V dalším přípravném střetnutí na jarní část fotbalové I.A třídy se Kapličtí představili na Hluboké, kde sehráli duel se Čtyřmi Dvory.

Přípravný fotbal: Spartak Kaplice - SK Čtyři Dvory 1:1 (0:0). | Foto: Libor Granec

SK Čtyři Dvory – TJ Spartak Kaplice 1:1 (0:0)

Branky: 65. Dubský – 83. Fučík. Rozhodčí Ovčáček – Ondra, Kotnauer.

Sestavy - Čt. Dvory: Žižka – Bukovský, Matušek, Jindrle, Vančura, Dvořák, Čermák, Valta, Fürst, Hofmann, Dubský. Střídali: Trča, Roudnický, Peroutka, Karlíček.

Kaplice: F. Říha – F. Šedivý, Čutka, Pál, Gondek, Daniel, Jan Česák, M. Pulec, Nowak, Fučík, Jak. Česák. Vaniš, Pastier, Ješina, Divoký, J. Smolen, Schneider.

Hosté začali aktivněji. V šesté minutě se po rohovém kopu dostal k odraženému míči Šedivý, přízemní střela se mezi tři domácí tyče nevešla. S postupem času se do hry dostávali i hráči Čtyř Dvorů, ale i tak byla ve hře k vidění velmi mnoho nepřesností, a to od hráčů z obou týmů. Především díky tomu příliš gólových příležitostí k vidění nebylo. Domácí zahrozili ve 25. minutě. Po Čermákově centru z levé strany se od Dubského míč dostal k Hofmannovi, přízemní střela minula levou tyč. Více vzruchu přinesl až závěr prvního poločasu. Hosté měli výhodu přímého kopu, střela Jan Česáka skončila nad břevnem Žižkovy svatyně. Krátce na to centroval z levé strany Martin Pulec, na hlavičku Fučíka Žižka nedosáhl, zachránilo jej ale břevno, a po odraze od něj míč znovu dopadl na stejné místo.

V úvodu druhého dějství podržel svůj tým novic mezi třemi čtyřdvorskými tyčemi Leoš Peroutka, když zpod břevna vytáhl po rohovém kopu Vaniše gólovou hlavičku Gondeka. O několik minut později vytáhl balón středem Jan Česák, zpoza šestnáctky se odhodlal ke střele, táhlá rána prolétla vedle levé tyče. Po hodině hry pak pokoušel střelecké štěstí hostující Martin Pulec, technický pokus skončil nad brankou. Bezbrankový stav se změnil po dvaceti minutách a vedení se ujali domácí. Po autovém vhazování dostal na pravé straně dostatek prostoru k centru Dvořák a Tomáš Dubský umístěnou hlavičkou překonal brankáře Říhu – 1:0. Hned v následující minutě hostující gólman svůj tým podržel, když dokázal na rohový kop vyškrábnout míč po tečované střele Valty. Na druhé straně mohl jednogólové manko smazat po centru Divokého hlavičkující Smolen, ale křížný pokus vzdálenější tyč těsně minul. Dvacet minut před koncem měli hosté výhodu rohového kopu. První Divokého centr zadáci odvrátili, došlo k opakovanému centru, který Peroutka neudržel, zády k bráně zakončoval Ješina, branku Čtyř Dvorů minul. Gólman Peroutka si pak pohlídal netradiční zakončení Fučíka, míč dokázal vytáhnout z pod břevna na rohový kop. Náskok domácích mohl z brejku navýšit Hofmann, který z levé strany pronikl až do vápna, v gólové pozici však nedokázal Říhu překonat. Přišel trest. Sedm minut před koncem hosté vyrovnali. Divoký průnikovou přihrávkou našel rozběhnutého Lukáše Fučíka, který přízemním zakončením překonal Peroutku – 1:1. V 86 minutě si domácí gólman nadvakrát poradil s nepříjemnou střelou Nowaka. Na druhé straně jen boční síť rozvlnil svým střeleckým pokusem z levé strany Fürst. Poslední možnost měli Kapličtí. Po centru Divokého hlavičkoval mimo Vaniš.

"Zápas se Čtyřmi Dvory jsme hráli po našem plese který se vydařil, ale zapas nikoliv. Lituji zranění Jakuba Česaka, snad bude v pořádku. Zápas nám ukázal nějaké varianty kladné, ale víc převažují záporné. Teď pojedeme na soustředění, kde doufám stmelime partu, zapracujeme na nedostatcích které máme, a doufám že budeme dobře připraveni na sezonu," doplnil k utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel.

Autor: Libor Granec