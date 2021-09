FK Protivín – TJ Osek 1:3 (0:3)

Branky: 81. Buko – 2. Hoch (11), 21. David Říský, 41. Brabec. ŽK: 4:1 (Vojta, Vorel, Hrachovec, Jiskra – Sigmund). Diváci: 100. Rozhodčí: Ondřej – Kaštánek, Panský.

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Věděli jsme, že Osek je momentálně těžký soupeř, proti kterému musíme podat zodpovědný, týmový výkon bez chyb v defenzivě, abychom měli šanci na bodový zisk. Ale již ve 2. minutě jsme nabídli soupeři pokutový kop a když ve 21. a 41. minutě potrestal další naše chyby v rozehrávce, bylo o vítězi rozhodnuto. Druhý poločas se v podstatě pouze dohrával, nám se alespoň podařilo snížit a když soupeř další svoje šance nevyužil, vyhráli hosté zaslouženě 3:1."

Josef Mráz, trenér Oseka: "Dá se říci, že to byl pro nás pohodový zápas. Ale je třeba říci, že domácí měli hned v úvodu šanci, ale jejich hráč špatně zpracoval míč, my jim to sebrali a z protiútoku byla penalta. Dali jsme gól, uklidnili se hned na začátku a od toho se odvíjelo celé utkání. Měli jsme zápas pod kontrolou. Gól na 1:3 jsme dostali až v závěru utkání, kdy my jich měli mít na kontě tak šest. Neproměnili jsme samostatné nájezdy, trefili břevno, gólman tam něco vychytal. Celkově se dá říci, že jsme tentokrát zahráli dobře."

Slavoj Český Krumlov - Jiskra Třeboň 5:0 (2:0)

Branky: 14. a 18. Růžička, 51. Vávra, 74. Strapek, 82 Kuna (pen.). ŽK: 1:3 (Tůma – Bartoš, Hromádka, Týnavský). Diváci: 214. Rozhodčí: Polák – Dunovský, Izugrafov.

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Třeboň známe jako houževnaté mužstvo, ale zřejmě jsme její hráče překvapili agresivním nástupem do utkání, kdy jsme si během osmi úvodních minut vytvořili tři čisté gólové příležitosti. Byli jsme stále aktivnější a získávali ještě větší převahu, kterou korunoval dvěma góly v rychlém sledu Růžička. Krátce po změně stran přidal Vávra třetí trefu, když mu Kabele krásně naservíroval balon za obranu, a tím jsme hosty dostali definitivně do kolen. O čtvrtý zásah se postaral Strapek, jenž po dlouhém sprintu Tůmy zakončil rychlý kontr, a vítězství pečetil Kuna z penalty, která následovala po faulu na Vávru, když přehazoval brankáře. Výsledek odpovídá dění na hřišti, Třeboň jsme nepustili do vážnější situace. Jsme spokojeni s výsledkem i předvedenou hrou.“

Petr Skála, trenér Třeboně: "My jsme pochopitelně o kvalitách Krumlova věděli, stejně jako známe jeho herní styl. Bohužel, nebylo nám to nic platné. To, co jsme předváděli v obranné fázi, bylo tristní. S takovou defenzivou jsme neměli sebemenší naději, domácí nás jasně předčili.“

FK Olešník – Tatran Prachatice 3:0 (2:0)

Branky: 26. Toth, 37. Štěch, 74. Lafata, ŽK: 2:3 (Toth, Štěch – Hornát, Iliev, Pecka), Diváci: 50. Rozhodčí: Votava – Vican, Němec.

Roman Chlumecký, trenér Olešníka: "Očekával jsem kvalitní zápas z obou stran, což se také potvrdilo. Oproti soupeři jsme byli efektivnější v koncovce. Jsem rád za vítězství a také za nulu vzadu."

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Zní to možná divně, ale v prvním poločase jsme měli více ze hry. Nastřelili břevno, měli dvě další dobré šance, ale udělali dvě hrubé chyby, které Olešník potrestal. Tím bylo o osudu utkání rozhodnuto. Olešník v prvním poločase vytěžil z minima maximum. My možná hráli hezky, ale dvě individuální chyby nás stály zápas. Druhý poločas již byl o ničem. Do šedesáté minuty jsme sice nastřelili břevno, ale zranil se Jirka Pravda a na obrat nebylo. Po změně stran nám chyběla finální fáze. Před šestnáctku jsme hráli dobře, ale tu finální přihrávku zkazili. Půle měla být bez branek, ale bohužel."

SK SIKO Čimelice – Olympie Týn nad Vltavou 2:2 (2:1)

Branky: 15. Šťástka, 32. Petřík – 22. Štos, 76. Meidl, ŽK: 2:2 (Maršík, Hegenbart – Dumbrovský, Dobal). Diváci: 41. Rozhodčí: Panský – Ondřej, Kollmann.

