Fotbalisté českokrumlovského Slavoje v domácí a pro ně i jarní premiéře (po odložení zápasu v Protivíně) hostili Olešník v čele s exligovým ostrostřelcem Davidem Lafatou. Na podzim zelenobílí venku vyhráli 3:0, ale před odvetou byla situace jiná. Zatímco slavojáci po bídném závěru podzimu a nesehraném zápase klesli na páté místo, tak Olešník se vyhřívá na čele tabulky, a to s již značným náskokem.

Předehru utkání obstaral slavnostní moment, kdy činovníci FK Slavoj předali dary bývalému skvělému krumlovskému fotbalistovi a basketbalistovi Bohumilu Šimečkovi k jeho nedávným osmdesátinám. Tím pohříchu výčet radostných okamžiků pro fandy zelenobílých barev končil…

Český Krumlov – Olešník 0:3 (0:2)

Domácí začali sympaticky aktivně a už v 1. minutě měli velkou šanci. Po přetaženém centru Nováka z rohového kopu se na zadní tyči dostal k zakončení neobsazený novic Ďurica, ale jeho rána bez přípravy minula Matouškovu svatyni.

Po necelé čtvrthodině tak udeřili hosté. Ti hráli zkušeně odzadu a čekali na příležitost, která přišla. Kanonýr Dudek z nenápadné akce otevřel skóre – 0:1. Deset minut před pauzou přidali hosté pojistku po individuální akci Vařáka. Výši prohry v přesně stejné výši pak Olešničtí zelenobílým oplatili v závěru, kdy na konečných 0:3 pečetil hvězdný Lafata.

„Hráli jsme fotbal, který se početné návštěvě, myslím si, mohl líbit. Herně jsme určitě nepropadli, ale rozdíl byl v kvalitě koncovky. Zatímco my měli v zápase nejméně pět velkých šancí, včetně samostatných nájezdů dobře hrajícího Persána nebo střídajícího Filipa, a nedali z toho nic, tak soupeř ze čtyř svých příležitostí tři proměnil. První gól přišel téměř z ničeho. Pak jsme soupeře patnáct minut nepustili za půlku, ale dostaneme druhý, a to po katastrofální chybě, kdy útočník přešel přes čtyři naše hráče. To nás sráží. Celkově ovšem Olešník jasně prokázal větší zkušenost a vyhrál zaslouženě,“ sportovně uznal krumlovský lodivod Václav Domin a ještě dodal: „Po zranění Tůmy jsme museli přeházet sestavu. Tauber hrál se sebezapřením po zranění kotníku a Novák v závěru střídal kvůli bolavým zádům. Snad se do příště dá aspoň někdo z nich do kupy. V pořádku by už měl být Malý,“ hleděl kouč již k příštímu zápasu, který aktuálně v tabulce šesté slavojáky čeká v sobotu 30. března na hřišti předposlední Želče (na podzim 1:1).

Fakta – branky: 14. Dudek, 35. Vařák, 72. Lafata, žluté karty 2:2 (Filip, Švec – Nýdl, Grobár), jako hlavní řídil rozhodčí Koranda, sledovalo 340 diváků.

Sestava Slavoje: Trnka – Kabele, Dudák, Švec, Svoboda – Persán, Ďurica, Novák (88. Ješina), Tůma (32. Fischer), Strapek – Tauber (66. Filip).