Jihočeský krajský fotbalový přebor pokračoval druhým jarním kolem. Vedoucí trojka bodovala naplno, naopak zaváhalo čtvrté béčko Táborska, které prohrálo 1:2 v Oseku. Poslední Prachatice sice vedly 2:0 nad Třeboní, ale přesto nakonec vyšly bodově naprázdno.

Fotbalový KP: Prachatice - Třeboň 2:3 (2:1). | Foto: Zdeněk Formánek

Spartak Trhové Sviny – FC ZVVZ Milevsko 1:1 (0:0)

Branky: 87. Kolář (pen.) - 83. Kosobud. Rozhodčí: Krčín – Cigáň, M. Vican. ŽK: 0:2 (Petřík, Vakoč). Diváci: 70.

Milevsko: Michal Hejl – Kálal, Vakoč, Kosobud, Málek – Kortan (75. Bártík), Souček, Marvan, Přibyl – Hadáček (83. Süsmelich), Petřík (90. Pich).

Jan Novák, hráč Trhových Svinů: „Hrálo se velmi vyrovnané utkání spíše o soubojích než o krásném fotbale, ve kterém vynikly zejména obrany obou týmů. Do zápasu jsme vstoupili aktivně a dařilo se nám plnit cíle určené trenérem. Bohužel nám to nevydrželo celý zápas a Milevsko nám začalo v druhém poločase dělat problémy. To vyústilo v obdržený gól po sérii standardních situací. My jsme poté zjednodušili naší útočnou fázi a naštěstí jsme stihli vyrovnat.“

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Pro nás je to ve druhém jarním utkání další ztráta, nicméně výkon byl mnohem lepší než minule doma proti Semicím. Až na úvodní čtvrthodinku jsme byli po celý zbytek utkání lepší. Náš tlak postupně sílil a v 83. minutě po jednom z řady rohových kopů domácí brankář podběhl míč a Kosobud nás poslal zaslouženě do vedení. Tři minuty před koncem došlo ke střetu jednoho z domácích hráčů s naším gólmanem, který už držel míč, soupeř přes něj přepadl a ještě jej trefil, takže mu zlomil prst, ale sudí to viděl jinak a nařídil nesmyslnou penaltu, kterou Trhové Sviny proměnily. Bohužel, s tím nic nenaděláme. Výsledek dění na hřišti neodpovídá.“



FC AL-KO Semice – SK Rudolfov 4:0 (2:0)

Branky: 39. a 79. Blažek, 16. P. Keclík, 82. Veleman. Rozhodčí: Mach – M. Vican, Boček. ŽK: 1:0 (Linhart). Diváci: 150.

Semice: Dvořáček – P. Valach (46. Linhart), Holub (24. Pšenička), Pohnán – Kačírek (81. Řezáč), Zborník, Sádlo, Forman (68. Šourek) – J. Keclík – P. Keclík (60. Veleman), Blažek.

Marcel Nousek, trenér Semic: „Po výhře v Milevsku jsou to pro nás další tři skvělé body a jsme rádi, že jsme utkání výsledkově takhle zvládli. Hlavně v prvním poločase jsme byli lepší, měli jsme převahu a drželi balon, i když to nebylo jednoduché, protože Rudolfov byl zatažený hodně hluboko a hrát do plných nám moc nesvědčí. Vstřelili jsme i dva góly a zaslouženě vedli. Po přestávce už to však z naší strany nemělo s fotbalem nic moc společného. Hosté pokračovali v tom, co předváděli v úvodním dějství, tedy hráli defenzivně a nakopávali balony. Přestože jsme přidali další dvě trefy, z naší hry ve druhém poločase jsem zklamaný a divákům se to nemohlo líbit. Na druhou stranu podle výsledků máme výborný vstup do jarní části. Dva zápasy, dvě výhry, to je skvělý počin i s ohledem na soupeře v tabulce.“

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Na jaře se nám zatím nedaří, což se potvrdilo i v Semicích. Domácí byli lepší ve všech činnostech, ale výsledek je pro nás i tak poměrně krutý, protože několik šancí na vstřelení gólu jsme si vytvořili. Bohužel jsme je neproměnili a byla z toho prohra 0:4."

