Branky: 15. a 58. (2x pen.) Kuna, 43. Růžička, 74. Vaněk, 88. Novák, 90. Vávra – 25. Hlaváč. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Žemlička – Němec, Jevčák. Diváci: 141.

Č. Krumlov: Š. Beránek – Ryneš (70. Kořínek), Kabele, M. Švec – Vávra, Svoboda, Strapek, Novák, Kuna – Chytrý (84. Poláček), Růžička (70. Vaněk).

Blatná: J. Sedláček – M. Sedláček (77. Hanousek), Hlaváč, Bláha, Míka – Novák (Bláha ml.), Maleček, Šimůnek, Bulka – Outlý (15. Prokopec, 58. Potůček, 68. Kůst), Antoš.

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Opět to byl z naší strany festival neproměněných šancí, ale tentokrát už jsme aspoň nějaké góly vstřelili. Skóre otevřel v 15. minutě Kuna z penalty, kterou sudí nařídil po faulu na Chytrého. O deset minut později hosté srovnali, když si brankář Beránek po rohovém kopu srazil míč do vlastní sítě. Těsně před přestávkou nám hlavou vrátil vedení Růžička. Další dobré možnosti jsme zahodili. Skóre se pak měnilo po necelé hodině hry, kdy přišel další nedovolený zákrok ve vápně na Chytrého a Kuna proměnil i druhý pokutový kop. Čtvrt hodiny před koncem se prosadil střídající Vaněk, pak následovala zhruba desetiminutová pauza kvůli bouřce, která se tu přehnala, a v závěru naše vítězství zvýraznili ještě Novák po krásné individuální akce a v poslední minutě ještě Vávra. Musím pochválit i soupeře, ani za nepříznivého stavu se neuchýlil k nějakému betonování, naopak bojoval a snažil se hrát fotbal. Nyní nás čeká klíčové utkání ve Strakonicích, po němž asi budeme o něco moudřejší ohledně našich vyhlídek.“

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Opět jsme měli velké problémy dát dohromady sestavu a na hřiště vyběhla prakticky polovina sestavy dorosteneckého věku. Na to, v jaké sestavě jsme byli, to nebylo až tak špatné. Zápas se vyvíjel solidně. Sice jsme dostali ve 13. minutě gól z penalty, kdy Bláha zbytečně fauloval hráče, který byl zády k bráně. Po deseti minutách jsme však po rohu, kdy gólman neudržel balon, Hlaváčem srovnali. Bohužel jsme těsně před poločasem dostali po centru zprava branku od Růžičky. Ve druhém poločase byli domácí samozřejmě fotbalovější, i když naše hra až tak špatná nebyla. Ale dostali jsme znovu gól ze zbytečné penalty. Čtvrtý gól dali domácí po průnikovce ze samostatného nájezdu. Zápas pak přerušila průtrž mračen s bouřkou. Nakonec jsme inkasovali opět v samotném závěru, domácí nám dali ještě dva góly. Z přijatelného vývoje zápasu to je nakonec dost velký nářez, ale v tom složení, jakém jsme byli, to byl pro mě solidní výkon."

TJ Osek – Jiskra Třeboň 3:2 (2:0)

Branky: 40. a 88. J. Říský, 34. Kubiš – 58. P. Tůma, 62. Rezek. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Albert – Votava, Kaštánek. Diváci: 120.

Osek:

Třeboň: Kopecký – Schneider, Zavadil, Cimerhanzl (46. Týnavský), Bartoš – Rezek (89. Bartl), Kubata, Hromádka, Matoušek – P. Tůma, Průcha.

Osek: Křížek – Rybák (68. Brabec), Němeček, Kubiš, Hromíř – J. Říský, Hoch, Šrámek, Čapek (59. Sigmund) – Carda, D. Říský.

