Jihočeský fotbalový krajský přebor pokračoval dalším kolem. V očekáváném derby vyhrála Hluboká na hřišti druhého Olešníku 3:0, když se hattrickem blýskl Tomáš Pecka. Vedoucí Jindřichův Hradec naopak doma s Osekem nezaváhal a na čele tabulky má už sedmibodový náskok. V duelu dvou nejvíce ohrožených klubů vyhrály Prachatice v Jankově 3:0, ale situace obou celků nadále zůstává vážná.

Fotbalový KP: Junior Strakonice - Rudolfov. | Foto: Jan Škrle

FK Protivín - FK Olympie Týna nad Vltavou 0:3 (0:2)

Branky: 8. Šálený, 18. Štěpka, 60. Maxa. ŽK: 2:3 (Vojta, Vorel – Račák, Hudeček, Dobal). ČK: 0:1 (45. Račák). Rozhodčí: Barva – Krčín, Leiš. Diváci: 60.

Protivín: Pícha - Štěpka, Kulík, Vojta, Nedvěd - Hrachovec, D. Bečvář, Kozák, Říha, J. Vorel - Petr (13. Buko Leroy).

Miroslav Říha, trenér Protivína: „Náš fotbal je momentálně mlácení prázdné slámy. Snažíme se o výstavbu hry a kombinační fotbal, ale individuální chyby v defenzivě nás srážejí dolů. A samozřejmě, pokud nefunguje obrana, drhne i ofenziva. Fotbal se rozhoduje před brankami, a tam byl Týn jednoznačně lepší. A proto zaslouženě vyhrál.“

Václav Mareš, trenér Týna: "Utkání v Protivíně se nám herně i výsledkově povedlo tak, jak jsme si představovali. Myslím si, že jsme byli nebezpečným mužstvem. Především jsme vstřelili i více branek, což nás poslední zápasy trápilo. Celý druhý poločas jsme sice hráli o deseti hráčích, ale zvládli jsme to. Domácí jsme do ničeho nepustili, přidali jsme třetí branku a bylo o zápase rozhodnuto.Výhry si cením o to víc, protože z Protivína se body nevozí. Nejlepším hráčem byl Lukáš Maxa."

FK Olešník - TJ Hluboká nad Vltavou 0:3 (0:2)

Branky: 24. (pen.), 35. (pen.) a 83. T. Pecka. ŽK: 1:1 (Tomášek – Kadlec). Rozhodčí: Cigáň – Vican, Boček. Diváci: 150.

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Hluboká se na nás velmi dobře připravila, my jsme naopak nehráli to, co jsme chtěli a co umíme. Nezbývá než pogratulovat soupeři k vítězství."

Karel Vácha, manažer Hluboké: „Odehráli jsme s favorizovaným Olešníkem velmi dobré utkání. Po z obou stran opatrném začátku jsme postupně přebírali iniciativu a od dvacáté minuty jsme až do konce utkání byli lepším a fotbalovějším týmem. Převahu jsme vyjádřili vstřelením tří gólů a vytvořením si několika dalších příležitosti. Vyhráli jsme zaslouženě. Hattrickem se blýskl Tomáš Pecka, když dva góly dal z penalt a jeden přidal ze hry. Všichni naši hráči podali výborný výkon.“

SK Jankov - FK Tatran Prachatice 0:3 (0:2)

Branky: 2. Makoš, 23. T. Pravda, 68. Kasík. ŽK: 0:1 (Jak. Rauscher). Rozhodčí: Němec – Pravda, Dimitrov. Diváci: 158.

