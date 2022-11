Prvního vítězství v sezoně se dočkali fotbalisté Velešína, kteří si pro něj doleji do Boršova, kde jej zařídil kapitán týmu Šálek. Kaplické béčko odehrálo výborně první poločas a krátce po změně stran vedlo už 5:0, ale nakonec nechybělo mnoho, aby Olešnice vyrovnala. Tříbodový zisk si připsal i Frymburk, který doma zdolal béčko Roudného.

SK Zlatá Koruna – TJ Sedlec 5:0 (2:0)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání a rychle jsme vedli 2:0. V prvním poločase jsme si dokázali vytvářet střelecké příležitosti, ale bez dalšího gólového vyjádření. Soupeř měl jednu tutovku, kterou nedokázal využít. Druhý poločas byl z naší strany herně lepší a přidali jsme ještě tři branky. V sobotu nás čeká utkání s Mladým, v němž chceme potvrdit dobré podzimní výsledky.“

Branky: 2. Beránek, 4. Bjaček, 62. Kalista, 69. Wagner, 86. Král. Rozhodčí: Bartůněk – Ernst, Večerník. ŽK: 3:3. Diváci: 94.

Sokol Chvalšiny – SK Větřní 2:2 (2:0)

Imrich Hrabovský, vedoucí mužstva Chvalšin: „Poslední domácí představení v kalendářním roce jsme chtěli zvládnout vítězně a s diváky, kteří z jakéhokoliv důvodu nebudou moci dorazit příští týden do Hrdějovic, se rozloučit s co možná nejlepším výsledkem. Zápas s Větřním skončil nerozhodně a to nás, zejména po první půli, mrzí. Remízu ale s hrdostí bereme, na podzim jsme doma nenašli soupeře, který by nás porazil a tímto se rádi uspokojíme. Vstup do utkání se nám vydařil. Hráli jsme aktivně a do brankoviště oponenta jsme se hrnuli už v první minutě. Zpočátku se nám nedařilo kloudně zakončit, ale vše jsme napravili dvěma slepenými góly po přelomu poloviny úvodního dějství. Výsledkem 2:0 skončilo i naše tažení prvními pětačtyřiceti minutami a nikdo z nás si nechtěl ani nedokázal připustit, že bychom takto slibný vývoj ztratili. Po změně stran jsme měli několik dalších možností, jak jít doslova do trháku, tentokrát už byl ale dobře chytající Votýpka nad naše možnosti a Větřní jsme do zápasu vpustili sami. Dvakrát jsme v ne úplně složité situaci nedokázali odklidit balon do bezpečí a v prvním případě z toho pramenil nešťastný vlastenec, poté Větříňští vyprodukovali gólovou střelu a naše nadějné vedení bylo tam, kam slunce nedosvítí. Konečné skóre ovšem vidím jako zcela zasloužené. Už po zápase jsme se shodli, že za první poločas si zasloužíme bod my, za druhý naopak hosté. Všem klukům děkuji za urputnost, bojovnost a byť stále máme na čem pracovat, jejich píle a progres jsou zřetelné. Skvělý poločas odehrál Vojta Decarli. Ten svůj výkon navíc ozdobil nádhernou situací, která přinesla otevření skóre a smeknout pomyslný klobouk musím i před Michalem Postlem. I přes již dlouhotrvající zranění patřil mezi naše stěžejní pilíře a nebojím se říci, že zároveň mezi nejlepší hráče zápasu. Kritiku rozhodčích bych v té oboustranné tragédii vytahoval velice nerad, na adresu pomezního Zlocha jsem si ulevil už po zápase, ale je až s podivem, co delegovaná trojice v tomhle zápase předvedla. Otáčená rozhodnutí, mnohdy až nemístná arogance a signalizované neexistující ofsajdy, podotýkám, že na obou stranách. Všem nám to zkazilo radost z fotbalu. Tímto děkuji celé větříňské výpravě, že jsme zápas všichni dohráli a v rámci emocí se na hřišti nepobili. Zvláště děkuji trenéru hostí Rudovi Weinhardovi, že mě zachránil od disciplinárního trestu. A ty „malý“ máš u mě, Rudo, klidně dvě. Vše nyní musíme hodit za hlavu. V sobotu nás v rozlučce s podzimem čeká houževnatý soupeř se svými kvalitami. Loni jsme na jeho půdě po boji padli, ale nepředvedli jsme vůbec špatný výkon. Rádi bychom to zopakovali, tentokrát však s lepší a šťastnější výsledkovou tečkou. Do Hrdějovic pojedeme s chutí zahrát si kvalitní fotbal, udělat si žízeň na dokopnou a pokud nám to situace dovolí, užít si jedinou venkovní výhru v této půlsezoně.“

