Kompletní okresní sedmička bez výjimky navíc hostovala na trávnících soupeřů, kde v součtu zaznamenala bilanci čtyř vítězství a tří porážek.

Téměř rozhodnuto je v souboji vedoucího dua o prvenství a postup o patro výše. Kaplický suverén přidal v Hrdějovicích na vítěznou šňůru dvanáctý korálek a po prohře druhého Velešína v Dřítni má k dobru již devítibodový náskok. K oslavám tak spartakovcům schází přidat z posledního tria zápasů už jen bodík, a to při formě lídra nebude problém.

Historický bronz si pojistili Zlatokorunští, kteří přesvědčivým způsobem vyloupili tvrz pátého Boršova a na čtvrté Netolice, které doma padly Frymburkem, mají už pětibodový náskok.

Frymburští vyhráli pošesté v řadě a znovu si vylepšili pozici v tabulce, kde jim nyní patří již šestá příčka.

V boji o záchranu se blýsklo Dolní Dvořiště, které nasázelo šestku na půdě exúčastníka I.A třídy v Sedlci. Nováček od hranic nyní z předposledního místa ztrácí na Loučovice, které prohrály v Roudném, už jen tři bodíky.

Trápící se poslední Horní Planá si přivezla osmičku z Kamenného Újezdu.

KLÍČOVÝ TRHÁK

Hrdějovice – Kaplice 1:5 (0:1), branky: 82. Studnička – 51. a 56. Urazil, 28. Daniel, 48. Lesňák, 70. Divoký.

„Scénář všech posledních zápasů je velmi podobný. Máme od začátku tlak a naši soupeři v první půli zodpovědně brání. Tentokrát jsme převahu gólově vyjádřili o něco později, ale ve druhé půli jsme už soupeře přejeli. Byl to velmi dobrý výkon celého mužstva, na kterém je vidět, že si kluci věří,“ pobrukoval si spokojený kaplický kouč Bohdan Malický a ještě dodal: „Chybí nám už jen krůček. Při současné formě i naší předváděné hře pevně věřím, že rozhodnuto bude už po příštím kole – a budeme slavit!“

Sestava Spartaku: Schneider – Kuchař, M. Hami, Čutka (60. Štrbačka), Gondek, F. Marek, Divoký, Micák, Daniel (67. Vaniš), Urazil, Lesňák.

Dříteň – Velešín 1:0 (1:0), branka: 39. Strapáč.

„Opět jsme dávali sestavu dohromady na poslední chvíli a na lavičce byl jen matador Miloš Kysela. Přesto jsme měli v zápase mírnou převahu, ale opět jsme žádnou šanci neproměnili. Soupeř hrozil pouze z brejků, ale jeden z nich využil a tím určil konečný výsledek. Na tak krásném hřišti, jaké mají Dříteňští, je radost hrát. Za zmínku stojí i výborný výkon všech tří rozhodčích,“ okomentoval vystoupení v Dřítni velešínský trenér František Jaroš.

Sestava Velešína: Ottenschläger – Jirský, Šváb, Pomije, J. Zatloukal, Šálek, Grznárik, Fišer, Zimek, Čulík (74. M. Kysela), Banachevič.

TŘI VÝHRY, DVĚ PROHRY

Boršov – Zlatá Koruna 1:4 (1:4), branky: 13. Pokorný – 7. Fuciman, 15. Lacko, 19. Sláma, 45. Ohnsorg.

„Domácí jsme v prvním poločase zaskočili aktivní útočnou hrou s vysokým napadáním. Navíc jsme byli v útoku produktivní a povedly se nám konečně i dvě standardní situace. V půli jsme zaslouženě vedli o tři góly. Druhý poločas nám již herně tak nesedl. Domácí byli častěji na míči a měli i několik šancí snížit. To se jim i díky velké obětavosti našich zadáků a gólmana nepovedlo. Boršovu se nyní v koncovce moc nedaří a jsem rád, že jsme toho dokonale využili i my a získali cenné body, i když musím uznat, že v druhém poločase jsme měli několikrát štěstí. Ale štěstí přeje připraveným. Podali jsem dobrý kolektivní výkon. Vyzdvihl bych mladého Fucimana, která ač není úplně fit opět otevřel skóre a navíc hodně pomohl i směrem dozadu,“ chválil zlatokorunský trenér Petr Gallistl.

Sestava Zlaté Koruny: Schwarz – Liška (65. J. Král), T. Weinhard, Zayml, Štěpánek, Rychtář, Rapčan, Ohnsorg (79. P. Král), Lacko, Sláma, Fuciman (68. Homer).

