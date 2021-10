TJ Osek – FK Olešník 2:1 (1:0)

Branky: 40. Sigmund, 49. J. Říský (11) – 58. Toth (11). ŽK: 1:6 (Němeček – Vojta, Řehoř, Šíma, Miklík, Toth, Chlumecký). Diváci: 150. Rozhodčí: Polák – Panský, Votava.

Josef Mráz, trenér Oseka: "Nebylo to jednoduché. Z různých důvodů chybělo osm lidí, takže ještě prakticky v poledne před zápasem jsem nevěděl, s kým to budu hrát. Nakonec se to podařilo poskládat. Ale i Olešník přijel trochu oslaben, takže ten problém asi byl oboustranný, ale Olešník začal dobře, měl první šanci, kterou nedal. My se pak dostali do hry, měli čtyři tutovky, které jsme však nedali. Gól jsme dali před koncem poločasu po pěkné akci, Sigmund udělal kličku gólmanovi a dával to do prázdné brány. Druhá část prvního poločasu fungovala, v té jsme hráli dobře. Na začátku druhé půle měl opět šanci soupeř, nedal a my pak šli z penalty za stažení Kubiše do vedení 2:0. Vzápětí měl Vašek Mrkvička tisíciprocentní šanci, ale jeho hlavička šla od země přes bránu. Naopak soupeř z penalty snížil a pak nás mlel. Křížek plno šancí soupeře chytil, Olešník něco spálil. My poctivě bránili a v závěru se také dostali do šancí. Chvílemi to bylo vyhecované. Myslím si, že body byly zasloužené."

Roman Chlumecký, trenér Olešníku: "Musíme soupeři pogratulovat k vítězství. Domácí byli lepší v prvním poločase, ve druhém zase my. Nejlepším hráčem utkání byl hlavní rozhodčí pan Polák."

TJ Blatná – Junior Strakonice 1:8 (0:3)

Branky: 58. Čadek – 19. a 47. Krejčí, 21. a 25. krýsl, 88. a 90. Máška, 72. Zahrádka, 76. Rozhoň. Diváci: 150. Rozhodčí: Žemlička – Brom, Žurek.

Jaroslav Voříšek, trenér Blatné: "Utkání jsme zkrátka nezvládli. Brzy se ukázalo, kdo je pánem na hřišti. To bylo prakticky po celé utkání a výsledek hovoří za vše. Není k tomu co dodat. Zkrátka hráči nestačili v žádné fotbalové činnosti, soupeř byl lepší. My kolem soupeřů jen běhali a často je nedokázali ani dohonit. Výsledek tak odpovídá poměru na hřišti."

Luděk Cimrhanzl, trenér Junioru Strakonice: "Měli jsme dobrý start do utkání a po necelých třiceti minutách vedli o tři góly. Hráli jsme sice trochu zanďoura, ale byli lepší v brejkových situacích. Bylo to zcela v naší režii. Výborně zahráli všichni, jak ti v základu, tak i náhradníci. Domácí sice trochu kousali, když z trestného kopu Čadkem pěkně snížili. Trochu se nadechli, ale my to zvládli a soupeř pak v závěru utkání odešel fyzicky."

Tatran Prachatice – SIKO Čimelice 4:0 (1:0)

Branky: 3. a 62. Babka, 67. M. Sedláček, 78. Pecka. ŽK: 3:0 (Hornát, Babka, Sedláček). Diváci: 100. Rozhodčí: Klátil – Albert, Izugrafov.

Josef Raušer, trenér Prachatic: "Je fakt, že na pohled to asi nic moc nebylo. Co bych dnes ocenil, tak to je výkon směrem dozadu. Nulu jsme dlouho neměli. Dnes jsme hosty kromě jedné šance do ničeho nepustili. Zápas mohl skončit větším rozdílem, když jsme se v prvním poločase trápili v koncovce. Ale zápas jsme měli celých devadesát minut pod kontrolou. Soupeř občas zazlobil, ale nevytvořil si nic vážnějšího. Kluci odehráli to, co jsme si řekli a nyní nás již čeká zápas podzimu. Jsme s Krumlovem o bod, uvidíme, kdo je lepší."

Tomáš Smrčina, trenér Čimelic: "Výsledek utkání je bohužel odrazem toho, jak v současné době tým skládáme k jednotlivým zápasům a jak trénujeme. Přijedeme ve dvanácti lidech a ve dvacáté minutě máme vystřídáno. Přitom bych střídal pětkrát, když jsem viděl výkony na hřišti. Domácí vyhráli zaslouženě. My byli v útoku neškodní. Děláme zbytečné chyby, které se opakují každý týden. Výsledek je zkrátka odrazem našeho současného stavu."

