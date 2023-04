Jihočeský krajský fotbalový přebor pokračoval dalším kolem. Senzace se zrodila v Prachaticích, kde domácí Tatran jako poslední celek tabulky porazil aspiranta na postup Hlubokou. Vedoucí Jindřichův Hradec naopak nezaváhal, doma deklasoval Rudolfov 4:0 a na čele tabulky už má šestibodový náskok.

Strakonice - Protivín. | Video: Jan Škrle

Junior Strakonice - FK Protivín 6:1 (4:0)

Branky: 23., 39. a 84. Bílý, 10. Krejčí, 27. Chalupa, 57. Jandera - 83. Říha. ŽK: 3:3 (Smola, Krejčí, Rybák - Hornát, J. Vorel, Petr). ČK: 1:0 (71. Jandera). Rozhodčí: Lepič - Kaštánek, Němec. Diváci: 120.

Strakonice: Kozlík – Smola, Rozhoň (15. Boukalík), Bublík, Rybák – Chalupa (87. Kafka), Benedikt – Jandera, Krejčí (77. Butnaru), Zahrádka (89. Míčka) – Bílý (84. Máška).

Protivín: Pícha - Vojík (60. Kozák), Hornát, Nedvěd, Štěpka (60. Kvasnička) - Daniel Bečvář (60. Buko Leroy), Jar. Vorel (73. David Bečvář), Hrachovec, Urban (46. Vojta) - Petr, Říha

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Odehráli jsme první utkání na novém domácím hřišti na Křemelce. Z mužstva jsem cítil obrovskou energii a velké odhodlání. Kluků se to podařilo přenést i na hřiště. byli jsme produktivní v koncov. Tom Bílý dal tř góly, takže velká pochvala. Velmi dobře hrál Krejčí. Soupeř měl také několik šancí, nás však znovu podržel brankář Kozlík."

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Zcela zasloužené vítězství domácích, kteří byli před oběma brankami důraznější a hladovější. Od nás to bylo nepovedené vystoupení po všech stránkách. Musíme si to v týdnu vyříkat, protože s takovým přístupem by se nemělo hrát ani přípravné utkání.“

TJ Osek – Olympie Týn nad Vltavou 0:0

ŽK: 0:1 (Štos). Rozhodčí: Kaštánek – Němec, Lepič. Diváci: 70.

Osek: Vlk – Němeček – D. Říský, Carda, Martin Čapek – Hoch, Martin Šrámek – Matěj Čapek, J. Říský, Sigmund – Hosnedl.

Luboš Vašica, trenér Oseka: "Týn si evidentně přijel pro bod. Hrál to odzadu a jednoduše překopával míče za naší obranu. My tentokrát bohužel hráli pomalu, nepřesně, sice jsme si v utkání připravili tři či čtyři šance, ale nedali je. Z naší strany to bylo všechno a myslím si, že pro oba týmy je bod zasloužený. My si na těžkém terénu neporadili s bránícím soupeřem a z důvodu malého pohybu a spousty nepřesností v kombinaci jsme se trápili. S bodem jsme ve finále spokojeni."

Václav Mareš, trenér Týna: "Utkání proti silnému soupeři nebylo vůbec jednoduché. Věděli jsme, že se domácím daří, protože vyhráli všechny jarní zápasy, a my jsme chtělinapravit domácí blamáž s Prachaticemi. Myslím si, že první poločas jsme odehráli výborně, hráli jsme organizovaně a domácím jsme nedali žádný prostor. My jsme si šance vytvořili, ale ani z malého vápna jsme nebyli schopni vstřelit branku. Koncovka nás trápí delší dobu, sice se tomu věnujeme, ale v zápase to nedokážeme prodat. Ve druhém poločase to bylo spíše defenzivní z obou stran a s minimem šancí, a přesto se domácí do jedné příležitosti v závěru zápasu dostali. Ale neproměnili, proto zápas skončil remízou. Bod z Oseku beru. Mrzí mě zranění Lukáše Mravce. Chtěl bych po dlouhé době pochválit trojici rozhodčích."

Tatran Prachatice – TJ Hluboká nad Vltavou 2:0 (1:0)

Branky: 23. Jakub Rauscher , 88. Fürbach. ŽK: 5:4 (Legdan, Král, Luňáček, Kasík, Jar. Rauscher – Hájek, Otepka, Kadlec, Funda). Rozhodčí: Dunovský – Pravda, Smola. Diváci: 150.

Prachatice: Coufal – Jar. Rauscher, Kováč, Legdan, Luňáček – Škopek, Král (74. Fürbach) – Kasík (84. Kovář), Horák (93. Gramblička), J. Pravda – Jakub Rauscher.

