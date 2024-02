/FOTOGALERIE/ Po přípravném duelu s divizním Slavojem Český Krumlov si fotbalisté Dolního Dvořiště tentokrát pozvali na Složiště Kardašovu Řečici. Pod umělým osvětlením soupeře porazili.

Přípravný fotbal: Dolní Dvořiště - Kardašova Řečice 3:1 (1:1). | Foto: Adéla Bršťáková

FK Dolní Dvořiště - FK Kardašova Řečice 3:1 (1:1).

Branky: Dolního Dvořiště: D. Kuzma, M. Urazil, M. Rozhoň.

"Do utkání jsme nevstoupili dobře, kdy nás soupeř svým vysokým napadáním dostal pod tlak. Z toho pramenily časté ztráty balonů a na tak velkém letišti, jakým Složiště bezesporu je, to bolí. Hosté se tedy ujali vedení a ještě po dalších jejich šancích jsme pomalu začali přebírat otěže hry, které vyústily ve srovnání skóre nádhernou střelou z kopaček Dana Kuzmy. Nutno podotknout, že hezčí gól jsem opravdu dlouhou dobu neviděl. O poločasové pauze jsme si řekli nějaké věci a myslím, že druhý poločas byl od nás diametrálně odlišný. Přidrželi jsme balon, určovali tempo hry a po velmi slibně rozvíjejících se akcích přidali další dva góly. Do soutěže zbývá měsíc, což si myslím, že je dostatek času na to, vylepšit věci, kde nás tlačí bota a přijdeme připraveni," hodnotil utkání novic v dresu Dolního Dvořiště Luboš Jansa.

A jak se právě on cítí v novém angažmá? "Co se týče mě, tak jsem rád, že jsem si mohl po delší pauze opět zahrát. Kabina na mě působí skvěle, kluci nás s Patrikem Ficalem bezesporu přijali. Vidím tam velkou sílu, která nám na hřišti pomůže. S týmem se seznamuju, ještě neznám úplně všechny, ale k tomu mi pomůže blížící se soustředění a ještě měsíc času do soutěže. Za mě spokojenost," dodal Luboš Jansa.

Zdroj: FK Dolní Dvořiště.