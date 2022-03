Josef Raušer, trenér Prachatic: "Dobře jsme začali a brzy dali po kombinační akci pěkný gól. První půlhodinu jsme měli zápas pod kontrolou, přidali druhý gól, ale pak klasicky vypnuli. Rudolfov jsme pustili do hry, ale nic z toho nevytěžil. V kabině jsme si něco řekli, vlezli na hřiště a rychle dali gól. Vypadalo to klidně, ale pak zase převzal Rudolfov otěže hry. Pak jsme přidali čtvrtý gól a následně chodili do brejků. Rudolfov chtěl hrát, skončilo to 6:0, ale asi to průběhu hry neodpovídá. Pro soupeře je to kruté. Na druhé straně jsme dali všechny góly po krásných akcích, což se nám daří. Střelecký apetit Tomáše Pecky je neukojitelný, je vidět, že ho to baví. Je radost se na to dívat, ale pochválit zaslouží naprosto všichni. Navíc se vracejí do hry ti, kteří předtím pro zranění absentovali. To jsou vše pozitivní zprávy. Ta další je určitě to, že výborně zachytal náš třetí gólman Radek Suchý a vychytal nulu.“

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Vstup do jarní části se nám vůbec nepovedl. To potvrdilo i utkání v Prachaticích. Domácí byli ve všech směrech lepší, což znamenalo, že jsem odjeli s debaklem 6:0. Víc k tomu není co říci."

Branky: 12., 51. a 64. (pen.) T. Pecka, 26. a 83. R. Iliev, 73. M. Sedláček. ŽK: 1:1 (Jar. Rauscher – Pouzar). Rozhodčí: Pravda, Jevčák, Žemlička. Diváci: 100.

Prachatice: Suchý – Jar. Rauscher, Kupka, J. Pravda, Hušek (80. Jakub Rauscher) – Kasík (53. Srch), T. Pravda (62. Sova), Hornát, Sedláček – Iliev, Pecka.

TJ Blatná - TJ Osek 3:2 (3:0)

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Jsem z výhry nadšený, byť se již nějaký den trápím s anginou. Ale ta výhra z to stojí. Naši hráči k tomu od začátku přistoupili skvěle. Měli jsme výborný úvod utkání, kdy jsme v 9. minutě vedli 2:0 po krásných gólech. Zápas se v první půli pro nás vyvíjel dobře, byli jsme lepším týmem, možná jsme soupeře trochu zaskočili. Tak bych si naši hru představoval. Navíc nám pomohly dva krásné góly z velké dálky. Jednak dostal Chaluš snad ze čtyřiceti metrů gól z přímáku od Kůsta a pak před poločasem od Čadka chytře zahraný míč. Měli jsme tam ještě další velké šance. Závěr utkání byl trochu nervozní. Víme, že je na tom Osek hráčsky výborně, navíc se krásně po hodině hry trefil z voleje Křížek. Ke konci zápas gradoval, o výsledek jsme se trochu strachovali ale nakonec to pro nás dopadlo dobře. Všichni jsme moc šťastní, máme první body. Velkou pochvalu si zaslouží všichni hráči. Zápas se musel líbit a asi spravedlivě jsme urvali tři body. Doufejme, že výhra hráče trochu nakopne a budou si více věřit."

Josef Mráz, trenér Oseka: "Již po minulém utkání s Prachaticemi jsme měli problémy se sestavou. Nějak jsme to poslepovali. Ale výkon v prvním poločase byl doslova tragický. Podcenění soupeře, mohli jsme klidně v poločase prohrávat o pět branek. Domácí nám dali dva góly snad ze čtyřiceti metrů, kdy stál náš gólman daleko před brankou. Něco jako třetí gól před týdnem s Prachaticemi. V kabině byla o přestávce trochu bouřka. Druhý poločas jsme pak hráli prakticky na jednu bránu, dali dva góly, trefili tyč, nedali dvě další šance. Domácí to ubojovali. Vyhráli však zaslouženě, protože do toho dali více srdíčka."

Branky: 8. a 9. Kůst, 40. Čadek – 61. Křížek, 81. Říský (11). ŽK: 5:1 (Chlanda, Sedláček, Čadek, Hrádek, Antoš – Šrámek). Diváci: 100. Rozhodčí: Kollmann – Šimek, Panský.

Blatná: Chlanda – Levý, Kůst, Bláha, M. Sedláček (79. Hrádek) – Bulka, Hlaváč, Čadek, Míka – Král (96. Prokopec, Říha (78. Antoš, 93. Sedláček).

Osek: Chaluš – Brabec (80. Hromek), Šrámek, Kubiš, Čapek – Křížek, Němeček, Hromíř, Sigmund – Carda, D. Říský.

Junior Strakonice - ZVVZ Milevsko 1:1 (0:0)

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "Hráli jsme ofenzivněji a chtěli na ně vletět. Ale měli jsme tam plno nepřesností a neudrželi balon vpředu. Nějaké šance tam byly, ale bez efektu. Soupeř to hrál dobře, zaměstnával nás hlavně Hadáček, velice dobře hrál stoper Vakoč. Neměli jsme druhé odražené balony, což je naše bolest. Ve druhém poločase měl soupeř výhodu penalty, kterou nedal. Pak jsme dostali zbytečný gól. Ještě jsme se zvedli, vyhecovali to a v závěru srovnal Šimek. Celkově asi spravedlivá remíza."

