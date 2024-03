/FOTOGALERIE/ K dalšímu přípravnému utkání před startem jarní části I.A třídy zajížděli fotbalisté Zlaté Koruny k utkání se Suchdolem nad Lužnicí (I.B). A s chutí si zastříleli.

Fanoušci Zlatky ve Strunkovicích. | Video: Lukáš Hoďánek

Suchdol nad Lužnicí – Zlatá Koruna 1:9

Branky Zlaté Koruny: Sláma 3, Konečný 2, Persán, Šebelka, Beránek, Král.

Utkání se Suchdolem odehráli fotbalisté Zlaté Koruny na umělé trávě ve Staré Hlíně. „Suchdol je šestý v I.B třídě. Trochu zápas komplikoval silný vítr, ale už to ladíme směrem k mistrákům. Trochu se to rozběhává a konečně jsme byli v solidním počtu. Vyprazdňuje se marodka, vracejí se zranění i marodi. Kromě Svobody, který měl vyvrknutý kotník ze zápasu s Krumlovem B, byli všichni k dispozici. Fotbalové akce tam byly a konečně se střelecky prosadili i další kluci než tradiční kanonýři a konečně začínáme proměňovat šance. Se zápasem spokojenost,“ komentoval přípravu se Suchdolem zlatokorunský trenér Václav Domin.

Generálku mají hráči Zlaté Koruny naplánovanou s Lišovem. „Zatím se licituje o tom, kde se bude hrát. Oni by chtěli u nich na umělce, my u nás na přírodní trávě. To se ještě musí doladit,“ doplnil k blížící se generálce trenér.