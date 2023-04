/FOTOGALERIE/ Souboj ze spodku tabulky přineslo další kolo fotbalové I.A třídy. V okresním duelu z Prachaticka odjížděli Lheničtí ze Čkyně s prázdnou.

Čkyňští fotbalisté porazili Lhenice 1:0 (snímek je z podzimního duelu ve Lhenicích). | Foto: Jan Klein

SK Čkyně - SK Lhenice 1:0 (0:0)

Branka: 76. Schettini Samuel. ŽK: 3:1. ČK: 0:1 75. Vincík. Rozhodčí: Kollárik - Němec, Jeřábek.

Ani jednomu ze soupeřů se na jaře zatím nedařilo výsledkově. Výhrou si Čkyňští v tabulce trochu ulevili, Lheničtí se však po porážce o to více potápějí do sestupových vod.

"Velký kámen nám spadl ze srdce. Konečně jsme si mohli vítězně zakřičet. Utkání o jednom gólu jsme rozhodli v závěru, když se trefil Samuel Schettini a zapsal si tak první gól v A týmu. Blahopřeji. Kolik si zapsal pokladník, mi není známo. Na obou stranách chyběli trenérům zranění hráči. U nás je to extrém, který nepamatuji. Ale nějak se s tím poperem. Kapitánovi hostů přeji brzké uzdravení, když nedohrál pro výron kotníku. Kluky musím pochválit za zodpovědný výkon a mám radost, že po zranění naskočil Honzík Pešlů a vedl si dobře. Z německé hokejové DELky se nám vrátil pomoci Dan Schwamberger. Děkuji našim fans za pěknou atmosféru," shrnul utkání čkyňský trenér Jan Děd.

Strunkovický favorit nezaváhal, Vimperk si od Blanice odvezl pět branek

"Další zápas bez bodového zisku. Doma s Vimperkem jsme za body šli a i když to nevyšlo, nebyl jsem nespokojen. Mirovice byly nad naše síly, ale utkání jsme odmakali. Ve Čkyni, které chybělo několik hráčů, jsme ale při vší úctě k domácím, měli bodovat. Dobře jsme začali a Jirkovský dvakrát po úniku na pravé straně nebezpečně centroval. Jenže jsme v prvních deseti minutách přišli ke třem zraněním, kdy Beran sice se sebezapřením dohrál, ale Mahák vydržel jen do začátku druhé půle a kapitán Tůma musel bohužel ze hřiště hned. Domácí měli pak do konce poločasu více ze hry, přežili jsme jednu stoprocentní šanci a dva závary na malém vápně. Z naší strany chaos, nekomunikace, byli jsme na hřišti, ale nebyla tam vidět týmová snaha se porvat, zápal, chybělo mi to, o čem jsme mluvili před zápasem v kabině, to nejdůležitější. Domácí byli bojovnější, silovější. Fotbalově od obou mužstev velmi slabé. Ve druhém poločase jsme začali jinak, přišlo mi, že máme více ze hry a po příchodu uzdraveného Máčla i lepší pohyb. Bohužel, nesmyslný faul v hloubi útočné poloviny ocenil rozhodčí po intervenci pomezního červenou kartou pro Vincika a navíc jsme následný dlouhý nákop nechali propadnout do vápna a inkasovali branku. Poté jsme sice i v deseti byli aktivnější, ale vyrovnat se nám nepodařilo, čímž nám většina mužstev odskočila," komentoval utkání lhenický trenér Ivo Čech a doplnil: "K již avizovaným absencím na následující utkání se Strunkovicemi, které jsou favoritem celého ročníku, tak přibyl vyloučený a další zranění hráči. Uvidíme, jestli vůbec dáme dohromady jedenáctku."