V minulém kole oblastní I. A třídy kapličtí dorostenci padli v Hrdějovicích. Proti Hluboké tak chtěli v 10. kole na prohru zapomenout a získat tři body. Soupeř jim cestu za výhrou notně usnadnil, když k zápasu dorazil pouze s devíti hráči.

10. kolo oblastní I. A třídy dorostu: FK Spartak Kaplice + V. Brod (v černobílém) – TJ Hluboká nad Vltavou 12:0 (6:0). | Foto: Libor Granec

Otázkou tedy bylo, do kdy dokáží hosté proti přesile držet čisté konto. Vydrželi to do osmnácté minuty, kdy se parádně zpoza vápna trefil kapitán Václav Aibl – 1:0. První gól domácí uklidnil a hosty zlomil. Šest minut po prvním gólu už na ukazateli skóre svítil stav 5:0. Postupně se do střelecké listiny zapsali Vasyl Pavlyuk, Filip Štěpánek, Vít Beránek a Samuel Kubát. I v dalším průběhu se hrálo téměř výhradně na polovině Hluboké. Její gólman Petr Klimeš byl v neustálé permanenci. Přes veškerou snahu v prvním poločase ještě jednou kapituloval, když je ve 38 minutě po Kubátově přihrávce překonal Vítek Tvaroh – 6:0.