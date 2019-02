Po prohře a remíze z předchozích zápasů slavojáci konečně najeli na vítěznou vlnu, i když v poločase ztráceli a po pauze museli výsledek otáčet. To se jim zejména díky hattricku střelce Taubera podařilo.



„Z kádru chybělo sedm lidí a byli jen tři hráči na střídání. Poprvé nastoupil Kabele, ale hned po dvaceti minutách se zase zranil a museli jsme to přeházet. Vedli jsme o dva a měli plno dalších šancí, do půle jsme měli dát nejméně pět gólů. Soupeř ale po našich hrubkách v obraně vystřelil třikrát na branku a v poločase měl náskok. O půli jsme si to vyříkali a druhý poločas byl už jasně v naší režii. Byli jsme produktivnější, i když zahozených šancí bylo ještě pořád dost. Zaslouženě jsme to otočili a soupeř už jen korigoval z penalty,“ ohodnotil divoký zápas krumlovský kormidelník Václav Domin a dodal: „Věřím, že sestava se už začne pomalu stabilizovat, i když na další zápas kromě zraněných nebudou třeba Dudák nebo Fischer.“



Český Krumlov – Lažiště 6:4 (2:3),

branky vítězů: Tauber 3, Ďurica, Strapek, Šára.



Sestava Slavoje: Říha (2. poločas Trnka) – Kabele, Dudák, Švec, Smolen – Fatura, Novák, Ďurica, Ješina, Strapek – Tauber, střídali: Šára a Trapl.



K dalšímu přípravnému zápasu zamíří slavojáci v sobotu 23. února pod Libín a na prachatické umělce se od 12 hodin utkají s tamním Tatranem (I.A třída).