Josef Mráz, trenér Oseka: "Byly to nervy, ale zavinili jsme si to sami. Vedli jsme v půli o dvě branky a navíc jsme neproměnili další šance. Sice to nebyl v první půli úplně ideální výkon, ale měli jsme zápas pod kontrolou. Řekli jsme si o přestávce, že nesmíme dostat kontaktní gól a naopak musíme držet míč pod kontrolou. Ale to se nám nepovedlo, po chybách jsme během tří minut dvakrát inkasovali. Těsně před koncem měla navíc Třeboň šanci, při které trefila gólmana Křížka. Naštěstí nedali a my minutu před koncem po jejich chybě rozhodli. Druhá půle, to byl náš nejhorší poločas v jarní části sezony."

Petr Skála, trenér Třeboně: „První poločas byl z naší strany špatný a dvakrát jsme inkasovali ze standardek. První gól padl po rohovém kopu, druhý pak po trestném kopu ze strany. Druhý poločas zase vyzněl v náš prospěch a zaslouženě jsme dokázali vyrovnat. Nejprve v 58. minutě po krásné akci Týnavského z levé strany skóroval Tůma, o čtyři později po přihrávce Hromádky přidal druhou trefu Rezek. V závěru platilo to otřepané nedáš – dostaneš. Nejprve měl čistou gólovku Tůma, ale brankář Křížek mu ji zmařil, vzápětí jsme propadli při dlouhém nákopu, na které to soupeř hrál, domácí šli sami na brankáře a proměnili. Je to škoda, po změně stran jsme měli navrch a bod jsme si určitě zasloužili.“

Protivín – Táborsko B 1:0 (1:0)

Branka: 21. Vojta. ŽK: 3:3 (Dan Ion, Bečvář, Hrynevich – Větrovský, Brabec, Jelen). Diváků: 150. Rozhodčí: Vican – Panský, Šimek.

Protivín: Barbotkin - Dan, Vorel Zbyn., Vojta, Zach – Hrachovec (68. Hrynevich), Bečvář, Buko Leroy (92. Hodinka), Vorel Jaromír, Zeman (79. Sháněl) – Říha Martin (88. Kvasnička).

Táborsko B: Lukeš – Větrovský, Trantýr, Chotovinský, Pajer (70. Koblasa) – Brabec, Kabeš, Jansa, Činčura – Kubovský, Zeman.

Miroslav Říha, trenér Protivína: "V prvním poločase se nám nechtělo moc běhat, hosté byli fotbalovější a proto si vytvořili několik nebezpečných situací, které se nám podařilo ubránit. Nám naopak vycházely standardní situace, ze kterých jsme během prvního poločasu vstřelili první a zároveň vítězný gól Radkem Vojtou a dále tyčku a břevno. Po přestávce se hra vyrovnala a proto bylo gólových situací méně. Za zmínku stojí nastřelení břevna Martinem Říhou a samostatný nájezd téhož hráče, který odmítl pojištění vítezství. Hosté se snažili o vyrovnání, ke kterému nebyli v 90. minutě daleko, ale výborně chytající Barbotkin nám zachránil vítězství."

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Nástup do utkání jsme měli dobrý. V prvních dvaceti minutách se nám dařilo držet míč a dobře jsme kombinovali. Pak ale bohužel přišlo několik standardních situací soupeře, ze kterých jednu proměnil a z dalších dvou nastřelil tyč a břevno. Hra ve druhém poločase se odvíjela v podstatě jen mezi oběma vápny. Gólové příležitosti měly oba týmy až na konci zápasu, ale skóre už se neměnilo.“

SIKO Čimelice – Junior Strakonice 2:3 (2:0)

Branky: 27. Šťástka, 42. Nekl (11) – 53. a 64. (pen.) Krejčí, 80. Máška. ŽK: 2:3 (Káš, Pšenička – Lízal, Rozhoň, Děd). Diváci: 80. Rozhodčí: Přibyl – Mach, Kollmann.

Čimelice: Šípek - Klimeš, Hegenbart, Pšenička, Nosek – Ulč (70. Kulas), Káš, Nekl, Petřík – Šťástka, Říha.

