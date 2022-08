Spartak Kaplice – SK Lhenice 3:0 (2:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Zápas s Lhenicemi se hrál na těžkém podmáčeném terénu a kluky musím za předvedený výkon pochválit. Takhle bych si to představoval celou sezonu. Do vedení jsme šli po krásné akci Gutheise s Kuchařem, kdy uklízel míč do branky Pastier. Tentýž hráč vymyslel po necelé půlhodině i druhou trefu, kterou zaznamenal Gutheis. A to už jsme hráli v deseti po vyloučení brankáře Schneidera, jenž zahrál rukou mimo vápno. Kluci však zodpovědně bránili a vyráželi do brejků. Těsně před koncem jsme se prosadili ještě jednou, když Štrbačka krásně přeloboval lhenického brankáře. Kluci hráli jako opravdový tým a my si připisujeme první tři body.“