Tatran Prachatice – Jiskra Třeboň 2:3 (2:1)

Branky: 8. Makoš, 19. Horák (pen.) - 25., 65. a 88. Průcha. Rozhodčí: Němec – Dunovský, Hanzlíková. ŽK: 4:3 (J. Pravda, Makoš, T. Pravda, trenér Bajčík – Týnavský, Schneider, Širhal). Diváci: 150.

Prachatice: Coufal – Luňáček, Kováč, Legdan, J. Pravda – Král, Škopek (78. T. Pravda) – Horák (68. Kovář), Makoš (85. Řezník), Kasík – Jakub Rauscher

Třeboň: Kopecký - Širhal, Týnavský, Schneider (84. Kopet), Zavadil (60. Candra) - Kubata, Hromádka, Rezek, Matoušek - Pfeifer (60. Franěk), Průcha.

Jiří Pěsta, vedoucí mužstva Prachatic: "Vedli jsme po dvaceti minutách o dva góly a místo toho, abychom další dva do půle přidali, tak jsme naopak branku inkasovali. Pak jsme ještě mohli v závěr poločasu dát dva góly, měli jsme velké šance, ale nic z toho nebylo. To byla obrovská škoda, mohli jsme si vytvořit náskok. Do druhého poločasu se šlo s tím, že to ubráníme. Třeboň však dostala herní odvahu a zápas šťastně otočila. Bylo to však po našich hrubých chybách. Byla tam špatná komunikace v obraně a Třeboň naše chyby potrestala. Když jsme čtvrt hodiny před koncem zase začali hrát, tak již bylo pozdě. Na tento zápas jsme hodně vsázeli, chtěli se výhrou psychicky zvednout. Nepovedlo se, ale hrajeme dál. Jedeme do Týna, zkusíme to tam. Hlavně se bude bojovat doma, kluci nemají co ztratit, při naší ztrátě se dá říci, že se může hrát s klidnou hlavou a uvidíme. Bojujeme dál, uděláme pro záchranu vše a buď se to povede, nebo ne

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „První poločas se nám nepovedl a po dvaceti minutách jsme prohrávali 0:2. Obrana měla v prvním poločase den otevřených dveří, střed zálohy nefungoval ve výstavbě hry ani při bránění. Po druhém inkasovaném gólu jsme vyměnili hráče na postech a na chvíli to pomohlo. Ve 25. minutě vstřelil kontaktní branku Průcha. Hra byla otevřená a šance se rodily na obou stranách. Soupeř měl výškovou převahu a my museli hodně soubojů odpracovat ve vzduchu, což se nám však v prvním poločase příliš nevedlo. Po hodině hry nám pomohlo dvojité střídání a opět výměna na některých postech. V 65. minutě se prosadil znovu Průcha a vyrovnal. Pak měli obrovskou šanci Prachatičtí, ale Širhal jejich střelu zablokoval. Následně se Candra ocitl sám před brankářem, ale bohužel netrefil branku. Poslední slovo měl Průcha v 88. minutě, který nám hattrickem zajistil vítězství.“

FK Jindřichův Hradec 1910 – TJ Dražice 3:0 (1:0)

Branky: 66. a 86. Petr, 45. Rejthar. Rozhodčí: Kollmann – Cigáň, M. Vican. ŽK: 0:2 (Svojše, Fořt). Diváci: 100.

J. Hradec: Hulík – Blažek, Koktavý, Rejthar – F. Waník (86. Wölfl), Šmíd, Petr, R. Mischnik (86. Fiža), Hauser (46. F. Votava) – Janák (82. Ježek), Toman (71. Strejček).

Dražice: Žák – Novotný, Horka, Svojše, Pražma – J. Stuchlík (71. Holub), Fořt, Mareš, Studenovský, M. Stuchlík – Tůma (30. Běhoun).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Dražice přijely s vyloženě defenzivní taktikou. Hosté se zakopali do vápna a nechali se po celý zápas dobývat. My se první poločas trápili s neproměňováním šancí, kterých jsme z kategorie gólových měli minimálně čtyři pět. Naštěstí se nám povedlo vstřelit těsně před přestávkou vedoucí branku, když se po rohovém kopu prosadil Rejthar. Byl to vyloženě šatnář, protože hosté rozehráli a sudí pískl poločas. I po změně stran jsme se snažili soupeře napadat a nenechat ho chvíli v klidu. Po hodině hry přidal druhou trefu Petr, což nás uklidnilo a v závěru jsme ještě zasloužené vítězství pojistili. Dražice jsme po celý zápas do žádné šance nepustili. Dvěma góly a výborným výkonem se blýskl dorostenec Petr. Terén ještě není pro náš styl hry ideální, proto jsme rádi, že jsme utkání takhle zvládli.“

