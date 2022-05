Dvaadvacetiletý vytáhlý útočník přišel do klubu na hranicích s Rakouskem před rokem z Kaplice a září z něho spokojenost. „Jsem rád, že jsem tady. Je tu i několik hráčů, s nimiž jsem hrál v Kaplici. V Dolňáku je výborná parta hráčů, trenéři i fanoušci. Přijal jsem to jako novou výzvu a jsem za to rád,“ tvrdí.

Fotbalu se v Dolním Dvořišti daří, všichni táhnou za jeden provaz a přáním všech je postup do vyšší soutěže. „Ambice máme, chtěli bychom do I. A třídy. Teď v závěru sezony se ukáže, jak jsme na tom se silami a co na to konkurenti,“ připomíná, že před jeho týmem figuruje v tabulce jen béčko Roudného a Kamenný Újezd. „Letos je to takové specifické, třeba nebude postupovat jen vítěz, takže každopádně chceme být co nejvýš,“ ujistil.

K tomu budou spoluhráči potřebovat i jeho trefy. Mnohé by napadlo, že při jeho výšce téměř dvou metrů bude dávat většinu branek hlavou, ale pravda je někde jinde. „To vůbec ne, střela hlavičkou není zrovna moje silná stránka. Já většinu branek dávám z dorážek nebo střel z prostoru malého vápna. Tam je moje parketa,“ vysvětluje.

Jeho čtyřiadvacet přesných zásahů budí respekt, ale Marek Urazil je k sobě kritický. „Když vezmu, kolik mám za zápas šancí, měl bych mít na kontě teď už minimálně čtyřicet gólů,“ podotkl.

Je to zřejmě daň jeho nízkému věku, že si někdy v koncovce počíná příliš zbrkle. „Doufám, že s přibývajícím věkem a zkušenostmi se produktivita ještě zvedne,“ přeje si forvard Dolního Dvořiště.

Jeho tým nyní čeká ostře sledované derby se Zlatou Korunou, v němž by rád natáhl pětizápasovou vítěznou šňůru. „Samozřejmě chceme naplno bodovat a oplatit Zlatce porážku z podzimu," má jasno kanonýr.