Jiří Pěsta, vedoucí mužstva Prachatic: "Do první půle jsme nastoupili aktivně. Kluci hráli zodpovědně odzadu, pokračovali v nastaveném trendu z minulého kola v Týně nad Vltavou. Po několika náznacích šancí jsme Kubou Rauscherem otevřeli skóre. Vedení to podle mne bylo zasloužené a do půle jsme to udrželi i přesto, že soupeř kopal penaltu, ke které se raději nebudu vyjadřovat. Do druhé půle jsme nastoupili podobně jako v utkání s Třeboní, což bylo dáno především kvalitou soupeře. Hluboká nás pořádně zatlačila. Kluci to však odmakali, měli jsme i velké štěstí, protože soupeř byl po změně stran lepší. Odehráli jsme to však dobře zezadu a kromě dvou velkých závarů jsme soupeře do dalších šancí nepustili. V závěru zápasu pak štístko Jirka Fürbach přidal po brejku druhý gól. Pak jsme si to již podrželi."

Karel Vácha, manažer Hluboké: "Utkání se nám nepovedlo. Prachatice nás předčily svým bojovným a obětavým výkonem, vyhrály zaslouženě. Naši hráči nedokázali najít recept na domácí obranu, svou stereotypní hrou a neproměněnou penaltou soupeři umožnili získat pro něho tolik potřebné body k záchraně v krajském přeboru."

FC AL-KO Semice – Jiskra Třeboň 1:3 (1:1)

Branky: 42. P. Keclík – 30. a 75. Radosta, 50. Zavadil. ŽK: 1:1 (Sádlo – Kubata). ČK: 1:0 (66. Pohnán). Rozhodčí: Krčín – Vican, R. Šťastný. Diváci: 90.

Semice: Vondrášek – Pšenička (69. P. Valach), Sádlo, Pohnán – J. Keclík, Listopad – Kačírek (63. Linhart), Zborník, Blažek – P. Keclík, M. Valach (63. Šourek).

Třeboň: Kopecký - Rezek (84. Schneider), Širhal, Zavadil, Týnavský - Kubata, Hromádka, Vrána (68. Macho, 76. Candra), Matoušek - Radosta, Průcha.

Marcel Nousek, trenér Semic: „Nějak se nám nedaří, máme víc starostí sami se sebou než se soupeři. Naše hra není dobrá, chybí nám kombinace i nasazení. Poslední zápasy to není dobré, nevím, co se s kluky děje. Třeboň byla jednoznačně lepší a zaslouženě vyhrála. Hosté měli od začátku moře šancí a bylo jen otázkou, kdy nějakou promění. My jim nestíhali, byli jsme pomalejší. Když jsme krátce před přestávkou přece jen vyrovnali, mysleli jsme si, že se zvedneme. Ale to se nestalo a soupeř si šel i pro změně stran pro vítězství.“

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „Hned od úvodu jsme na soupeře vlétli a vytvořili si několik šancí. Bohužel, žádná neskončila v brance. Vyšlo to až v 30. minutě, kdy míč doklep do sítě Radosta. Ve 42. minutě jsme si špatně přebrali hráče, prohráli souboj ve vápně a bylo vyrovnáno. V úvodu druhého poločasu jsme zužitkovali rohový kop, když míč propadl až k Zavadilovi a ten nás poslal do vedení. V 66. minutě domácí Pohnán nebezpečně fauloval Rezka a dostal červenou. Přesilovku jsme využili v 75. minutě gólem Radosty. V zápase jsme si vytvořili hodně brankových příležitostí a mohli jsme vyhrát větším rozdílem. Hráči mě potěšili a hráli jako tým.

FK Jindřichův Hradec – SK Rudolfov 4:0 (0:0)

Branky: 54. a 60. Toman, 77. (pen.) Janák, 86. Strejček. ŽK: Rozhodčí: Nedvěd – Leiš, Albert. Diváci: 100.

J. Hradec: T. Cettl – J. Madar (61. M. Völfel), Koktavý, Rejthar, Hauser – F. Waník (83. Petr), J. Jaroš, F. Votava (83. Ježek), R. Mischnik, Janák (83. Wölfl – Toman (66. Strejček).

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Rudolfov přijel bránit a využívat standardní situace, na které má vhodné typy hráčů. My se je snažili eliminovat, ale moc nám to nešlo. Hosté hráli zkušeně, chytře, trochu zdržovali a polehávali po hřišti, což jim celý první poločas vycházelo. My měli některé nadějné příležitosti, ale nedokázali jsme je zužitkovat. Zklidnil nás až vedoucí gól po změně stran. Za stavu 1:0 jsme přežili velkou šanci soupeře, což byl, myslím, klíčový moment. Když jsme přidali druhou trefu, už nebylo pochyb, jak utkání dopadne." Spokojeni jsme s výsledkem i s naší hrou.“

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Do Jindřichova Hradce jsme jeli s velkým respektem vůči síle soupeře, přesto jsme živili naději, že bychom mohli překvapit. První polovinu zápasu se nám ještě dařilo držet krok a v poločase drželi remízu, ale po prvním inkasovaném gólu se naše hra rozpadla a zaslouženě jsme odjeli bez bodu."

SK Jankov – FC ZVVZ Milevsko 1:2 (0:1)

Branky: 52. z pen. Kupka – 36. a 54. Hadáček. ŽK: 2:2 (Řehoř, Bláha – Hadáček, Souček). Rozhodčí: Boček – Cigáň, Kollmann. Diváci: 88.