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Do Hradce jsme odjeli ve zdecimované sestavě bez dalších čtyř hráčů a s cílem uhrát co nejlepší výsledek. Domácí nás po všech stránkách přehráli, s výjimkou bojovnosti, která nám nechyběla. Je jen škoda, že jsme první gól inkasovali z rohového kopu těsně před přestávkou a neudrželi nulu do druhé půle, čímž bychom to soupeři možná ztížili. Nakonec jsme v zápase třikrát inkasovali, ale s výjimkou těchto situací jsme utkání odbránili velmi solidně.“



SK Jankov – FK Protivín 0:1 (0:1)

Branka: 8. Říha. Rozhodčí: Pečenka – R. Šťastný, Votava. ŽK: 3:3 (Hanzlík, Kočí, Fajtl – Hornát, Vorel, Hrachovec). Diváci: 178.

Protivín: Váverka - Kulík, Vojta, Hornát, Zach - Kozák (60. J. Vorel), D. Bečvář (85.Štěpka), Hrachovec, Říha, Nedvěd (85 Buko Leroy) - Petr (55. Vojík).

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: "Zápas pro nás nezačal vůbec dobře. V šesté minutě jsme první gólovku ještě přežili, ale v osmé minutě už jsme z druhého samostatného úniku inkasovali. Trvalo nám zhruba třicet minut, než jsme se srovnali a začali být soupeři vyrovnaným protivníkem. Ve druhém poločase byla vidět snaha, ale šanci, ze které bychom mohli pomýšlet na gól, jsme měli v podstatě pouze jednu. Po rohu hlavičkoval Kupka, jenže hosté odvrátili míč z brankové čáry. Asi můžeme říct, že zápas to byl vyrovnaný, ale na nebezpečnější momenty a šance jasně zvítězil Protivín a proto je jeho výhra zasloužená."

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Úvodní desetiminutovku jsme byli aktivnější a dostali jsme se do dvou samostatných nájezdů. Nejdříve Petr nedokázal přelstít domácí brankáře, ale to se o pár minut později podařilo Martinu Říhovi a již v 8. minutě jsme šli do zaslouženého vedení. I po vstřelení branky jsme byli aktivnější, ale vázla nám předfinální fáze. Zhruba po půlhodině se hra vyrovnala, ale odvíjela se převážně mezi vápny. Ve druhém poločase domácí přidali, byli aktivnější, ale do žádné brankové příležitosti jsme je nepustili. A protože jsme několik náznaků protiútoku nedokázali správně vyřešit, již jsme se do vyložené šance nedostali. Výjimkou byla příležitost Hrachovce, který postupoval sám na brankáře, ale měl vychýlenou mušku.“

TJ Osek – Silon Táborsko B 2:1 (1:0)

Branky: 30. (PK) J. Říský, 71. Hosnedl – 75. Neužil. ŽK: 4:3 (Carda, Hoch, Matěj Čapek, Sigmund – Jansa, Kopřiva, Praveček). Rozhodčí: Nedvěd – Boček, Vican. Diváci: 120.

Osek: Křížek – Němeček, Krejčí, Carda, Čapek, Martin Čapek – Šrámek, Hoch – Matěj Čapek (77. Sigmund), J. Říský, Hosnedl – D. Říský (90. Zelenka).

Táborsko B: Hňup – Kupka (82. Jíra), Chotovinský, Pánek, Činčura (46. Fišer) – Aloizio (46. Praveček), Jansa (71. Švec), Kopřiva, Neužil, Tolno – Trantýr (46. Ott).

Luboš Vašica, trenér Oseka: "Čekali jsme těžký zápas s tím, že béčko Táborska přijede posílené o hráče prvního týmu. Vsázeli jsme na naší bojovnost a psychický klid po prvním vyhraném jarním zápase. Nebyli jsme pod žádným velkým psychickým tlakem a věřil jsem, že kluci půjdou do zápasu v klidu. Před zápasem to bylo 50:50. Nastoupili jsme s defenzivnější taktikou, protože jsme věděli, že po fyzické stránce bude soupeř lepší. Hráli jsme na brejky a nakonec jsme měli více gólových šancí než hosté. Hráče jsem upozorňoval, že se Táborsko snaží hrát křižnými balony za obranu, zrychlují hru jedním dotekem. Proto jsme zahustili střed hřiště a to se nám vyplatilo. Ukázali jsme v prvních dvou jarních zápasech, že jsme přes zimu udělali kus práce a mužstvo má dvou sílu."