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "První čtvrthodina byla z naší strany hrozná. Pak jsme prohodili některé hráče v řadách. To poměrně zafungovalo a zbývající půlhodinu první půle jsme byli ve hře a dali góly. Nebylo to špatné. Ve druhém poločase to již o fotbale moc nebylo, byla to spíše taková nakopávaná. Zbytečně jsme se báli hrát po zemi a nakopávali to. Soupeř pak míče jednoduše sbíral. Bylo to z obou stran na náhodu a fotbalu tam moc nebylo. Sice jsme v posledních pěti zápasech ani jednou neprohráli, ale na druhé straně pouze jednou zvítězili. Po jednom bodu se to sbírá pomalu. Proti Týnu jsme si věřili na tři, ale soupeř nehrál vůbec špatně. Hosté bojovali, my jim to trochu usnadnili a nakonec je to asi spravedlivá remíza. Ale je to pro nás málo."

Václav Mareš, trenér Týna: "Do utkání jsme vstoupili celkem dobře a soupeře jsme zatlačili, nicméně žádné gólové šance jsme si nevypracovali. V patnácté minutě jsme jsme nebyli důrazní ve vápně a na zadní tyči jsme nechali osamoceneho Šťástku, který uklidil míč do prázdné branky. Odpověď přišla za pár minut když jsme po levé straně předvedli rychlou akci po ose T. Maxa - Dumbrovský - Štos. Vedení domácím vrátil o pár minut později Petřík, který prošel na levé straně přes dva hráče a vypálil na zadní tyč. Ve druhém poločase jsme hru hodně zjednodušili a snažili se o vyrovnání. Toho jsme se dočkali patnáct minut před koncem když z nepřímého kopu propálil domácí zeď Meidl. Na konci nás ještě podržel výborným zákrokem náš nejlepší hráč zápasu gólman Vachuta. Hodně bojovný zápas skončil dle mého názoru zaslouženou remízou."

Dražice – ZVVZ Milevsko 2:1 (0:1)

Branky: 54. M. Stuchlík, 87. Běhoun – 41. Kutil. ŽK: 5:3 (Veselý, M. Stuchlík, L. Stuchlík, Hořejší, Štecher – P. Dvořák, Marvan. Novotný). Diváci: 100 diváků. Rozhodčí: Brom – Lepič, Jevčák.

Miroslav Strnad, trenér ZVVZ Milevsko: "Dražice doma neprohrávají a to se i nám potvrdilo. Nedokázali jsme navázat na výkon z prvního poločasu, kde jsme byli lepším mužstvem. Vytvořili jsme si převahu, domácí do šancí nepouštěli a ve 41. minutě šli zaslouženě do vedení Kutilem. Bohužel druhý poločas z naší strany nebyl dobrý. Po devíti minutách bylo srovnáno, když jsme špatně a pozdě zareagovali na brejk domácích. Od té doby byli domácí lepším týmem. Naopak náš výkon byl bojácný, ztráceli jsme míče a hru nezklidnili. Náš zmar přišel tři minuty před koncem. Přežili jsme nebezpečnou standardní situaci, ale následně udělali nesmyslně rohový kop a domácí nás potrestali. Škoda, minimálně bod jsme měli dnes uhrát."

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Oproti minulému utkání jsme postrádali pět hráčů, takže jsme dávali sestavu hodně těžko dohromady. V prvním poločase hosté dobře bránili, a protože se nám nedařilo zachytávat odražené míče, chodili do nebezpečných brejků. Po jednom z nich se kopal roh, my jsme nedůsledně obsadili hráče a soupeř se dostal do vedení. Ve druhém poločase už jsme byli lepším týmem, dobře napadali milevskou rozehrávku a vytvořili jsme si i dost šancí. Nakonec se nám podařilo výsledek otočit. Vítězství je pro nás samozřejmě hodně cenné.“

SK Jankov – SK Rudolfov 0:2 (0:2)

Branky: 20. Sládek, 31. Janák, ŽK: 2:2 (Beránek, Bláha – Dvořák, Kocina). Diváci: 108. Rozhodčí: Vican – Peterka, Krčín.