Strakonice: Lízal – Zahrádka, Žáček, Rozhoň, Čapek – Nosek (72. Šourek), Funda (46. Míčka), Děd (46. Zelenka), Máška – Doležal (82. Zábranský), Krejčí (90. Kafka).

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Porážka strašně mrzí. Měli jsme oproti minulému týdnu úplně jinou obranu, když nám z ní vypadli všichni čtyři hráči. Lepili jsme to s Hegenbartem na stoperu a Noskem na beku. V první půli jsme hráli výborně, vedli 2:0. Soupeř neměl vůbec nic, nedal si tři přihrávky za sebou. Na začátku druhé půle nás Junior zmáčkl, měl tam dvě tutovky, které nedal, my za stavu 2:0 šli čtyři na jednoho, mohli to sehrát do prázdné brány, ale kluci to zadrbali a z brejku jsme dostali kontaktní gól. Pak jsme se složili a před koncem utkání dostali na 2:3. Ještě za stavu 2:2 jsme tam měli dvě dobré šance, kdy se to dalo zlomit zase na naši stranu. Vydrželi jsme celý zápas fyzicky, sedmdesát minut byli lepší, ale výsledek nula. O půli jsme klidně mohli vyhrávat o čtyři góly a nakonec si to prohrajeme. Ale takových zápasů bylo více. Podobné to bylo doma s Osekem, s Dražicemi jsme byli lepší, na Táborsku jsme vedli o dva góly a nedotáhli to."

Luděk Cimrhanzl, trenér Strakonic: "Utkání jsme začali velice špatně. Měli jsme obrovské problémy v záloze. Čimelice hrály velice dobře a jejich výkon vůbec nevypadal na to, že jsou předposlední v tabulce. Dostali jsme po chybě ve středu hřiště a následné průnikovce gól. Pak přišla penalta za ruku a o půli to bylo o dva góly pro domácí. V poločase jsme udělali dvě změny. V úvodu druhé části jsme trefili břevno, pak se trefil Krejčí a vyrovnávali z penalty. V závěru utkání jsme přidali třetí gól, zatáhli to a výhru udrželi. V poločase jsme si řekli, že je třeba se rychlým gólem dostat zpět do hry. Nakonec to vyšlo, máme tři body, již jsme je moc potřebovali."

SK Jankov – Tatran Prachatice 3:4 (2:2)

Branky: 4. Benda, 35. Voráček, 60. Klíma – 18. a 47. Makoš, 45. Rauscher, 89. Linhart. ŽK: 2:2 (Schönbauer, Hanzlík – Makoš, Kasík). Diváci: 108. Rozhodčí: Kaštánek – Krčín, Lepič.

Jankov:

Prachatice: Hopfinger – Jar. Rauscher, J. Pravda, Kupka, Kovář – Kasík (79. Srch), Jakub Rauscher (46. Linhart), Hornát, T. Pravda, Sedláček – Makoš.

Petr Maxa, vedoucí týmu SK Jankov: „Můžeme se cítit zklamaní, také se cítíme, ale v tomhle je právě fotbal krásný. Minulý týden vyhrajeme 4:3 gólem v poslední minutě, hned o týden později si to samé vyzkoušíme v opačném gardu. Můžeme polemizovat, jestli je to zasloužené, ale fotbal se hraje na góly, a když doma čtyřikrát inkasujete, těžko můžete pomýšlet na body. K tomuto výsledku nemuselo dojít, kdybychom na konci prvního poločasu za stavu 2:1 Klímou skóre navýšili, místo toho z protiútoku obdržíme vyrovnávající gól. Hned z první akce po změně stran znovu inkasujeme, což samozřejmě týmu nepomůže. Přesto jsme po vyrovnání měli zhruba tři obrovské šance, kdy jsme mohli zápas překlopit na naší stranu, ale i díky skvělému gólmanovi Tatranu se to nepovedlo. A naopak v 89. minutě z dalšího brejku inkasujeme. Ale jak říkám, to je fotbal. Jednou se štěstí přikloní na vaší stranu, jindy zase na druhou. V dresu soupeře zahráli vynikající zápas Makoš se Sedláčkem, které bránit není žádný med, o čemž se naši zadáci přesvědčili. Soupeři je třeba sportovně pogratulovat.“

