Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „V posledním podzimním utkání se hrál fotbal pro diváky. pro nás trenéry to však bylo, řekl bych, infarktové. nejdříve vedeme, ale poločas skončí remízou. Po změně stran pak zase prohráváme, otočíme to a ve finále to skončí remízou… K vidění bylo osm gólů, což jistě potěšilo příznivce, ale trenéři jsou trochu v rozpacích. Zaplať pánbůh, že už je konec. Teď si odpočineme a v zimní přípravě do toho zase půjdeme nanovo a naplno. Chtěl bych poděkovat vedení klubu za perfektní podmínky a divákům za hojnou účast i podporu. A v neposlední řadě pochopitelně také všem hráčům za předvedené výkony v zápasech i během tréninků.“

Branky: 20. a 27. Gutheis, 61. Bárta, 63. Štrbačka – 8. Čech, 34. Chvosta, 56. Rod, 78. (pen.) Novotný. Rozhodčí: Frček – Dunovský, M. Mráz. ŽK: 5:2 (Gondek, Vaniš, Divoký, Procházka, Štrbačka – Vintr, Hejtmánek). Diváci: 180.

Kaplice: F. Říha – Kuchař, T. Vávra, Čutka, Gondek – Vaniš (79. Nowak), Procházka, Divoký, Gutheis – Pastier (62. Štrbačka), Pál (46. Bárta).

FK Vodňany – FK Dolní Dvořiště 2:1 (0:1)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Do Vodňan jsme jeli s tím, že nemáme co ztratit a že se pokusíme vyválčit nějaký bod. Odjeli jsme však jeli bez brankáře Jirkala, Tichého, Urazila, Smolena a Rubeše, takže zápas byl o to těžší . Bohužel, po dvaceti minutách přišlo těžké zranění gólmana Posla a do branky musel Kubík. Přesto jsme šli do vedení. Druhy poločas se do nás domácí zakousli, ale drželi jsme se. Kubík dokonce chytil penaltu a mohli jsme z brejku přidat druhý gól. Těsný náskok se nám nakonec udržet nepovedlo a závěrečný tlak Vodňan jsme nevydrželi. Musím však před kluky smeknout. Dřeli, makali, chtěli urvat aspoň bod, když nám Posla s Koubou odvezla záchranka. Nepovedlo se, ale odjeli jsme se vztyčenou hlavou. Děkuji všem a opět musím vyzdvihnout naše skvělý fanoušky. Měli jsme jich tam asi sedmdesát a udělali nám parádní atmosféru.“

Branky: 87. Benedikt, 88. Volmut – 29. Kouba. Rozhodčí: Tomaň – Pánek, Hrušková. ŽK: 6:2 (Kukla, Píša, Plocek, Iljushkin, Budín, Kubeš – Micák, Zeman). Diváci: 100.

D. Dvořiště: Posel (21. Mac Tesař) – Pecha (45. Hošek), Micák, Fořter, Kouba (41. Sulzer) - Michael Tesař, Doucha, Kubík, Štifter, Krenauer – Zeman.