Josef Hopfinger, asistent trenéra Prachatic: "Je pravda, že se nám povedl vstup do utkání. Před zápasem jsme měli problémy se sestavou, když nám vypadli kromě jistých absencí další dva lidi a o to bylo rychlé vedení důležitější. Poprali jsme se s tím dobře. Paradoxně nás Jankov po našem vedoucím gólu trochu zatlačil hlavně standardkami. Udělali jsme zbytečnou penaltu a musíme poděkovat gólmanovi Coufalovi, že ji chytil. Zápas se mohl vyvíjet jinak. Od té doby jsme převzali iniciativu a na šace to mohlo klidně být 5:1 pro nás. Na třetí uklidňující gól jsme čekali hodně dlouho, ale kluci podali skvělý výkon. Navíc musím pochválit Jirku Fürbacha, který po dlouhé době nastoupil na levém beku a odehrál to super."

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: "Klíčové utkání jsme nezvládli. Po výkonu, jaký jsme zase předvedli, jsme ho ani zvládnout nemohli. Inkasujeme z první střely na bránu, a když můžeme srovnat z penalty, tak jí neproměníme. To byl asi zlom, protože tyto dvě události nás srazily na kolena, ze kterých jsme se už nezvedli. Naší hře chybí myšlenka, pohyb, kvalita. Prostě jsme aktuálně v pozici, že na tuto soutěž nemáme. Před námi je ještě pět zápasů a zachránit se budeme chtít v každém případě, ale abych byl upřímný, světlo na konci tunelu nevidím. Nevím, co by se muselo stát, abychom v následujících zápasech s těmito výkony něco uhráli."



TJ Spartak Trhové Sviny - FC AL-KO Semice 5:0 (3:0)

Branky: 15. Gažák, 18. Kurali, 45. Hruška, 53. Tomek, 60. Šafránek. ŽK: 1:2 (Hruška – Zborník, Listopad). Rozhodčí: Dimitrov – Dunovský, Albert. Diváci: 150.

Semice: Dvořáček – Pšenička, Listopad, Trantina, Řezáč – P. Keclík, Zborník, P. Valach, Forman (57. Buchtele) – Linhart, M. Valach.

Jan Gažák, předseda Trhových Svinů: "Po dvou prohrách jsme konečně bodovali naplno. Před zápasem jsme si řekli, co bylo v předchozích zápasech špatně a proč jsme nemohli uspět. Mužstvo si to uvědomilo a hlavně přeneslo na hřiště, takže z toho bylo jasné vítězství v poměru 5:0. Soupeř se snažil hrát, ale až na jednu šanci v prvním poločase si nic nevypracoval. Naše mužstvo bylo lepší a hlavně efektivní v brankových situacích."

Marcel Nousek, trenér Semic: „Není moc co hodnotit, určitě jsme prohráli zaslouženě. Z naší strany to byl jeden z nejhorších zápasů, i když hodně ovlivněný rozsáhlou marodkou, takže jsme nastupovali pouze s jedenácti zdravými lidmi… Nehorší však bylo, že kluci neplnili taktické pokyny a nehráli to, co jsme chtěli.“



FK Junior Strakonice - SK Rudolfov 0:2 (0:1)

Branky: 31. J. Toman, 76. Tlamsa. ŽK: 1:2 (Bílý – Šindelář, Peiger). Rozhodčí: Lepič – Kaštánek, Smola. Diváci: 60.

Strakonice: Kozlík – Jandera, Smola, Bublík, Rybák – Kafka (34. Chalupa ), Míčka (34. Pomej ) – Butnaru (61. Štöger ), Bílý, Máška – Krejčí.

Tomáš Čakrt, trenér Strakonic: "Do utkání jsme vstoupili nekoncentrovaně, nezachytili úvod zápasu, neměli druhé míče a všude jsme byli pozdě. Vázla kombinace, byli jsme nepřesní a nechtěli běhat. Soupeř hrál účelný a jednoduchý fotbal. My se dostali do hry až někdy v 60. minutě. Stáhli jsme obranu na tři stopery, zjednodušili hru, začali to nakopávat, ale ani tak se nám nepodařilo dát branku. Z výkonu celého mužstva jsem zklamaný."