FC MAS Táborsko B – Slavoj Český Krumlov 1:0 (0:0)

Branka: 58. Škrleta. ŽK: 4:0 (Činčura, Voneš, Brabec, Lazarchyk). Rozhodčí: Jevčák – Němec, Lepič. Diváci: 175.

Miroslav Jelen, trenér Táborska B: „Po čtyřech venkovních utkáních jsme konečně zase hráli doma a zápas se nám vydařil. Přivítali jsme velmi silného soupeře a kvalita střetnutí tomu odpovídala. Celé utkání bylo vyrovnané, nás ale v první půli podržel brankář Zadražil. Ve druhém poločase jsme se dostali v 65. minutě do vedení Škrletou, kterému nahrál do této brankové situace Čapek. Na konci zápasu nás soupeř zatlačil na naši polovinu, ale těsné vítězství už jsme si pohlídali. Za druhou nulu v řadě musím pochválit celou obranu."

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Utkání se muselo divákům líbit, hrál se otevřený fotbal nahoru dolů. Trochu to ztěžoval terén, protože v dopoledním čase byl podklad ještě zmrzlý a nahoře to bylo mokré, takže to docela klouzalo, ale to bylo pro všechny stejné. Rozhodla zřejmě první půle, kdy jsme měli tři tutovky a dva samostatné nájezdy, ale vychytal nás vynikající domácí brankář Zadražil. Takhle jsem nikoho dlouho chytat neviděl. Po změně stran se domácí prosadili v 58. minutě a tento jediný gól rozhodl, přestože jsme ještě v závěru mohli po standardce vyrovnat, ale táborský brankář vytasil další neskutečný zákrok, balon vytáhl na břevno a zklikvidoval i dorážku. Neodehráli jsme vůbec špatné střetnutí, kluci jeli na doraz celých devadesát minut. Mrzí mě pouze neproměňování šancí, prostě nám tentokrát nebylo přáno. Prohráli jsme, ale myslím, že se nemusíme za výkon stydět.“

Jiskra Třeboň – TJ Dražice 0:0

ŽK: 2:2 (Zavadil, Tůma – Štecher, Stuchlík). Rozhodčí: Brom – Peterka, Albert. Diváci: 120.

Petr Skála, trenér Třeboně: „Čekal nás nepříjemný soupeř, který z předchozích deseti utkání prohrál pouze jediné. Dražice hrají poctivý fotbal, v prvním poločase byly lepší, měly řadu standardek a připravily si také dvě gólovky. Nám se naopak tolik nedařilo. Po změně stran jsme se zlepšili a také jsme si vypracovali dvě tutovky, ale ani my je nedokázali proměnit. Tu první měl Honza Bartoš po rohovém kopu a do druhé se po rychlé akci Honzy Matouška dostal Pavel Tůma, který si ale před odkrytou brankou špatně zpracoval balon. Remíza asi odpovídá, pro nás je to škoda, protože jsme chtěli potvrdit dvě předchozí vítězství. Pozitivní naopak je, že jsme podruhé v řadě neinkasovali.“

Tomáš Hořejší, trenér Dražic: „Je to pro nás ztráta dvou bodů, jenže jsme znovu shořeli na neproměňování šancí. Zápas klidně mohl skončit 4:1 nebo 4:2 pro nás, ale bohužel… V prvním poločase jsme měli navrch a vytvořili jsme si několik šancí. Hlavně dvakrát Matyáš Stuchlík a Lukáš Stuchlík, kteří se ocitli na malém vápně, ale netrefili branku. Soupeř sázel na rychlé protiútoky, ale nic si z nich nevypracoval. Druhá půle už byla poměrně vyrovnaná a oba týmy spoléhaly spíš na brejky. My jsme měli hromadu standardních standardek, ale znovu toho nic nebylo. Domácí se dostali do největší šance v 80. minutě po rohu, kdy jejich hráč mířil z hranice mimo odkrytou branku. Inkasovaný gól by byl pro nás hodně krutý, protože jsme byli lepším týmem.“

Olympie Týn – FK Protivín 3:1 (1:1)

Branky: 22. Dobal, 73. Hudeček, 90. Maxa – 5. J. Vorel. ŽK 2:1 (Maxa, Dvořák – Kvasnička), ČK 0:1 (46. Hanus). Diváci: 180. Rozhodčí: Lepič – Němec, Jevčák.

