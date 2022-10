Branky: 27. Ježek, 37. Hromádka – 72. Martinec. Rozhodčí: R. Šťastný – Krčín, Votava. ŽK: 1:2 (Týnavský – Szó, Lafata). ČK: 0:1 (83. Lafata). Diváci: 100.

Třeboň: Kopecký – Rezek ml., Bartoš, Doucha, Týnavský - Kubata, Hromádka, Bicenc ml. (62. Vochozka, 79. Kocanda), Matoušek - Radosta, Ježek (89. Zavadil).

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V prvním poločase jsme si vytvořili několik šancí, z nichž jsme dvě proměnili. Ve 27. minutě otevřel skóre Ježek a o deset minut později zvýšil Hromádka. Na začátku druhého poločasu mohl přidat pojistku Matoušek, ale v jasné příležitosti trefil brankáře. Olešník pak tlačil a v 72. minutě snížil, ale vítězství jsme udrželi. Musím hráče pochválit, bojovali až do konce.“

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "První poločas jsme podcenili. Domácí se dostali třikrát za naši polovinu a z toho dali dvě branky. Po přestávce jsme vrhli všechny síly do útoku, ale bohužel jsme dali jen jeden góla druhý nebyl uznán pro údajný ofsajd."

TJ Osek – AL-KO Semice 1:6 (0:3)

Branky: 79. Rybák – 9. Císařovský, 19. Blažek, 37. Valach, 47. Zborník, 69. Keclík, 89. Machovský. Bez karet. Diváci: 80. Rozhodčí: Mach – Dimitrov, Albert.

Osek: Uhříček – Zelenka (29. Kuneš), Carda, Kubiš (74. Němeček), Martin Čapek – Brabec, Šrámek, Hoch, Matěj Čapek – Maroušek (62. Rybák), Sigmund.

Semice: Dvořáček – Řezáč, Trantina, Listopad, Pšenička – Císařovský (71. Keclík), Holub, Trantina (32. Zborník), Blažek, Hrala (46. Buchtele) – Valach (71. Machovský).

Karel Hoch, trenér Oseka: "Dobře vypadalo jen prvních pět minut. Nedali jsme bohužel z naší šance gól a vzápětí jsme inkasovali z takové poločase první branku. A pak se to začalo sypat. Je vidět, že jsme psychicky dole. Hráči se bojí hrát a každá chyba končí gólem či alespoň šancí soupeře. Druhý poločas již byl o ničem, to byla jen otázka skóre. Nejhorší výkon za léta, co v Oseku pamatuji."

Marcel Nousek, trenér Semic: "Tentokrát jsme hráli opravdu velice dobře a Osek k ničemu nepouštěli. Dobře jsme kombinovali a šance, které jsme si v první půli vytvořili, tak i proměnili. Ve druhé půli tam měl již soupeř velká okna v obraně a chodili jsme čtyři na dva a podobně. Domácí byli úplně odevzdaní. Od stavu 3:0 nebylo o co hrát. Branky dávali i hráči, kteří přišli ze střídačky. Někteří se nám vracejí po zranění, jako Keclík či Zborník, a jsou pak na hřišti znát. Musíme být maximálně spokojeni.“

Prachatice - Trhové Sviny 1:5 (0:3)

Branky: 78. Jakub Rauscher – 9. Gažák, 23. Macák, 28. Kolář, 71. Chromčák, 82. Šafránek. ŽK 2:1 (Jar. Rauscher, Luňáček – Macák). Diváci: 50 diváků. Rozhodčí: Albert – Dimitrov, Mach.

Prachatice: Suchý - Jar. Rauscher, J. Pravda, Luňáček (83. Gramblička), Fischer - Kasík, T. Pravda, Škopek (58. Wagner), Jakub Rauscher, Fürbach (69. Řezník) - Linhart (58. Hrbek).

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Obecně nemáme problém s tím, že bychom nehráli vyrovnaná utkání. Ale zápasy se rozhodují v zakončení ve vápnech a tam jsou soupeři jasně lepší. Poprvé jsme vystřelili na bránu až v 70. minutě, přestože jsme měli spoustu příležitostí. Zkrátka nevystřelíme a bez toho se góly dávat nedají. Naopak soupeři dávají branky až příliš jednoduché, po odrazech, do prázdné, zkrátka my nemáme štěstí. Ve druhé půli jsme dvakrát inkasovali z brejků, přitom jsme měli tři obrovské šance. Nejde takto hrát a pokud v tom budeme pokračovat, tak zkrátka spadneme do A třídy. Je to v hlavách hráčů. Něco si řekneme a na hřišri to děláme úplně opačně. Věci, které máme hrát jednoduše, tak hrajeme složitě. Nemohu klukům vyčítat, že by se nesnažili, ale bez zakončení nelze vyhrát. A dětinské chyby, po kterých inkasujeme, do krajského přeboru nepatří."