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Podařilo se nám během první půl hodiny vstřelit dva góly, což určilo ráz celého utkání. Soustředili jsme se na to, aby domácí nevstřelili kontaktní gól a závěr nebyl zbytečně nervózní. Povedlo se a těší nás, že odvážíme plný počet bodů."

FK Jindřichův Hradec 1910 - TJ Osek 3:1 (1:1)

Branky: 36. Waník, 68. Toman, 74. Mischnik – 32. Martin Čapek. ŽK: 0:1 (Hoch). Rozhodčí: Vican – Boček, Cigáň. Diváci: 77.

J. Hradec: T. Cettl – J. Madar (74. Blažek), Koktavý, M. Völfel, Hauser – F. Waník (87. Fical), Škarda, Votava (89. Petr), R. Mischnik, Janák (89. Ježek) – Toman (74. Strejček).

Osek: Vojta – Sigmund, Němeček, Martin Čapek – Matěj Čapek, Hoch, Šrámek, Zelenka – Hosnedl, J. Říský, D. Říský.

Roman Lukáč, trenér J. Hradce: „Osek na nás vyrukoval s defenzivní taktikou, což jsme očekávali a měl nebezpečné standardky, které umí zahrávat. To se potvrdilo po půlhodině, kdy jsme si nepohlídali rohový kop a inkasovali jsme. Naštěstí netrvalo dlouho a a Waník po narážečce a střelou o tyč vyrovnal. V prvním poločase se nám jinak ale moc nedařilo, byli jsme pomalí na balonu a měli jsme málo pohybu. O přestávce jsme si to vyříkali, přidali jsme na pohybu a bylo to znát. Druhá půle už měla z naší strany potřebné parametry, což se promítlo i do skóre. V 68. minutě utekl po křídle Votava, naservíroval míč Tomanovi a ten se holení trefil pod břevno. Třetí trefu přidal Mischnik, jehož střelu zpoza vápna tečoval jeden z hostujících obránců do protipohybu brankáře. Osek nevypadal na hřišti špatně, hrál konsolidovaně a má v sestavě šikovné hráče. My byli asi trochu nervózní, protože jsme věděli, že druhý Olešník prohrál a v případě plného zisku se nám povede odskočit na výraznější rozdíl. Ve zbývajícím programu ještě potřebujeme třikrát vyhrát, nyní se však už musíme soustředit na nejbližší utkání v Semicích.“

Luboš Vašica, trenér Oseka: "Do 70. minuty, dokud jsme měli sílu, tak jsme s Hradcem hráli naprosto vyrovnané utkání. Přijeli jsme jen v jedenácti lidech a chyběli oba stopeři. Změnili jsme rozestavení, dokonce jsme vedli, ale pak nám došly síly a soupeř nás přetlačil. Dal nám dva poměrně laciné góly po hrubých chybách. Pak jsme znovu změnili rozestavení, zatlačili soupeře, vytvořili si zajímavou standardku, pak tam byly dva závary, ale na víc jsme již neměli sil. Klukům jsem po zápase poděkoval, vydali se ze všeho. Udělali jsme maximum, co jsme mohli, ale bohužel, na víc to nebylo a domácí zaslouženě vyhráli."

TJ Dražice – Jiskra Třeboň 0:3 (0:1)

Branky: 23. Zavadil, 54. Průcha, 37. (pen.) Hromádka. ŽK: 1:3 (Štecher – Širhal, Průcha, Hromádka). Rozhodčí: Kaštánek – Němec, Lepič. Diváci: 50.

Dražice: Počinek – Šimák, D. Štecher, Bareš, Pražma – Novotný, Svojše, J. Štecher, Studenovský (75. Tůma) – Horka (64. Běhoun), Mareš (85. Holub).

Třeboň: Flaška - Rezek, Tůma, Širhal, Zavadil (80. Kopet) - Kubata, Hromádka, Matoušek (82. Candra), Vrána, Schneider (46. Franěk) – Průcha.