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Byl to velice těžký zápas. Domácí to hráli dlouhými balony, rychle to dostupovali a vyráželi do rychlých protiútoků. Nicméně ve druhém poločase jsme byli lepší, nedali penaltu, vytvořili jsme si tři velké šance. Mohli jsme Hadáčkem zvýšit vedení, nedal a prakticky z protiútoku domácí vyrovnali. Ve finále musejí být spokojena obě mužstva. Domácí tam měli nějaké závary v první půli, my měli lepší druhou. Bod tomu z obou stran sluší."

Branky: 88. Šimek – 70. Přibyl. ŽK: 2:1 (Rozhoň, Staněk – Kosobud). Diváci: 100. Rozhodčí: Panský – Polák, Přibyl.

Strakonice: Lízal – Rozhoň, Žáček, Šimek, Říha (6. Čapek) – Chalupa, Benedikt (71. Míčka), Staněk, Máška – Zahrádka – Nosek (56. Funda).

Milevsko: Neužil – Kálal, Vakoč, Petr, Málek – Kortan (68. Sedláček), Kosobud (67. Přibyl), Bártík, Souček (83. Süsmelich) – Marvan, Hadáček.

FK Olešník - SK Jankov 0:0

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Hosté si vytvořili dvě šance ke vstřelení branky, my jsme měli ve druhé půli tři. Remíza je asi sparavedlivá, odpovídá tomu, co se na hřišti událo."

Petr Maxa, vedoucí týmu SK Jankov: „Bylo to klasické derby, které po fotbalové stránce zůstalo za očekáváním. Bohužel gól nepadl žádný, přestože oba mančafty měly nemalé příležitosti. My v prvním poločase trefili tyč a měli jsme hodně slibné útoky, které jsme však nedotáhli. Po hodině hry už jsme zvedali ruce po zakončení Kočera, ale domácí stoper na brankové čáře nám radost z gólu překazil. Závěr zápasu patřil Olešníku, který deset minut před koncem Tothem spálil obrovskou gólovku a v nastaveném čase nám zase bod zachránil Komrska, který vyrazil střelu Štěcha. Bod nakonec bereme. Jsme rádi, že jsme na hřišti silného protivníka neprohráli a udrželi si jarní neporazitelnost.“

ŽK: 3:5 (Hezoučký, Nýdl, Vojta – Komrska, Lošek, Kollár, Fajtl, Schönbauer). Diváci: 315. Rozhodčí: Ondřej – Němec, Vicun.

SIKO Čimelice - TJ Dražice 0:2 (0:1)

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Řekl bych, že jsme byli po celý zápas mírně lepším týmem a naše vítězství o dva góly je zasloužené. Jen v prvních deseti minutách si domácí vytvořili tlak a měli tam několik nebezpečných standardních situací. My jsme pak ale po jedné z nich dali z brejku gól a srovnali hru. Domácí dál hrozili ze standardek a my po nich chodili do protiútoků, nic zásadního se ale nedělo. Zhruba deset minut po přestávce centroval Dan Štecher na bratra, a ten přidal hlavou druhý gól. V posledních asi třech minutách nás ještě domácí zamkli, ale vyloženou šanci si nevytvořili. Za bojovný výkon si mužstvo zaslouží pochvalu. Odehráli jsme třetí zápas v řadě s nulou, což je samozřejmě hodně pozitivní.“

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Do 15. minuty jsme měli tři tutovky, ale nic neproměníme. Nakonec po našem rohovém kopu šel soupeř do brejku a otevřel skóre. Dražice ani mockrát v zápase na bránu nevystřelily a daly nám dva góly. My měli minimálně pět tutovek, ale nedali jsme z toho nic. Naopak nám to do brány spadne všechno. Tentokrát jsme měli mít tři body, ale Dražice nás potrestaly v efektivitě a na to se to hraje. Pro nás smutný zápas, protože všichni cítí, že jsme z toho měli něco uhrát. Potřebujeme protrhnout střeleckou smůlu a na druhé straně musíme být zodpovědnější v obraně, abychom neinkasovali laciné góly. Oba, co jsme dostali, byly zbytečné. Před zápasem neustále opakuji, abychom nefaulovali kolem vápna a hlavně ne chlapa, který je zády k bráně. My uděláme standardku ze situace, kdy hráč nevěděl, co s míčem. A samozřejmě z ní dostaneme druhý gól. Když budeme dostávat takové branky, tak to budeme těžko dohánět.

Branky: 6. Šrámek, 55. J. Štecher. ŽK: 1:3 (Maršík – J. Štecher, D. Štecher, Běhoun). Diváci: 50. Rozhodčí: Albert – Kaštánek, Peterka.

Čimelice: Šípek – Klimeš, Listopad, Viták, Nosek (55. Varhan) – Šťástka, Nekl (89. Kulas), Maršík, Hák (68. Pavlíček) – Hegenbart, Petřík.

