek – 18. Franěk. ŽK: 3:2. ČK: 0:1 (90.+3. Průcha). Diváci: 156. Rozhodčí: Peterka – Krčín, Klátil.

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "Soupeř hraje dobrý kombinační fotbal. Chtěli jsme vycházet z defenzivního bloku, což se nám relativně dařilo. Individuálně jsme ale nepodali výkon takový, jak jsme si představovali. Měli jsme tam v první půli dobrou šanci, ale nedali a naopak dostali gól. Pět minut před přestávkou jsme neproměnili penaltu, ale naštěstí jsme ještě vyrovnali z trestného kopu. O přestávce jsme si k výkonu něco řekli a druhý poločas jsme byli o něco lepší a měli více ze hry. Měli jsme i šance, trefili tyč a na 2:1 jsme dávali po úniku Noska. Výhru pak pečetil hlavou po centru Zoubek. Ve druhém poločase soupeř trochu odpadl. Lámalo se to kolem 60. minuty a my byli úspěšnější."

Petr Skála, trenér Třeboně: „Začali jsme dobře a v 18. minutě nás Franěk poslal po rohovém kopu do vedení. Postupně nás však začali domácí přehrávat hlavně bojovností. V 36. minutě sice neproměnili pokutový kop, ale stejně se jim povedlo do přestávky vyrovnat. Ve druhém poločase jsme inkasovali z rychlého protiútoku, poté jsme se snažili o vyrovnání, ale v 90. minutě při rozehrávce chyboval Bartoš a Strakonice přidaly třetí gól. V nastavení se ještě vyznamenal Průcha, který za svůj zkrat zcela po právu uviděl červenou kartu.“

FK Protivín – TJ Dražice 0:0

ŽK: 3:3 (J. Vorel. Bečvář, Hrachovec – Novotný, Mareš, Studenovský). Diváci: 300. Rozhodčí: Mach – Ondřej, Albert.

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Jednalo se spíš o bojovné utkání, které nepřineslo mnoho šancí ani pohledných akcí a proto zápas skončil spravedlivou bezbrankovou remízou. V prvním poločase byli aktivnější hosté, ale větší šance jsme měli my, kdy Kasíkovu hlavičku z malého vápna brankář vyrazil. Tentýž hráč o několik minut později z dvaceti metrů nastřelil břevno. Dražičtí hrozili převážně ze standardních situací. Ve druhém poločase jsme byli již aktivnější, ale vyloženou šanci jsme si my ani hosté již nevytvořili."

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: "V prvním poločase jsme měli mírně navrch, byli lepší na míči a dostávali jsme se do vápna, s výjimkou jedné střely, která skončila jen těsně vedle branky, jsme se ale k nebezpečnému zakončení nepropracovali. Naopak domácí trefili z jednoho z protiútoků břevno. Ve druhém poločase byl Protivín lepší, ale ani jeho hráči si nevytvořili žádnou vážnější příležitost. Pro nás je to bod zvenku, takže ho bereme. Shodli jsme se s domácími na tom, že remíza je spravedlivá.“

SIKO Čimelice – SK Rudolfov 6:1 (3:0)

Branky: 11. a 21. Petřík, 45. a 55. Smetana, 63. Hajný vlastní, 68. Mezera – 89. L. Bláha. ŽK: 1:3 (Rambous – Dvořák, Hlavatý, Keřka). Diváci: 80. Rozhodčí: Brom - Kollmann, Kaštánek.

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Soupeř přijel v pomětrně oslabené sestavě. Pomoho nám, že nepřijeli hráči jako Pouzar, Šindelář, Kovačičin a další, kteří jim dělají hru. Na druhou stranu my měli sestavu také oslabenu, když chybělo šest lidí. Nicméně základní jedenáctka měla svou kvalitu a myslím si, že se to po celé utkání potvrzovalo. Byli jsme silní na míči, měli zápas pod kontrolou, soupeř hrozil jen ze standardek, kdy tam míč propadl. My se snažili hrát po zemi a trpělivou hrou dobývali jejich branku. Šancí jsme měli plno a výsledek dokresluje stav na hřišti."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Do Čimelic jsme jeli v oslabené sestavě bez pěti hráčů základního kádru, přesto jsme si po povedeném vstupu do sezóny chtěli odvézt bod za remízu. Do zápasu jsme se ale vůbec nedostali, nedařilo se nám téměř nic a utkání pro nás skončilo debaklem. Do domácího utkání příští týden jsme si odnesli cenné zkušenosti, aby se situace neopakovala."

SK Jankov - ZVVZ Milevsko 1:2 (0:1)

Branky: Schönbauer – Velek, Málek. ŽK: 0:2. Diváci: 88. Rozhodčí: Albert – Dunovský, Kaštánek.

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: "Úvodních dvacet minut prvního poločasu bylo ve znamení zmatené hry domácích podpořené plnou řadou chyb. Jednu takovou vytvořil v sedmnácté minutě Kroneisl a rychlé přečíslení Hadáčka s dorážejícím Danielem Velkem přineslo Milevsku vedení. To mohl navýšit po další velké chybě Hadáček, který svůj pokus o lob nasměroval těsně vedle. Ve druhé části prvního poločasu se hra Jankova zlepšila, ale z mírné převahy se žádná gólová příležitost neurodila. V 56. minutě napřáhl k nevídané střele zhruba ze čtyřiceti metrů Martin Málek a ta skončila pod břevnem - 0:2. Jankovu snaha upřít nešla, ale jako v předchozích zápasech byl v ofenzivě slabý. Milevsko třetí gól nepřidalo a v 90. minutě navíc přišlo o čisté konto, když proměnil pokutový kop Jan Schönbauer - 1:2. O tři body ale nepřišlo, z Precis arény přivezl vítězství 2:1."

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Minulý týden jsme prohráli a dnes jsme chtěli získat body, což se nám povedlo. Tři body, které si odvážíme, jsou naprosto zasloužené ale mrzí mě, že jsme nevyhráli i větším rozdílem, protože šancí jsme si vytvořili opravdu dost. Utkání jsme začali tak, jak jsme si v kabině řekli a hráli zodpovědně. Po brance Velka jsme se dostali do vedení a hru kontrolovali. Po velké šanci Hadáčka jsme však ale trochu zbytečně znervózněli a domácí měli míč více na svých kopačkách. Do druhé půle jsme udělali dvě změny a byli lepším mužstvem. Televizním gólem Málka z pětatřiceti metrů, když z voleje vrátil míč pod břevno, jsme vedli 2:0. Poté přišly i další šance, ale bohužel jsme je nevyužili. Domácí hrozili standardními situacemi, ty jsme ale eliminovali. Na závěr zápasu domácí snížili po zbytečném faulu Süsmelicha na 1:2."