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Hosté u nás vyhráli zaslouženě. Byli fotbalovější, lépe se pohybovali a na rozdíl od nás si vytvořili šance, které proměnili. Našim hráčům se nedá upřít bojovnost, měli jsme tam několik standardních situací, ale za celý zápas jsme e nedostali do žádné opravdu vyložené šance. Bohužel nám chybí pohoda a možná i trochu štěstí; v zápasech obvykle prohráváme a nenajdeme pak síly na to, abychom dokázali s utkáním něco udělat. Jak už jsem říkal, nasazení tam je, ale po herní stránce je to z naší strany málo.“

Karel Bicenc, trenér Třeboně: „V prvním poločase jsme si vytvořili několik brankových příležitostí, ale proměnili jenom jednu. Soupeř byl nebezpečný ze standardních situací, žádnou však nevyužil. Druhý poločas byl podobný a bylo tak otázkou, kolik proměníme šancí. Nakonec jsme vstřelili ještě dva góly a odvezli si tři body. Chválím defenzivu, odpracovala hodně vzdušných soubojů a Dražicím toho příliš nedovolila.“

FC ZVVZ Milevsko – FC Silon Táborsko B 2:1 (1:0)

Branky: 25. a 55. Kotrba – 74. (pen.) Neužil. ŽK: 1:2 (Vakoč – Neužil, Chotovinský). Rozhodčí: Ondřej – Tomaň, Kollárik. Diváci: 100.

Milevsko: Lalák – Pich (78. Kosobud), Vakoč, Marvan, Kálal – Přibyl, Souček, Málek, Kotrba – Hadáček (90. Samec), Petřík (72. Kortan).

Táborsko B: Hňup – Fišer (69. Pajer), Pánek, Chotovinský, Koblasa – Kupka, Jansa, Neužil, Činčura (65. Praveček)– Ott, Alozie.

Miroslav Strnad, trenér Milevska: „Utkání se nám povedlo a navázali jsme na výkon z Rudolfova. Jen ta naše stará bolest v podobě neproměňování šancí… Naštěstí se střelecky dařilo mladému Kotrbovi, který vstřelil obě naše branky a nebyl daleko od hattricku. Další velké příležitosti měli Souček, Přibyl či Marvan. Hosté snížili až čtvrt hodiny před koncem z penalty, jinak jsme měli utkání proti mladému a běhavému soupeři pod kontrolou. Jen škoda těch nevyužitých šancí.“

Pavel Vesecký, trenér B-týmu Táborska: „Do utkání jsme vstoupili dobře, dařilo se nám držet míč, ale bohužel jsme si nevypracovali žádnou šanci nebo příležitost k ohrožení soupeřovi branky. Po deseti minutách se utkání vyrovnalo a hra se přelévala nahoru – dolů. Soupeř se snažil napadat naši rozehrávku a po hrubé chybě našeho stopera otevřel skóre. Nám se za celý první poločas podařilo domácí branku ohrožovat zcela sporadicky, konkrétně jednou střelou ze střední vzdálenosti a hlavičkou po rohovém kopu. Ve druhé půli jsme drželi míč, ale soupeř hrozil rychlými brejky, při kterých nás několika dobrými zákroky podržel brankář. Bohužel jsme pak vyrobili další hrubku v podobě chybně provedeného vhazování na úrovni našeho velkého vápna a Milevsko nás potrestalo druhým gólem. Od této chvíle domácí zalezli a my dobývali jejich dobře organizovanou obranu. Dlouho se nám bohužel nevedla finální fáze, až v 80. minutě se dostal za obranu Alozie a po faulu na něj byl nařízen pokutový kop, který proměnil Neužil. Do konce zápasu už jsme si žádnou gólovou příležitost nevypracovali a utkání prohráli. Nutno říct, že jsme soupeři vítězství darovali hloupými chybami v obranné fázi.“