/FOTOGALERIE, VIDEO/ Prachatičtí fotbalisté na výhru v Jankově nenavázali a v dalším kole krajského přeboru odevzdali všechny body hráčům z Olešníka.

Prachatice - Olešník. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice - Olešník 1:3 (0:2)

Branky: 91. Kováč - 8., 11. a 86. Martinec. ŽK: 3:2 (Kasík, Jar. Rauscher a Luňáček - Chlumecký a Heller). Rozhdčí: Boček - Kollmann, Šťastný. Diváci: 121.

Sestava Prachatic: Coufal - Jar. Rauscher, Kováč, Legdan, Fürbach (55. Luňáček) - Kasík, Jakub Rauscher, T. Pravda (83. Řezník), Král (46. Král), J. Pravda - Makoš.

Kdo byl před týdnem na utkání v Jankově a přišel i doma na Olešník, musel být zklamán. Je pravda že se nedají soupeři srovnávat, Olešník je zcela jiný kalibr než Jankov, ale Prachatičtí tentokrát zklamali především v prvním poločase velkou pasivitou. Po zajímavých přílžitostech domácích v úvodu soupeř využil dvou okének v prachatické obraně, šel do dvoubrankového vedení a to si pak hlídal na své polovině hřiště. Prachatičtí nedokázali najít recept na ofsajd systém, který hrál Olešník precizně.

"Je pravda, že jsme tam v prvních pěti minutách měli tři takové pološance. Začátek jsme chytili. Pak však přišel gól, kdy jsme nepokryli krajního obránce. Na to jsme se připravovali, ale nebylo to nic platné. Hned nato přišel druhý gól ze druhé strany a náš výkon šel rapidně dolu. Celou první půli jsme se nemohli do zápasu dostat. Do druhé půle jsme to změnili, dostávali se i do šancí, šli dvakrát sami na bránu, ale neproměnili to. Od toho se také odvíjel výsledek. Padnout to tam alespoň jednou, mohlo se utkání odvíjet jinak. Olešník až na gól v závěru prakticky žádnou šanci ve druhé půli neměl," shrnul utkání asistent trenéra Prachatic Josef Hopfinger.

Ač v arvách Olešníka nenastoupil David Lafata, dali hosté první dva góly přesně tak, jak je dávají s Davidem Lafatou v sestavě. Zakončením uvnitř šestnáctky. "To je jejich hra. Oni profitují z vysokého postavení krajních obránců a my se s tím nedokázali srovnat. Dostali míče pod sebe a přesně zakončili," doplnil k obdrženým gólům Josef Hopfinger.