Václav Mareš, trenér Týna: "Zápas s Protivínem moc fotbalové krásy nenabídl. Hosté hráli ze zabezpečené obrany, my jsme se do jejich zahuštěné obrany těžko dostávali. Chyběl nám důraz, vázla kombinace a především lepší pohyb. Jak už je u nás asi tradicí, nezvládáme začátky zápasu. V 5. minutě jsme udělali zbytečný faul v pokutovém území a hosté se ujali vedení 1:0. Vyrovnání přišlo ve 25. minutě, po rohu Jana Meindla se trefil hlavou Vladimír Dobal. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se musíme zlepšit ve všech směrech, být trpěliví a čekat na naši šanci. V 50. minutě vyslal náš nejlepší hráč Vladimír Dobal přesným pasem Dvořáka a ten udělal kličku hostujícímu brankáři, který ho fauloval a po zásluze dostal červenou kartu. Po zbytku utkání jsme obléhali hostující branku, ale nedařilo se nám vstřelil druhý gól. Vysvobození pro nás bylo až v 75. minutě kdy se z vápna přesnou střelou k tyči prosadil Jakub Hudeček. Pojistku dal v 90. minutě Tomáš Maxa po akci Vladimíra Dobala. Z předvedené hry samozřejmě radost nemám, ale i takové zápasy prostě bývají. Nejlepšími hráči: Vladimír Dobal a Miroslav Boček.

Miroslav Říha, trenér Protivína: "Již v páté minutě jsme šli do vedení díky pokutovému kopu Míry Vorla. Ve dvaadvacáté minutě domácí po rohu vyrovnali a pak se hrálo převážně mezi vápny bez šancí a k vidění bylo pouze spoustu nepřesností od obou mužstev. Rozhodující moment zápasu přišel ve hned v úvodu druhého poločasu, když byl našemu brankáři odpískán faul na domácího hráče, který postupoval sám na bránu. Náš gólman byl vyloučen. V oslabení jsme se již soustředili na udržení nerozhodnutého stavu. Dvacet minut jsme domácí do žádné šance nepustili, ale čtvrt hodiny před koncem se technickou střelou z vápna prosadil domácí Hudeček a rozhodl o vítězi."

Sokol Sezimovo Ústí – SK Jankov 0:3 (0:1)

Branky: 38. Kollár, 52. Voráček, 90. Mizera. ŽK 2:0 (Škarda, Říha). Diváci: 60. Rozhodčí: Dunovský – Krčín, Kollmann.

Milan Barteska, trenér Sokola Sezimovo Ústí: „Hodnocení je jednoduché. Byl to od nás jednoznačně nejhorší výkon za posledních půl roku. To, co jsme předvedli, nemá s fotbalem vůbec nic společného. Jak po herní stránce, tak chutí do fotbalu. Byla to úroveň okresního přeboru, prostě strašné! Vůbec bych se neodvážil snižovat kvalitu soupeře, ale když si proti aktuálně průměrnému Jankovu vytvoříme doma za celých devadesát minut jedinou šanci ze standardní situace a jinak jeho branku nehrozíme, tak to je hodně smutné.“

Petr Maxa, vedoucí mužstva Jankova: „Zhruba první půlhodina byla hrozná z obou stran. Ztráta střídala ztrátu, na hřišti vládla nepřesnost. My jsme se pak postupně dostali do hry a od 30. minuty jsme měli zápas pod kontrolou. Do poločasu jsme vstřelili gól a mohli přidat i druhý. Po pauze jsme přečkali jedinou velkou šanci domácích a v 53. minutě přidali druhý uklidňující gól. V dalších šancích nás buď vychytal domácí gólman, nebo jsme také dvakrát orazítkovali konstrukci branky. Razítko na zasloužené vítězství jsme přidali v poslední minutě. Nutno podotknout, že náš výkon na horším terénu nebyl zdaleka ideální. Celkově mělo utkání podprůměrnou úroveň, ale za tři body jsme samozřejmě rádi.“

Rudolfov – ZVVZ Milevsko 1:0 (1:0)

Branka: 45. Prokeš. ŽK: 2:1 (Teringl, Kovačič – Kálal). Diváci: 100. Rozhodčí: Přibyl – Mach, Hrkal.

Petr Maroš, předseda Rudolfova: "Ve vyrovnaném utkání bez větších vyložených šancí jsme byli šťastnějším týmem a zvítězili jsme 1:0. Zápas vlastně rozhodly dvě standardní situace - my jsme vstřelili gól hlavou po rozehraném přímém kopu a naopak Milevsko neproměnilo penaltu, kterou výborně vystlihl náš brankář Tomáš Teringl, a zachránil nám tím 3 body."

Miroslav Strnad, trenér ZVVZ Milevsko: "Černá série našeho mužstva pokračuje. Prohráli jsme na hřišti Rudolfova a bohužel opět zbytečně. Stále se opakující chyby v defenzivě a neproměnění šancí nás sráží do kolen. V remízovém zápase jsme neproměnili Bardou penaltu a opět jedeme domů bez bodu. Domácí byli v první půli lepším mužstvem, my naopak ve druhé půli. Padla na nás deka a mužstvo se musí konečně oklepat a nakopnout. Určité varianty jsou. Za zápas si zaslouží pochvalu Pavel Dvořák."