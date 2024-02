/FOTOGALERIE, VIDEO/ K dalšímu přípravnému utkání vyrazili fotbalisté Zlaté Koruny (I.A) na českobudějovické Složiště k duelu s Olešníkem (KP). Tým okolo Davida Lafaty soupeře přehrával.

Fanoušci Zlatky ve Strunkovicích. | Video: Lukáš Hoďánek

Olešník - Zlatá Koruna 5:0 (3:0)

Ani tentokrát se fotbalistům Zlaté Koruny střelecky nedařilo, ale soupeř z Olešníka byl fotbalově tak trochu jinde. "Olešník má v současné chvíli skvělý tým a jeho kádr by mohl z fleku hrát divizi. Trenér Chlumecký měl k dispozici osmnáct hráčů, my se naopak v pátek ještě rozmýšleli, jestli zápas nodvoláme. Měli jsme tam některé hráče po nemoci, další zraněné a nakonec nás jelo dvanáct. Nastoupili kluci po chřipkách, jeden hráč s naraženými žebry. Ale na to se nevymlouvám. Jasné je, že s Olešníkem nemůžeme hrát v sestavě, jakou jsme měli. Zahrát si s ním můžeme, až budeme mít kompletní kádr a natrénováno," komentoval situaci kolem utkání trenér Zlaté Koruny Václav Domin a pokračoval: "V první půli jsme se hledali, prodýchávali. Již v 5. minutě jsme střídali pro zranění, za dvacet minut se hlásil další, že nemůže dýchat. Pro nás to bylo tak trochu kondiční. První půle byla jasně v režii Olešníka, ve druhé jsme tam i měli pár slibných náznaků akcí. Ale hlavně jsme to přežili ve zdraví."

Hráče Zlaté Koruny tak před startem jara čeká ještě spousta práce, hlavně na fyzičce. "Nyní jedeme od čtvrtka na soustředění. Snad se tam dáme dohromady. Mám zprávy, že se zranění hráči mají vracet, a tak bychom to snad v dalším zápase, který máme na začátu března s béčkem Krumlova, měli mít pohromadě. Pak už by to snad mělo vypadat jako fotbal. Ale nejprve musíme na soustředění zapracovat na fyzičce," dodal k dalšímu programu Václav Domin.