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: „Ve vyrovnaném prvním poločase se hosté dostali do vedení po zbytečném faulu a následné standardní situaci, kterou jsme nedokázali ubránit. O deset minut později projde soupeřův hráč přes tři naše zadáky a pošle balón do malého vápna, kde další neobsazený hráč pohodlně skóruje. To už jsem tušil, že s námi bude zle, protože momentálně nemáme kvalitu, abychom takovýto stav otočili. Druhý poločas jsme sice měli tlak, ale kromě jedné hlavičky z úhlu jsme si nevytvořili vůbec žádnou šanci. Rudolfov si zaslouženou výhru pohlídal a já mu musím sportovně pogratulovat a zároveň se trochu omluvit, protože jsem se přesvědčil, že jeho výsledky nejsou náhodné.“

Petr Maroš, přeseda Rudolfova: "Výhru v Jankově považuji za spravedlivou, protože jsme byli lepší.Těší nás, že jsme ve druhém zápase po sobě neinkasovali. Pokračujeme takv povedeném vstupu do sezóny a v týmu je cítit pohoda, kterou se nám daří přenést i do zápasů."

Junior Strakonice – Sokol Sezimovo Ústí 2:0 (1:0)

Branky: 45. a 68. Krejčí. ŽK: 2:0 (Funda, Krejčí). Diváci: 101. Rozhodčí: Jevčák – Němec, Lepič.

Luděk Cimrhanzl, trenér Junioru Strakonice: "První poločas nebyl z naší strany moc dobrý. Bylo to v rozehrávce takové rozhárané. Trochu jsme pozměnili sestavu s cílem kombinovat po zemi, ale bylo to málo aktivní a soupeř vůbec nebyl špatný. Vůbec to nevypadalo na to, že je předposlední v tabulce. Naopak Sezimák hrozil z brejků a nám výborně zachytal gólman. Důsledností ve vápně jsme dali gól do šatny. Krejčí to tam dotlačil a byl konec půle. Ve druhém poločase to z naší strany již bylo lepší. Oživili jsme to trochu a Krejčí dal po samostatné akci druhý gól. Trefil to do šibenice. Soupeř měl nebezpečný protiútok, ze kterého se mohl dostat zpět do zápasu, to se mu nepovedlo. My vystřídali a měli tam dvě či tři solidní akce, které se nakonec neujaly, i když jsme byli sami před gólmanem. Důležitá domácí výhra, po které jsme odskočili do středu tabulky. Dalším pozitivem je to, že jsme opět hráli vzadu za nula, to se cení."

Milan Barteska, trenér Sokola Sezimovo Ústí: „Zápas se mi nehodnotí lehce. Musím říct, že jsme odehráli ve Strakonicích poměrně dobré utkání, ale na rozdíl od domácího týmu jsme nedokázali dát gól. Je to škoda, protože si myslím, že jsme si vytvořili víc šancí než domácí. Na 0:0 bohužel zápas odehrát neumíme a co je nám platný solidní výkon, když se gólově neprosadíme. Pravdou je, že soupeři velmi dobře zachytal gólman. Zpravidla to nedělám, ale musím tentokrát pochválit výkon rozhodčích. Do zápasu zbytečně nezasahovali a nechali ho plynout. Byl jsem příjemně překvapený.“

Blatná – Táborsko B 0:4 (0:1)

Branky: 40. a 77. Škrleta, 87. Fejtl, 90. Ott. ŽK: 3:3 (Hlaváč, Peleška, Prokopec – Pajer, Škrleta, Kupka). Diváci: 120 Rozhodčí: Klátil – Dunovský, Izugrafov.

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "S běhavým týmem táborských mladíků jsme odehráli vyrovnané utkání. V prvním poločase jsme si vytvořili několik šancí, ale bohužel jsme po centrech na míč buď nedosáhli, nebo trefili boční síť. Na druhé straně měl soupeř výborný přechod do protiútoku. A právě po jednom z brejků, který jsme sice uhlídali, ale v následném souboji si dali vlastní gól. Navíc byli hosté nebezpeční z rohových kopů, přesto jsme to uhlídali. Ve druhém poločase jsme měli velkou šanci, kdy Sedláček přešel přes dva hráče, ale místo zakončení z úrovně penalty ještě hledal lépe postaveného hráče. Nic z toho nebylo a prakticky z protiútoku jsme inkasovali druhou branku. V závěru utkání jsme hru ještě více otevřeli ve snaze výsledek korigovat, ale po hrubých chybách při rozehrání jsme soupeři povolili náskok navýšit. Přesto musím říci, že ač výsledek vypadá divoce, tak naše hra již byla o něco lepší. Hráči byli odvážnější a nyní již chybí jen trochu štěstí v zakončení, aby to začalo padat."

Miroslav Jelen, trenér Táborska B: „V prvním poločase se nehrál moc dobrý fotbal, přesto jsme šli ve 38 minutě do vedení. Ve druhé půli už se naše hra zlepšila, vypracovali jsme si gólové příležitosti a tři z nich jsme dokázali proměnit. Jsem rád, že jsme zápas, ke kterému jsme odjeli se čtyřmi dorostenci, takto zvládli. Naším nejlepším hráčem byl Marek Škrleta.“