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápas jsme chtěli zvládnout za tři body a navázat na dvě předešlé vítězství, bohužel to se nám nepodařilo a po prvním poločase jsme si ani vyhrát nezasloužili. Domácí byly aktivnější, nebezpečnější, měli větší chuť a dvakrát potrestali naše chyby na krajích hřiště, kde jsme pozdě dostupovali hráče. O přestávce jsme si řekli, že zápas určitě není ztracený, že kluci mají na to, aby s tím něco udělali. Ale že musí chtít prokázat větší chuť a sílu v soubojích. Po změně stran jsme postupem času soupeře přimáčkli na jeho polovinu a šli za kontaktním gólem. Nakonec je z toho remíza a myslím, že zasloužená. Byly tam i některé ostřejší fauly zejména na rychlé domácí útočníky, ale nebylo to nic vyloženě zákeřného a hráči z obou stran to zvládli v duchu fairl play a s respektem. Kdo ovšem zápas nezvládl, a to se k rozhodčím nevyjadřuji, byl pomezní Zloch. Ten předvedl naprosto špatné verdikty. Jak v prvním poločase proti nám, tak po změně stran proti domácím, a to zejména ofsajdové postavení. Akorát tomuto arogantnímu pánovi pak na hřišti i mimo nej zbytečně plály emoce. Vrcholem všeho bylo, že po zápase ten pán vyzýval jednoho chvalšinského hráče na souboj. To je pro mě vrchol všeho, hlavně nerespektu. Tím že má na sobě dres rozhodčího, si myslí, ze může všechno. Byl jsem v šoku, tohle jsem nezažil. Pochopím, že se může stát chyba, tu udělají všichni, ale abych jich udělal osm za utkání. Ale z pozice sudího, aby se chtěl po zápase pomalu rvát a vyzývat na souboj, je pro mě absolutně nepřijatelné! Na fotbal chodí děti, sám na to upozorňuji svoje hráče, že musí některé emoce krotit, a jít těm dětem příkladem. A ukazovat jim fotbal na hřišti a ne to špatný mimo hřiště. A pak přijede tento pán a předvede tohle? Ten už by se na hřišti neměl objevit.

Branky: 22. Fučík, 25. Aust – 78. vlastní (Decarli), 86. Karfík. Rozhodčí: Písek – Hakr, Zloch. ŽK: 3:4. Diváci: 200.

FK Boršov nad Vltavou – FC Velešín 1:2 (0:2)

Stanislav Šálek, kapitán Velešína: „Do utkání jsme šli s tím, že si jej chceme užít. Nestresovat se z dosavadních výsledků, být v pohodě a hrát bez tlaku. Těší mě, že kluci si všechno vzali k srdci a hráli to, co jsme si řekli. V prvním poločase jsem od spoluhráčů dostal dvě krásné průnikové přihrávky a vedli jsme 2:0. Troufám si říct, že jsme byli herně lepší než Boršov. Ten hrozil především ze standardních situací, z nichž měl celkem dost šancí, ale nedokázal trefit branku. Ve druhém poločase jsme celkem brzy inkasovali z přísně nařízené penalty, pak měl soupeř ještě jednu příležitost a trefil břevno. My mohli přidat pojistku, když jsme šli dvakrát sami na brankáře, ale góly z toho nebyly. Náskok už jsme však udrželi a poctivým odmakaným výkonem jsme zaslouženě získali tři body.“

Branky: 53. Karafiát – 26. a 40. Šálek. Rozhodčí: Křížovský – Ryneš, Hora. ŽK: 2:3. Diváci: 38.

Spartak Kaplice B – Sokol Olešnice 5:4 (4:0)

Jaroslav Kučera, trenér Kaplice B: „Do utkání jsme vstoupili aktivně, měli jsme územní převahu a tu jsme korunovali třemi góly v rozmezí čtyř minut. Těsně před přestávkou zkompletoval hattrick Kuchař a hned po změně stran přidal pátý zásah z pokutového kopu Pastier. Poté však z naší strany došlo k mírnému uspokojení a také jsme prostřídali, aby si zahráli všichni hráči, z čehož pramenila nerozehranost, nervozita a chyby. Hosté v závěru korigovali, naštěstí jsme výhru udrželi. Vyzdvihnul bych výkon Václava Kuchaře, který vstřelil tři branky a patřil k nejlepším hráčům na hřišti.“

Branky: 25., 26. a 45. Kuchař, 27. Bárta, 47. (pen.) Pastier – 73. a 87. Ragaň, 84. Raab, 89. Bahenský. Rozhodčí: Jelínek – Kotnauer, Marek. ŽK: 0:1. Diváci: 168.

Šumava Frymburk – Malše Roudné B 3:1 (2:0)

Václav Čábela, trenér Frymburku: „První poločas jsme odehráli velmi dobře. Byli jsme aktivní, napadali jsme soupeře při rozehrávce, v obraně jsme mu nenechávali moc prostoru a když už, tak výborně zakročil náš brankář. Začátek druhého dějství byl z naší strany horší. Zranil se nám brankář a inkasovali jsme na 2:1. Od dvacáté minuty jsme zase hru vyrovnali a v 76. jsme přidali uklidňující trefu na 3:1. Musím pochválit celý tým za výkon a nasazení.“

Branky: 5. Ribár, 25. Bagoni, 77. Malina – 52. Pazourek. Rozhodčí: Hladík – Křížek, Lach. ŽK: 1:1. Diváci: 100.