Dražice: Baka – Bareš, Veselý, Hořejší (78. Řezník), Turek – Studenovský, Šimák, D. Štecher (90. J. Stuchlík), Novotný – J. Štecher, Mareš (74. Běhoun).

Slavoj Český Krumlov - FK Protivín 2:0 (2:0)

Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Potřebovali jsme vyhrát, aby se mančaft zklidnil, ale sestavu lepíme, jak se dá. Proto jsem rád, že se nám povedlo z Rakouska získat Davida Chytrého, který se hned zapojil do hry. Domnívám se, že fotbal to nebyl příliš pohledný, ale pro naši psychiku jsou tentokrát důležité tři body. Oba góly vstřelil z penalt Kuna. Ten první už v 8. minutě po faulu na Růžičku, druhý nadvakrát pět minut před přestávkou po ruce jednoho z protivínských hráčů. Z naší strany to ještě nebyl výkon, jaký bych si přál, ale jak už jsem říkal, důležitá je výhra.“

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Ve vyrovnaném utkání bez šancí o vítězi rozhodly penalty. V prvním poločase se hrálo opatrné taktické utkání, ve kterém se po našich chybách domácí dostali do dvoubrankového vedení z pokutových kopů. Ve druhém dějství jsme se snažili utkaní zdramatizovat, byli aktivní, vysoko napadali, ale přineslo nám to pouze územní převahu bez šancí. Nyní nám vázne předfinální fáze, takže se velmi obtížně dostáváme do šancí. I přes porážku jsme kluky pochválil za nasazení a přístup. Nejlepšími našimi hráči byli Zach a Štěpka.!

Branky: 9. (pen.) a 40. (pen.) Kuna. ŽK: 2:3 (Svoboda, Filip – Nedvěd, Urban, Cvachovec). Diváci: 210. Rozhodčí: Mach – Dunovský, Izugrafov.

Č. Krumlov: Š. Beránek – Švec, Kabele, Kuna – Chytrý (80. Gelnar), Svoboda, Novák, Kořínek, Strapek – Růžička (71. Poláček), Vaněk (76. Filip).

Protivín: Barbotkin – Štěpka, Vorel Zbyněk, Nedvěd (71. Cvachovec), Zach – Hrachovec (67. Urban), Bečvář, Leroy Abatawa, Urban (82. Hodinka) – Říha, Vorel Jaromír.

FC MAS Táborsko B - Jiskra Třeboň 2:1 (1:0)

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Druhý domácí zápas jsme tentokrát dovedli k tříbodovému zisku, což nás samozřejmě těší. Do vedení jsme se dostali už v první minutě utkání díky Provazníkovi, kterému ideálně připravil míč před prázdnou branku Škrleta. Ve druhé půli jsme přidali druhý gól, kdy po faulu na Škrletu proměnil penaltu znovu Provazník. Deset minut před koncem, kdy už jsme hráli zhruba dvacet minut o deseti bez vyloučeného Jansy, snížil soupeř na rozdíl jednoho gólu, takže jsme museli bránit výsledek až do konce utkání. Třeboň se u nás ukázala v dobrém světle, přestože svou sestavu lepila s obtížemi. Mrzí nás zranění Patrika Schramhausera, pro kterého přijela sanitka. Snad to s jeho kolenem nebude vážné.“

Petr Skála, trenér Třeboně: "Hned od první minuty jsme prohrávali, ale brzy jsme se dostali do hry a měli jsme i šance, když tu největší po rohovém kopu neproměnil Kubín. Po změně stran jsme měli převahu, v další velké příležitosti se ocitl opět Kubín, ale vychytal jej brankář. Deset minut se pak na hřišti stále něco řešilo, byly tam zbytečné emoce a vyvrcholilo to červenou kartou pro jednoho z domácích hráčů. Táborsko se stáhlo a podnikalo hlavně brejky. Po jednom z nich jsme faulovali a byla z toho penalta, kterou soupeř proměnil. V 78. minutě Kubín snížil, ale vyrovnat se nám ani přes velké úsilí a tlak nepovedlo. Kluky musím pochválit za bojovnost, dali do toho všechno a myslím si, že bod jsme si zasloužili. Nebylo jednoduché dát dohromady sestavu, na lavičce jsme měli jen dva dorostence a Zavadila, který šest týdnů nehrál. Stínem bylo zranění domácího Schramhausera.“

Branky: 1. a 71. (pen.) Provazník – 78. Kubín. ŽK: 4:3 (Větrovský, Provazník, Škrleta, Ott – Kubata, Hromádka, Rezek). ČK: 1:0 (58. Jansa). Diváci: 100. Rozhodčí: Macko – Krčín, Votava.

Táborsko B: Lukeš – Větrovský, Trantýr, Chotovinský, Kabeš (46. Koblasa) – Kubovský (89. Marcolla), Jansa, Schramhauser (14. Ott), Činčura (84. Pajer) – Provazník, Škrleta.

Třeboň: J. Skála – Bartl, Cimerhanzl, Kopecký, Týnavský – Matoušek, Kubata, Rezek ml., Radosta, Hromádka – Kubín.