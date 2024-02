/FOTOGALERIE/ V dalším přípravném utkání se kapličtí fotbalisté (I.A) představili opět na českobudějovickém Složišti, když poměřili své síly s krajským Rudolfovem. Domácí trenér Nárovec měl k dispozici při několika absencích poněkud úzký kádr, naproti tomu kaplický lodivod Ginzel si mohl dopřát luxus, když na lavičce měl připravených do hry osm hráčů.

Fotbalová příprava: Rudolfov - Kaplice 3:4 (2:3). | Foto: Libor Granec

SK Rudolfov (KP) – TJ Spartak Kaplice (I. A) 3:4 (2:3).

Branky: 10., 18. Boček, 56. Keřka pen. – 4. Vaniš, 13. Divoký pen., 43. Nowak, 88. M. Pulec. Rozhodčí Kovařík – Vejčík, Kuchař (N).

Sestavy - Rudolfov: Teringl – Prokeš, Dvořák Tyrpák, Boček, Vejvar, Tlamsa, Mrkáček, F. Pouzar, Hudáček, Keřka. Střídal: Novotný. Kaplice: F. Říha – F. Šedivý, Ješina, Čutka, Behman, Vaniš, Pál, Nowak, Divoký, Jak. Česák, Štrbačka. Střídali: Schneider, Pastier, Kuchař, Gondek, M. Pulec, Jan Česák, Fučík, Daniel.

Jako první ve 3. minutě zahrozili Kapličtí. Trestný kop zahrával Divoký, jeho střelu rudolfovská zeď nadrazila, ale Štrbačka v gólové pozici nedokázal míč následně umístit do svatyně soupeře. Nedlouho poté se skóre měnilo. Štrbačka ideální přihrávkou vysunul rozběhnutého Jakuba Vaniše, který střelou po zemi jesličkami pokořil Teringla – 0:1. Vedení hostům dlouho nevydrželo. Centr Hudáčka z pravé strany i díky pozornému brankáři Říhovi skončil na břevně a v zámezí. Následoval rohový kop a po centru Prokeše hlavou vyrovnal nepokrytý Boček – 1:1. Ani tento stav dlouho nevydržel. Uběhly jen tři minuty a Kapličtí šli znovu do vedení. Po spolupráci s Jakubem Česákem pronik do vápna Štrbačka, byl faulován brankářem Teringlem a pískala se penalta, kterou s přehledem proměnil Jiří Divoký – 1:2. Bohužel pro hosty Rudolfovští našli znovu rychlou gólovou odpověď. Po přesné přihrávce z levé strany se v koncovce podruhé v utkání prosadil Boček – 2:2. Ve 25. minutě utkání mohl obrat ve skóre dokonat Prokeš, ten však v gólové pozici nedokázal dobře vyběhnutého Říhu prostřelit. Na druhé straně po centru Behmana prováhal svou gólovou možnost Vaniš. Na druhé straně si Říha pohlídal střelecký pokus Tlamsy. Pět minut před přestávkou po přesné přihrávce od Divokého netrefil branku soupeře z dobré pozice Jakub Česák. O pár minut později už ovšem šli Kapličtí potřetí v zápase do vedení. Při důrazném napadání Jakuba Česáka došlo k nedomluvě obránce s brankářem Teringlem a jejich nesoulad potrestal gólem Tomáš Nowak – 2:3.

Fotbalisté Českého Krumlova podlehli v gólové předstřelce mladíkům z Dynama

Do druhé půle poslal trenér Ginzel všech osm připravených náhradníků. Po změně stran měli míč častěji na svých kopačkách Kapličtí, bohužel zahazovali šanci za šancí. Ve 48. minutě po přesném centru Pastiera neskóroval z gólové pozice na zadní tyči Divoký. Vzápětí Divoký vystihl nepřesnou rozehrávku soupeře, předložil jej Janu Česákovi, ta však z gólovky poslal míč pouze do tyče. Po deseti minutách hry se neujala ani přízemní rána Pastiera. Vzápětí na druhé straně fauloval dle hlavního arbitra gólman Schneider Prokeše a nařízený pokutový kop proměnil Keřka – 3:3. V 62. minutě mohl hostům vrátit vedení po přihrávce od Nowaka Jakub Česák, z otočky však míč mezi tři soupeřovy tyče nenasměroval. Z protiútoku Tlamsa obešel vyběhnutého Schneidera, z levé strany však míč do brány nedostal, neboť obranným zákrokem zasáhl vracející se obránce Kuchař. To bylo ze strany Rudolfova prakticky vše a do konce zápasu přibývaly šance výhradně na straně hostů. V 64. minutě Pulec kolmicí vysunul Jakuba Česáka, který postupoval sám na branku, křížný pokus však skončil vedle brány. O několik minut později zatáhl míč po pravé straně Daniel, po jeho přízemním centru neskóroval zblízka tísněný Fučík. Deset minut před koncem byl v další šanci Jakub Česák, tu však prováhal, následně se k míči dostal Nowak, střelu po zemi stačil Teringl vyrazit nohama, ale další pokus Jana Česáka se do brány Rudolfova nevešel. Krátce na to měli hosté výhodu standardní situace. Při střele Martina Pulce zachránila Teringla spojnice jeho svatyně. V 87. minutě Teringl na rohový kop vyrazil přízemní střelu Jakuba Česáka. Hned v následující minutě Kapličtí rozhodli o svém vítězství. Z dálky napřáhl ke střele Kuchař, Teringl nepříjemně plavající ránu vyrazil pouze před sebe a dobíhající Martin Pulec pohodlně skóroval – 3:4. Na vyrovnání už tentokráte Rudolfovští neměli čas. Vzhledem k počtu brankových příležitostí je výhra hostů zasloužená. Po oboustranně neurovnaném prvním poločase v tom druhém byli hosté fotbalově kvalitnější, nedařilo se jim však v koncovce. Přesto gólem nedlouho před koncem rozhodli o své výhře.

Venku dali Jihočeši dva góly, ale pět jich dostali

"S Rudolfovem jsme hráli takový profesorský fotbal. Soupeř měl první poločas moc prostoru a my byli pozorovatelé. Druhý poločas byl z naši strany kvalitnější, měli jsme dobrý presing a hráli na soupeřově polovině. Paradoxně jsme z toho vytěžili jen jednu branku. Kluci si musí uvědomit že bez tréninku to lepší nikdy nebude," doplnil k utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel.

Autor: Libor Ganec