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Hrálo se uvolněně, byl to docela pěkný fotbal. V první půli jsme byli nebezpečnější, měli více šancí a zaslouženě to bylo 2:2. Po nástupu do druhé půle jsme šli do vedení, soupeř srovnal a v závěru byl o něco nebezpečnější. My ale utekli do brejku a rozhodli. Konečně se to štěstíčko otočilo čelem k nám. Na druhé straně ty tři obdržené góly byly až moc laciné. Chtěli jsme uhájit čtvrté místo, což je pro mě pořád dobrý výsledek. To snad již udržíme. Jinak bylo znát, že Kuba Rauscher musel do práce, a tak v půli střídal. Na druhé straně Linhart, který tam místo něho šel, na gól nahrál a rozhodující dal. Celkově mohu být s fotbalem spokojený. Remíza by možná více odpovídala vývoji hry, ale jak říkám, štěstíčko se tentokrát přiklonilo k nám."

ZVVZ Milevsko – Olympie Týn nad Vltavou 6:1 (4:0)

Branky: 10. a 77. Hadáček, 25. a 31. Bártík, 35. Marvan, 70. Přibyl – 80. Maitak. Diváci: 149. Rozhodčí: Boček – Vican, Novotný.

Milevsko: Dvořák – Kálal, Vakoč, Kosobud, Hejl – Süsmelich (72. Imbr), Marvan, Bártík (61. Bártík), Přibyl – Hadáček (76. Suchan), Souček

Týn:

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Tentokrát nám zkrátka vyšlo všechno, na co jsme sáhli a góly tam napadaly. V prvním poločase jsme soupeři nedali sebemenší šanci a až na jednu výjimku jsme ho k ničemu nepustili. Co jsme měli smůlu v předchozích zápasech a šance spálili, tak tentokrát nám to tam padalo. Možná byl výsledek i milosrdný, protože jsme měli plno dalších šancí, které kluci neproměnili. Na druhé straně musím ocenit snahu soupeře, že i když prohrával o pět branek, tak chtěl pořád hrát. Navíc měli v bráně mladého klučíka, snad šestnáctiletého dorostence, takže to pro něho bylo složité."

Václav Mareš, trenér Týna: "V Milevsku jsme prohospodařili první poločas. Než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme o čtyři branky a dá se říct, že bylo po zápase. Nám chyběl pohyb, domácí si s námi dělali co chtěli. Mrzí mě, že si před utkáním něco řekneme, a v zápase je to vše jinak. Je pravda, že nám chybí někteří hráči základní sestavy, ale to nás neomlouvá. Do branky musel dokonce nastoupit patnáctiletý Dan Škvařil. Z naší strany je to jedna velká křeč, pro nás by bylo lepší kdyby už sezona skončila."

FK Olešník – SK Rudolfov 3:0 (0:0)

Branky: 47. Lafata, 57. Szó, 88. Hezoučký. ŽK: 0:2 (Hajný, Rampa). Diváci: 68 diváků. Rozhodčí: Izugrafov – Polák, Ondřej.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Naše vítězství bylo zasloužené. Tentokrát jsme spokojeni nejen s výsledkem, ale i s předvedenou hrou. A potěšila nás i nula vzadu."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Olešník byl od začátku lepším týmem. Ještě v prvním poločase jsme dokázali bořit jejich útoky tak, že jsme v poločase drželi bezbrankovou remízu, ale ve druhé polovině už domácí brankově vyjádřili svoji převahu a po zásluze vyhráli."