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: “Zápas se hrál na mimořádně těžkém nerovném terénu, který znemožňoval jakoukoliv kombinaci. My jsme se o ni snažili, bohužel však se špatným výsledkem. Domácí veškeré míče jen nakopávali dopředu, a to na nás tentokrát stačilo. V první půli nás potrestali penaltou po nešikovném faulu našeho obránce a v 70. minutě přidali druhý gól z brejku. Na ten jsme sice dokázali zareagovat pěknou střelou Neužila, ale zbytek zápasu už si Osek pohlídal. V podstatě až na pár individuálních chyb nemám našim hráčům co vytknout; na takový druh fotbalu je stejně nastavit nedokážeme, a vlastně ani nechceme.“

Junior Strakonice – FK Olešník 0:2 (0:0)

Branky: 69. a 85. Lafata. ŽK: 0:2 (Szó, Beko). Diváci: 100. Rozhodčí: Kaštánek – Lepič, Smola.

Strakonice: Lízal – Smola, Rozhoň, Bublík, Rybák (64. Děd) – Benedikt, Míčka (81. Boukalík) - Chalupa, Bílý, Zahrádka (17. Máška) – Krejčí.

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Do zápasu jsme šli s tím, že budeme hrát v hlubším bloku a chtěli jsme být maximálně agresivní v soubojích s velkým tlakem na míč. To se nám dařilo, kluci plnili dobře pokyny a hráčům Olešníka náš důraz moc nevoněl. Počítali jsme s tím, že se nám otevřou nějaké brejky. Hodně jsme se v týdnu zaměřili na standardky a věřili, že to může směřovat ke gólu. Bohužel, přestože jsme šance měli, branku se nám vstřelit nepodařilo. Koncovka nás zkrátka v posledních zápasech trápí. Do 70. minuty jsme se soustředili na Davida Lafatu. Zdvojovali jsme ho, chvílemi na něho hráli i osobně, bohužel, v závěrečné dvacetiminutovce jsme udělali dvě chyby a David potvrdil, že když dostane ve vápně metr prostoru, tak se neplete. Musím říci, že na začátek jara máme hodně těžký los. První zápas jsme hráli na pátém Týně, nyní se druhým Olešníkem, v dalším kole jedeme navíc na Hlubokou. Ale nijak nepanikaříme. Kluci pracují velice dobře a důležité zápasy nás teprve čekají."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Ze Strakonic jsme si odvezli zasloužené tři body. Věděli jsme, co chceme hrát, to jsme také plnili a dvakrát jsme se dokázali gólově prosadit. Domácí zahrozili pouze párkrát ze standardky. Krimě vítězství mě těší také nula vzadu."

TJ Hluboká nad Vltavou - FK Olympie Týn nad Vltavou 2:0 (1:0)

Branky: 12. Antoš, 58. Krejčí. ŽK: 1:0 (Rubick). Diváci: 200. Rozhodčí: Lepič – Němec, Smola.

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Derby mělo parádní atmosféru, dorazily dvě stovky diváků a hrálo se v pátek večer za umělého osvětlení. Na ne příliš kvalitním trávníku jsme byli od začátku lepší a předváděli slušnou kombinační hru, i když proti nebyli jen hráči Týna, ale i nekvalitní terén. Přesto jsme si vytvořili několik gólových příležitostí, ze kterých jsme dvě Antošem a Krejčím využili. Týnští si šance nevytvořili, takže jsme mohli slavit zaslouženou výhru."

Václav Mareš, trenér Týna: "Na těžkém a hrbolatém terénu se spíš hrála nakopávaná než kombinační fotbal, i když zápasu nechybělo nasazení z obou stran. Podle mě jsme byli Hluboké důstojným soupeřem, i když jsme zápas prohráli. Domácím jsme určitě nedali nic zadarmo. Utkání rozhodly začátky poločasů, především druhá branka byla naprosto zbytečná a rozhodující. My jsme směrem dopředu nepředvedli vůbec nic, a proto jsme nemohli pomýšlet na lepší výsledek. Naším nejlepším hráčem byl Milan Kubík."