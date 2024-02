/FOTOGALERIE/ Jako náhradu za zrušenou přípravu s Roudným si fotbalisté Dolního Dvořiště (I.A) domluvili na úterní večer přípravný duel s divizním Českým Krumlovem. I přes porážku mohou být v Dolňáku s hrou spokojeni.

Mac Tesař dává vedoucí gól Dolního Dvořiště do sítě SK Čkyně. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Slavoj Český Krumlov - FK Dolní Dvořiště 5:2 (1:0)

Branky Dolního Dvořiště: Š. Štifter s L. Jansa.

Sestava D. Dvořiště: Jirkal - Mavrodiev, Micák, Fical, Kuzma - Pecha, Jansa, Štifter, Tesař Mac - Urazil, Szojka. Střídali: Zeman, Posel.

"První zápas v přípravě a vlastně i první návštěva hřiště. Pro některé z nás vůbec první kontakt s míčem od posledního podzimního kola a navíc k tomu těžký soupeř. Pro nás ale v rámci přípravy dobrá zkouška a příjemná změna oproti běhání. Co se týče zápasu samotného, tak se potvrdilo to, co se očekávalo už před zápasem. Krumlov byl lepším týmem, byli častěji na míči a byl znát rozdíl soutěží. Řekl bych ale, že jsme se do toho postupně dostávali a trošku hru srovnávali a byli pro Krumlov vyrovnaným soupeřem. Poločas skončil 1:0, pak na začátku druhé půle jsme inkasovali na 2:0 a i když jsme víceméně celý zápas prohrávali, tak jsme to nevzdali a dvakrát snížili na 2:1 a pak na 3:2. Ale soupeř nám vždy vzápětí hned odskočil na dva góly. Ke konci zápasu už to bylo z naší strany vzadu otevřené a soupeř, tak upravil na konečných 5:2. Krumlovští vyhráli zaslouženě, ale pro nás první chvilky na hřišti a řekl bych, že svůj účel to určitě splnilo, takže spokojenost a v pátek na to navážeme na Složišti proti Kardašově Řečici," komentoval utkání kapitán Dolního Dvořiště Šimon Štifter.

"Do zápasu jsme šli z přípravy, která zatím obsahovala jen běhání a posilování. Bohužel, po zrušení zápasu s Roudným, který jsme nemohli odehrát kvůli vysoké absenci, to byl pro nás první kontakt jak s míčem, tak s hřištěm. Utkání ale splnilo svůj účel. Chtěl jsem vidět kluky, jak se chovají na hřišti a jak na tom jsou fotbalově. Dokonce je musím i pochvalit, že dokázali místy držet z divizním soupeřem krok. Ale soupeř ukázal, že už je jinde a zaslouženě zvítězil. Krumlovu přeji záchranu v soutěži a my pokračujeme v přípravě, kdy v pátek hrajeme s Kardaškou," doplnil trenér Štefan Bršťák.