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Do Prachatic jsme odjížděli v hodně improvizované sestavě a musela nám vypomoci hned pětice hráčů naší rezervy. Začátek utkání patřil domácím, ale bez většího ohrožení naší branky. Nám se podařilo z první útočné akce hned vytěžit vedoucí branku, která přinesla klid na naše kopačky. V dalším průběhu prvního poločasu jsme byli lepším mužstvem a po zásluze přidali další dvě branky. I v druhém poločase se nám dařilo držet domácí na dostřel naší svatyně a navýšili skóre na 0:4. V závěru utkání se podařilo domácím korigovat stav na 1:4 a měli i další dvě příležitosti na vstřelení branek, ale zakončující hráč vždy mířil mimo naše tři tyče. V závěru potvrdil výhru náš nejlepší hráč v tomto utkání Jiří Macák svojí druhou brankou. Výsledek 1:5 z Prachatic je skvělý a tyto získané body budeme chtít potvrdit v dalším domácím utkání, kdy hostíme mužstvo Oseku."

Silon Táborsko B – FK Protivín 5:0 (1:0)

Branky: 34. z pen., 54., 68. a 71. Neužil, 57. Praveček. ŽK: 3:2 (Ott, Chotovinský, Kupka – Štěpka, Hrachovec). Rozhodčí: Vican – Nedvěd, Prinz. Diváků: 70.

Táborsko B: Chára – Trantýr, Pánek, Mezera, Chotovinský (71. Pajer) – Kupka (71. Koblasa), Liepa, Neužil, Praveček – Šplíchal, Ott (79. Marcolla).

Protivín: Pícha - Štěpka (63. Zach), Kulík, Vojta, Nedvěd - Hrachovec, Leroy Abatawa (63. Bečvář David), Vorel Zbyněk, Vorel Jaromír (72. Urban), Říha Martin - Petr.

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Utkání se nám vydařilo po všech stránkách. V první půli se ještě soupeř stačil vracet do obranného bloku ve více lidech, a proto jsme dokázali dát jen jeden gól. Ve druhém poločase už se nám povedlo nastřílet víc branek a zápas se povedl hlavně Davidu Neužilovi, který se trefil čtyřikrát. Jsme rádi, že jsme 'anglický týden' zakončili výhrou.“

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Zasloužené vítězství domácího týmu, který byl od začátku ve všech směrech lepší. První poločas jsme prohráli pouze 1:0 hlavně díky výbornému výkonu brankáře Píchy. Definitivně bylo o osudu utkání rozhodnuto po hodině hry, kdy jsme obdrželi dva slepené góly."

ZVVZ Milevsko – Junior Strakonice 2:0 (1:0)

Branky: 26. Hadáček, 72. Petřík. ŽK: 2:4 (Vakoč, Hadáček – Hozman, Míčka, Bílý, Doležal). Rozhodčí: Nedvěd – Vican, Prinz. Diváci: 100.

Milevsko: Dvořák – Hejl (7. Pich), Vakoč, Kosobud, Málek – Kortan, Maršík, Marvan, Stejskal (86. Přibyl)– Hadáček (88. Kálal), Petřík (80. Bártík).

Strakonice: Lízal – Hozman, Rozhoň, Rybák, Smola – Děd, Míčka (79. Doležal) – Máška, Zahrádka, Bílý – Krejčí.

Miroslav Strnad, trenér Milevska: "Utkání mělo podobný scénář jako to poslední s Osekem. V prvním poločase jsme to odehráli v pohybu, měli šance a byli jasně lepší. Na druhé straně jsme se po přestávce uspokojili, čekali na pojišťovací gól, což se nám podařilo. Jinak soupeř hrozil jen nakopávanými míči, šanci si nevytvořil. Vlastně jen čekal na to, zda nám to tam někde nepropadne. V první půli nás dostal do vedení Jarda Hadáček, body jsme pak pojistili Petříkem z penalty."

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Z hlediska bojovnosti a nasazení nemohu klukům nic vytknout. Soupeř to byl kvalitní, jeden z nejlepších, proti kterým jsme hráli. V prvním poločase jsme si nepohlídali standardku a soupeř šel do vedení. To samé ve druhé půli, neubránili jsme trestný kop a následně faulovali ve vápně a byla z toho penalta. Oba góly jsme dostali po standardkách. Bohužel, v současné době nemáme na to, abychom to vzadu uhráli na nulu a realita je taková, že jsme ve druhém utkání v řadě netrefili bránu. Když nevystřelíme na bránu, nemůžeme bodovat."

TJ Hluboká nad Vltavou - FK Jindřichův Hradec 3:1 (0:0)

Branky: 62. a 90. +1 Škoda, 82. Rubick – 68. Janák, ŽK: 3:3 (Kössl, Antoš, Hrahovec – Mischnik, Fical, Jaroš). Rozhodčí: Kollman – Vican, Kříž. Diváci: 150.

