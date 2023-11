/FOTOGALERIE/ Fotbalový podzim je za námi, a tak se v jednotlivých klubech jednak bilancuje odehraná část sezony a jednak spřídají plány na jaro. V Dolním Dvořišti mohou být spokojeni, muži hrají střed I.A, dobře si vedou přípravky. Úplně ideální to však není v žácích.

Mac Tesař dává vedoucí gól Dolního Dvořiště. | Video: Deník/Vladimír Klíma

První tým mužů vstoupil do druhé sezony v I.A třídě. Po podzimu je ve středu tabulky, takže spokojenost. "I když všichni víme, že tato soutěž není jednoduchá a minulý rok jsme uhráli záchranu na konci soutěže, tak i přesto jsme chtěli čeřit příčky zaručující medailové umístění. Bohužel nám nevyšla příprava, jak měla a hned v prvním kole jsme tvrdě narazili. Poté se střídaly výsledky jak na houpačce. Zranění a nemoci nám komplikovaly zápasy, takže to nebylo optimální. Vrcholem podzimu bylo derby v Kaplici, které jsme vyhráli a zcela zaslouženě. Poté se hra začala lepšit a přicházely výsledky. Přestali jsme dostávat laciné góly a bodové konto se zastavilo na 19 bodech a slušném středu tabulky," shrnul podzim trenér a předseda klubu v jedné osobě Štefan Bršťák a dodal: "V zimní přestávce musíme přidat a jarní sezonou se připravovat na nový ročník, kdy budeme chtít atakovat mety nejvyšší."

V Dolním Dvořišti mají v kategorii dospělých ambiciozní plány. "Pokud se vhodně doplní tým, věřím, že kluci dokážou dotáhnout do Dolního Dvořiště vynikající soutěž a tou by měl být krajský přebor. Současní hráči určitě mají kvalitu, ale musí se to doplnit. Kádr je úzký," dodal k plánům Štefan Bršťák.

V minulé sezoně Dolní Dvořiště odhlásilo v polovině soutěže z okresního přeboru béčko mužů. Do té nové vstoupilo znovu. "Přišli kluci z Vyššího Brodu a půlka sezony byla jako sen. Pět zápasů a pět výher. Bohužel i tady se do toho zapojila nemoc, zranění a i to, že kádr A-týmu byl úzký, a tak nemohl tolik pomoci. I tak jsou medailové příčky na dostřel," shrnul podzimní působení béčka mužů předseda klubu.

Výkladní skříní pohraničního klubu jsou kategorie těch nejmladších fotbalistů. "Velkou radost nám dělají přípravky. Jak mladší, tak starší. Tady bych chtěl vyzdvihnout práci Vasila Kotlára s Marianem Mavrodievem. Bohužel po jarní části nám Vasil skončil z důvodu pracovní vytíženosti. Tady věříme, že se do procesu opět zapojí. Do role dalšího trenéra přípravek naskočil Miroslav Mráz a po boku Mariana podzim s přípravkami odehráli na výbornou. Zde bych chtěl také poděkovat rodičům, že doprovází své ratolesti na zápasy a dělají při nich výbornou atmosféru," vyzdvidl Štefan Bršťák práci přípravek a dodal: "Za zmínku stojí i naše dvě hráčky, které se dostaly do okresního výběru žákyň. Jmenovitě Markéta Ratajová a Annie Brožová. Věříme, že mohou klidně nakouknout do větších klubů, kde mají ženské týmy, a následovat tak Lenku Vaněčků, která má za sebou angažmá ve Spartě Praha a nyní kope v Rakouském LASK Linec."

Již v minulé sezoně se v Dolním Dvořišti potýkali s činností v rámci kategorie starších žáků. A ideální to stále není. "Honza Krenauer dělá, co může, ale někteří hráči mu to bohužel nevrací stejnou mincí. Budeme se muset s některými rozloučit, jelikož je to stále stejná písnička. A jak již bylo psáno v minulosti, tito hráči mají do FK dveře zavřené. Nejsme výchovný ústav. Věříme ale, že i tato kategorie půjde nahoru," doplnil předseda klubu.

Fotbal v příhraničí by se však nedal děla tbez obětavosti mnoha lidí. "Chtěl bych za vedení klubu poděkovat všem, kdo se podílí na chodu klubu. Věřte, není to jednoduché a nikomu se nezavděčíme stejnou mincí. Chtěl bych zmínit samozřejmě Obec Dolní Dvořiště, která nám vytváří super podmínky, a věříme, že jí alespoň trochu děláme radost. Důležití pro chod klubu jsou i všichni kolegové z výboru. Velmi důležití jsou všichni naši sponzoři a přispěvatelé bez rozdílu a samozřejmě i lidé, kteří se zapojují do organizace zápasů a všech akcí s klubem spojených," nezapomněl na velkou fotbalovou rodinu v Dolňáku Štefan Bršťák.