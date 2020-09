Třetí kolo krajské fotbalové I. B třídy mužů skupiny A nabídlo další dvě okresní derby a v obou se z vítězství radovaly domácí týmy. Frymburk nejtěsnějším rozdílem zdolal Větřní a Zlatá Koruna porazila Chvalšiny.

Dolní Dvořiště na svém hřišti jasně přehrálo Dříteň, když výsledek 5:3 o tom úplně přesvědčivě nevypovídá, a posunulo se na druhou příčku tabulky.

Do bojů nezasáhli fotbalisté Loučovic, neboť jejich soupeř Sedlec je v souvislosti s koronavirem stále ještě v karanténě a zápas byl odložený na 20. září.

FK Dolní Dvořiště – TJ Dříteň 5:3 (2:1)

Štefan Bršťák, trenér FK Dolní Dvořiště (2. místo): „Chtěli jsme navázat na bodový import z Kameňáku, a to se nám povedlo. A při vší úctě a pokoře k soupeři musím říct, že to byly povinné body. Výsledek je totiž pro Dříteň krásný. To, co jsme dokázali zahodit, není snad ani možné a hostující gólman tak byl rázem hvězdou utkání. Navíc jeho konstrukce zvonila nejméně šestkrát a už po deseti minutách jsme měli na svém kontě pět stoprocentních šancí. I proto mě malinko mrzí,že výsledek je takový, jaký je. Na druhou stranu, po chybách v obraně jsme dostali tři góly. Na tom je zapotřebí zapracovat. Nyní se musíme dobře připravit na Chvalšiny, kde to nebude jednoduché. Ale i tak chceme nějaký bod přivézt.“

SK Zlatá Koruna – Sokol Chvalšiny 3:1 (1:1)

Jan Prener, trenér SK Zlatá Koruna (4.): „Narazili jsme na houževnatého soupeře a nic jednoduchého nás v domácím prostředí nečekalo. Hráči byli natěsno obsazováni, což nám místy dělalo problém. A stejně jako v úvodním zápase jsme i v tomto duelu nabídli hostům po chybné rozehrávce vedení. Nicméně, díky důslednosti a dohrání dlouhého míče se nám podařilo krátce před přestávkou po trefě Fucimana vyrovnat. Ve druhé půli jsme se pak v 63. minutě po trefě stejného hráče z přímého kopu ujali vedení a deset minut před koncem pečetil naše vítězství z pokutového kopu Weinhard.“

Zdeněk Čarek, trenér Sokola Chvalšiny (11.): „Věděli, že Zlatá Koruna na nás zkraje vlítne, ale s tím jsme počítali. Odolali jsme tomu a v 16. minutě nás po brejku Kaprál dostal do vedení. Poté následoval zřejmě klíčový moment celého utkání, když domácí ve vápně sestřelili Sluku, ale píšťalka sudího zůstala němá a penalta, která byla podle mého soudu jasná, se bohužel nekopala. Kdybychom vedli 2:0, mohl se zápas odvíjet úplně jinak. Místo toho jsme však těsně před přestávkou inkasovali. Ke druhému poločasu nemám mnoho co říct. Snad jen to, že nejvýraznější na hřišti byl pan rozhodčí, který dovedl Zlatou Korunu k vítězství 3:1.

Šumava Frymburk – SK Větřní 1:0 (0:0)

Stanislav Matuš, trenér Šumavy Frymburk (7. ): „Začátek byl opatrný, protože nikdo nechtěl zbytečně chybovat. S postupem času zápas nabíral na obrátkách a také ze začalo trochu jiskřit, což je však vzhledem k derby pochopitelné, neboť oba týmy chtěly uspět. My se v první půli dostali do jedné velké příležitosti, ale Račák nedokázal sám před brankářem prostrčit balon do sítě. Po změně stran se hra ještě více přiostřila, šancí k vidění příliš nebylo a tutovek už vůbec ne. Vlastně jedinou, zato stoprocentní, jsme měli my, když pět minut před koncem Budík ze tří metrů napálil balon jen do gólmana. Větřní si po celý zápas při standardkách dávalo pozor na Šíslera, ale při posledním rohovém kopu v 90. minutě jej nechalo volného a ten hlavou rozhodl. Hosté v poli špatní nebyli, ale žádné velké šance neměli, my jsme si kromě rozhodující trefy připravili aspoň dvě, a tak je naše výhra zasloužená.“

Vlastimil Sulzer, trenér SK Větřní (8.): „Tento zápas se nám nepovedl a nic jsme na soupeře nevymysleli. Podle mého soudu to byl remízový duel, i když Frymburk měl v 85. minutě tutovku, kterou skvěle zlikvidoval brankář Dobrovodský. Když už se zdálo, že utkání skončí bezbrankovou remízou, přišla poslední minuta a my po rohu, či spíše nerohu, inkasovali. Je trestuhodné, že si v úplném závěru necháme dát branku ze standardní situace.“