Milevsko: Neužil – Pich, Marvan, Vakoč, Kotrba – Süsmelich (68. Přibyl), Málek, Bártík (74. Souček), Kortan – Hadáček (90. Kálal), Petřík.

Petr Maxa, vedoucí mužstva SK Jankov: "Během prvních deseti minut jsme tam měli dvě nadějné možnosti. Bláha hlavičkoval doprostřed branky a Točík pálil mimo. Poté začali hrozit hosté, především Hadáček, kterého jsme nechali za první poločas zakončit snad pětkrát. Jednu z těchto možností hlavičkou k tyči využil. Nám se podařilo snížit z pokutového kopu, který byl dosti přísný, ale alespoň jsme si mohli užít radost z gólu. Jinak bychom ho nejspíš opět nedali. Jenže krátce po vyrovnání uděláme hloupou chybu a soupeři gól doslova darujeme. Klukům nejde vytknout snaha, jenže to na krajský přebor nestačí. Musíme se semknout a nějaký výsledek urvat třeba už příště na Rudolfově, jinak to s námi bude zlé."

Ondřej Jordán, asistent trenéra Milevska: „Zápas jsme měli prakticky celý ve své moci a už v poločas jsme měli výraznějším rozdílem než 1:0, ale proměňování šancí není momentálně naše nejsilnější disciplína. Krátce po změně stran sudí po takové záhadné ruce sudí proti nám odpískal penaltu, ze které Jankov vyrovnal. Vzápětí však domácí udělali chybu při malé domů, míč před gólmanem vypíchl Hadáček a dal vítězný gól. Minimálně dalších pět brankových příležitostí jsme promarnili, ale zvítězili jsme zaslouženě. Jen ta koncovka nás trápí.“

FK Olešník - TJ Dražice 6:1 (3:0)

Branky: 25. a 41. Martinec, 40. a 47. Lafata, 80. Vrážek, 25. Vojta – 89. Mareš (11). ŽK: 1:3 (Vojta – Novotný, Pražma, Mareš). ČK: 0:1 (32. Svojše). Diváci: 120. Rozhodčí: Pečenka – Leiš, Albert.

Dražice: Počinek – Novotný, Veselý, Svojše, Pražma – J. Stuchlík, D. Štecher, Studenovský, Mareš, Holub (46. Tůma) – Běhoun (77. Horka).

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Naše vítězství bylo zasloužené a dá se říct, že i povinné. Dražice jsou silné hlavně v domácím prostředí. Od třicáté minuty hráli hosté v deseti, což nám situaci ulehčilo."

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Byl to od nás tentokrát hodně slabý výkon a v Olešníku jsme nepředvedli vůbec nic. Soupeř nás přehrál po všech stránkách, tedy fotbalově, a co mě opravdu mrzí, tak i v nasazení, které bylo úplně jiné než v předchozích zápasech. Od většího přídělu nás několika výbornými zákroky zachránil brankář Počinek. Pravdou je, že zápas ovlivnilo i vyloučení Svojšeho, které bylo podle našeho názoru víc než přísné. Každopádně bodovat jsme si tentokrát rozhodně nezasloužili.“

TJ Spartak Trhové Sviny - FC Silon Táborsko B 2:1 (1:1)

Branky: 36. Hruška, 55. Brůha – 29. Tolno. ŽK: 3:3 (Novák, Tomek, Brůha – Pánek, Fišer, Neužil). ČK: 0:1 (90. Fišer). Diváci: 100. Rozhodčí: Cigáň – Boček, Kollmann.

Táborsko B: Hňup – Chotovinský, Pánek, Fišer, Tusjak (67. Pajer) – Kupka (34. Činčura), Jansa, Neužil, Tolno – Aloizio, Trantýr (61. Ott).

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Naše mužstvo zahrálo skvěle a od začátku přeneslo do hry všechny naše před zápasové pokyny. Táborsko dle očekávání bylo lepší v držení míče, ale do žádných brankových příležitostí jsme soupeře nepouštěli. Ve třicáté minutě jsme inkasovali branku. Tolno si naběhl na pas za naši obranu a z prvního doteku přehodil našeho špatně vyběhnuvšího brankáře. Podařilo se nám vyrovnat ve 36. minutě utkání, kdy Macák vystihl špatnou zpětnou nahrávku od Tolna a vyslal do úniku Hrušku, který se nemýlil. Ve druhém poločase se hra vyrovnala a nám se podařilo vstřelit druhou branku, když hostující brankář chyboval, neudržel střelu z trestného kopu a Brůha odražený míč vrátil do branky. Dál se hrál pěkný fotbal, který musel diváky bavit. Třikrát zvonila branková konstrukce, byly k vidění i další šance ke vstřelení branek. Nakonec zasloužená výhra našeho mužstva 2:1. Máme radost, rezervní mužstvo ligového klubu se neporáží každý den."

Miroslav Jelen, trenér B-týmu Táborska: „Utkání jsme tentokrát výsledkově ani herně nezvládli. Měli jsme sice častěji míč v držení, ale dobře hrající domácí tým dokázal potrestat naše dvě chyby. Venku se nám zatím nedaří tak, jak bychom si představovali, ale doufám, že to brzy dokážeme zlomit.“