Netolice – Frymburk 2:5 (2:2), branky: 40. Varyš, 43. Andres – 72. a 76. Budík, 15. Rillich, 37. Matuš, 52. Petscher.

„Horko těžko jsme opět mužstvo lepili dohromady, protože máme plno marodů a navíc jelo zároveň béčko do Malont. Proto musím hned v úvodu pochválit všechny hráče za výborný výkon a zvlášť za přístup. Domácí si zřejmě mysleli, že jim výhra spadne do klína, ale to se hodně zmýlili! Soupeři jsme prakticky nepůjčovali vůbec míč a na velkém hřišti kluci výborně kombinovali. Navíc se nám dařilo i střelecky, a tak z toho vznikl i pěkný výsledek. Je vidět, že i přes velkou marodku je ve Frymburku hodně šikovných hráčů, kteří když chtějí, tak na tuto soutěž rozhodně mají. Je to už šestá výhra za sebou, i když v každém z těchto odehraných zápasů se v sestavě změnili nejméně čtyři hráči,“ připomíná frymburský asistent Vlastimil Mertl.

Sestava Šumavy: Vítek – R. Mertl, Šisler, Antl, Ribár, Fatura, Matuš (73. F. Mertl), Petscher, Tichovský (87. Bureš), Rillich, Mrazík (46. Budík).

Roudné B – Loučovice 4:1 (3:0), branky: 8. Kubeš, 13. Wohlgemuth, 20. Goretki, 55. Píša – 63. Tóth.

„Dvacet let jsme v Roudném nevyhráli a tuto sérii jsme nyní prodloužili. Nic nám nešlo a zápas probíhal téměř stejně jako semifinále našich hokejistů s Kanadou. Domácí snadno a rychle vedli 3:0, na začátku druhé půle dali čtvrtý gól – a bylo hotovo. Nic jsme sice nevzdávali, posledních dvacet minut se hrálo téměř výhradně na polovině soupeře, ale stačili jsme už jen snížit. Navíc jsme neproměnili penaltu, prostě den blbec,“ posteskl si loučovický lodivod Jiří Hošek a ještě dodal: „Musím ovšem i přes prohru vyzdvihnout veterána Ludvu Sojku, který příkladně makal od začátku až do konce.“

Sestava Vltavanu: Hüttner – Sojka, Koutský, Ardó, Žák, Šeda, Somolík, Dudla, V. Matulík (71. Dostál), Tóth, Toman.

Sedlec – Dolní Dvořiště 0:6 (0:1), branky: 66., 74., 78. a 87. Štifter, 37. Mitroi, 80. vlastní (Kozel).

„Byl to důležitý zápas a ještě jsme výhrou rozfoukali plamínek naděje na záchranu. Kluci od první minuty na hřišti soupeře vládli. Půle byla sice jen o gól, mohlo však být dávno rozhodnuto, ale Marek, Mitroi, Kotlár ani Štifter dobré gólové šance k pojistce neproměnili. Ve druhé půli ale domácí úplně odešli a navíc začal řádit Štifter. Musím pochválit všechny a vyzdvihnu stopery Šrefla s Krenauerem. Na jejich spolupráci je vidět, že si sedli. Dobře jim sekundoval Kouba, který hrál také výborně. Teď nás čeká Kameňák a body z venku musíme potvrdit!“ burcuje kouč sympaticky bojujícího novice Štefan Bršťák.

Sestava D. Dvořiště: Jindřich Posel – Kouba, Šrefl, Krenauer (89. Galác), Rubeš, Tesař (67. Marek), Kubík, Štifter, Plosz (72. Jan Posel), Kotlár (85. M. Hajdák), Mitroi (80. P. Pecha).

Kamenný Újezd – Horní Planá 8:2 (5:1), branky: 44., 47. a 74. Kotalík, 27. a 39. Sládek, 30. a 54. Černý, 18. Rožboud – 38. Bednář, 80. Matas.

„V úvodu to nebylo úplně špatné, ale vydrželi jsme vzdorovat jen necelou půlhodinu. Ve druhé půli už nebyla síla. Opakuji to pokaždé, ale je prostě znát, že kluci nemají natrénováno. Zase nám chybělo plno hráčů. Bylo nás akorát jedenáct, a to celý zápas musel odehrát i asistent Kostínek,“ povzdechl si hornoplánský trenér Karel Souček.

Sestava Smrčiny: Olšák – Parai, Adam Kvasnička, Kostínek, Trančík, Matas, Boháč, Koritar, Kordík, Švábirt, Bednář.