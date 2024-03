/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Zlaté Koruny absolvovali čtyřdenní soustředění v Přední Výtoni, aby nabrali fyzičku před jarními boji v A skupině I.A třídy. Na něj navázali přípravným duelem s béčkem Českého Krumlova.

Fotbalisté Zlaté Koruny pokračují v přípravných zápasech. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Soustředění v Přední Výtoni bylo zaměřené ryze na fyzičku. „Přeci jenom někteří hráči více než dva měsíce prakticky nic nedělali a je třeba dohnat fyzičku. Ale musím všechny pochválit, poprali se s tím dobře. Celé čtyři dny neviděli míč a jen se běhalo,“ komentoval soustředění s úsměvem na tváři trenér Zlaté Koruny Václav Domin a doplnil: „Bylo nás nějakých čtrnáct. Někteří byli omluveni z důvodu zranění či nemoci.“

Ve středu po soustředění si fotbalisté Zlaté Koruny zahráli přípravu s béčkem Českého Krumlova (I.B třída). Zvítězili 5:3 po poločase 2:0. „V první půli jsme měli trochu navrch. do druhé Krumlov trochu posílil, poslal tam Polanského, Gelnara, zkrátka hráče z kádru áčka. Všechny tři góly nám dal Polanský, i když dvakrát mu k tomu pomohl náš gólman, když neodkopal balon. Ale pak mu zase chytil penaltu. Pro nás to byla dobrá příprava. Mladíci z Krumlova to rozběhali, my se přizpůsobili, hrál se dobrý fotbal. Vydrželi jsme s nimi běhat a vyhráli jsme zkušeností,“ komentoval utkání Václav Domin a doplnil: „Tři naše góly dával Šebelka, po jednom pak Beránek a Persán. Konečně jsme dávali góly.“

Příprava neúprosně pádí dál a Zlatou Korunu čeká o víkendu další přípravný zápas. „V sobotu jedeme do Suchdola nad Lužnicí,“ doplnil následujícího soupeře trenér.