J. Hradec: T. Cettl (66. Hulík) – Fical, Šmíd, Rejthar, Hauser – Janák, J. Jaroš (86. M. Völfel), F. Votava, R. Mischnik, F. Waník (86. Strejček) – Toman.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Utkání se hrálo na těžkém terénu, kvůli kterému ani jedno mužstvo nemohlo hrát kombinačně a diváci tak viděli spíše boj a nepřesnosti než pěkné fotbalové akce. Celý zápas tak byl vyrovnaný. My jsme dokázali využít gólové šance lépe než soupeř, a tak můžeme slavit výhru 3:1."

Roman Lukáč, trenér Jindřichova Hradce: „Jsem zklamaný z výsledku, nemyslím si, že odpovídá dění na hřišti. Nicméně, nebyli jsme efektivní vpředu a domácí z minima vytěžili maximum a naše chybičky potrestali až příliš tvrdě. Po bezbrankové první půli jsme inkasovali v 62. minutě od našeho bývalého hráče Škody, který se trefil zpoza vápna umístěnou střelou k tyči, čemuž však předcházela situace, kdy jsme nebyli třikrát schopni odhlavičkovat balon do bezpečí. Hlubokou jsme ještě víc zatlačili, brzy se nám povedlo vyrovnat zásluhou Janáka, nastřelili jsme břevno, promarnili samostatný únik a spoustu dalších nadějných možností. Domácí pak přidali po standardce druhý gól, když se dostali teprve podruhé během druhé půle do našeho vápna. Už se nám nepovedlo zmobilizovat a v závěru jsme inkasovali potřetí z penalty za ruku v pokutovém území. Máme za sebou katastrofický týden, kdy jsme doma uhráli jen remízu s Týnem, pak zaslouženě prohráli v Olešníku a nyní i smolně na Hluboké, kde jsme měli podle průběhu uspět. Musíme makat dál, neklesat na mysli a věřit, že pokud předvedeme takový výkon, přijdou i branky. Nyní musíme doma bezpodmínečně porazit Prachatice.“

FK Olympie Týn nad Vltavou - SK Jankov 7:0 (3:0)

Branky: 27. a 73. Dumbrovský, 34. Maxa, 41. Meidl, 47. Dobal, 68. Dvořák, 70. Vařil. ŽK: 4:1 (Meidl, Brom, F. Hudeček, Novák – Bürger). Diváci: 120. Rozhodčí: Němec – Kaštánek, Smola.

Václav Mareš, trenér Týna: "V prvních patnácti minutách jsme nehráli nehráli dobře. Neměli jsme pohyb a soupeři jsme dali až moc prostoru. Uklidnila nás až branka Dominika Dumbrovského, ale přesto si myslím, že jsme se tak trošku stále hledali. Pomohla nám až změna rozestavení hráčů. Do přestávky se nám podařilo přidat ještě další dvě branky a dá se říci, že o zápase bylo rozhodnuto. Druhý poločas se už jenom dohrával. Nám se podařilo vstřelit další góly a po zásluze jsme zvítězili. Naším nejlepšíám hráčem byl Lukáš Maxa."

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: "Budu upřímný. V rozpoložení, ve kterém jsme cestovali do Týna, nás nic neopravňovalo pomýšlet na nějaký extra výsledek. Chyběla nám řada hráčů, někteří nastoupili se sebezapřením a pod prášky. Bohužel to nás neomlouvá k tak vysokému přídělu. Minimálně tři až čtyři góly jsme domácím darovali po chybách nebo ledabylém bránění. Týnu jsme pomohli jít do laciného vedení, domácí pak hráli s chutí a chtěli dát samozřejmě co nejvíc gólů. Na takovém zápasu se těžko hledají pozitiva. Snad jen to, že v závěru hráli dva kluci věkem ještě dorostenci a dva kluci z béčka, kteří si aspoň osahali, jak že vypadá fotbal v krajském přeboru. Trenérovi Vencovi Marešů i celému Týnu gratuluji k posunu na první místo v tabulce."

SK Rudolfov - TJ Dražice 6:0 (2:0)

Branky: 13. z pen. a 64. Hric, 45. a 79. Sládek, 76. Pouzar, 86. Peiger, ŽK: 0:2 (Novotný, Turek). Diváci: 60. Rozhodčí: Kaštánek – Němec, Smola.

Dražice: Počinek – Novotný, Veselý, M. Štecher, Turek – Tůma (70. Páša), Vačlena (79. Horka), D. Štecher, J. Stuchlík (46. Šimák) – Běhoun, Mareš.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Utkání se nám povedlo od začátku do konce, hráli jsme pohledný fotbal, přidali hezké branky a vyhráli výrazným rozdílem. Dovolím si tvrdit, že jsme byli o třídu lepší než Dražice, které jsme v zápase k ničemu nepustili."

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Podali jsme tentokrát opravdu špatný výkon, hlavně v obranné činnosti. S výjimkou jedné drobné šance jsme si navíc vepředu prakticky nic nevytvořili. Oproti poslednímu zápasu nám chybělo pět hráčů, což se samozřejmě také musí projevit. Rudolfov ale vysoko vyhrál naprosto zaslouženě.“