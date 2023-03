Co tedy Strakoničtí udělali pro to, aby bylo jaro klidnější? „Musím říci, že jsem velice spokojen se zimní přípravou. Za dobu co trénuji, to asi byla nejlepší příprava. Musím pochválit hráče za přístup, docházka byla v rámci možností dobrá a cítím v kabině pozitivní energii. Máme dobrý kolektiv a kluci táhnou za jeden provaz,“ hodnotil přípravu na jaro trenér Tomáš Čakrt.

Říká se, že se na výsledky v přípravě nehledí, ale přeci jenom, Strakoničtí odehráli až na poslední duel s Dobříší dobré zápasy. „S asistentem a trenérem béčka Martinem Linhartem jsme se domluvili, že přípravu pojede áčko i béčko společně. Nastavili jsme to tak, že v prvních přípravných zápasech bude kádr rotovat. Měli jsme soupeře z kraje, A třídy i B třídy, takže všichni dostali šanci. Kádr jsme postupně zužovali až do generálky s Dobříší. S výjimkou posledního utkání mě příjemně překvapilo, jak jsme byli produktivní dopředu. Dávali jsme hodně gólů. V posledním zápase s Dobříší jsme dostali trochu za uši, ale v generálce to není na škodu,“ hovořil o přípravných duelech trenér.

Strakoničtí nezaháleli ani na poli posilování kádru. „Přišel Rosťa Jandera, odchovanec příbramského fotbalu. Má několik desítek startů ve druhé lize, má i repre start v U20. Papírově je to naše největší posila, ale na druhou stranu to není pouze o něm. Hodně hráčů se nám uzdravilo. Po operaci kolena se zapojil David Staněk, po plastice křížového vazu Ion Butnaru. Ti také budou znát. Zraněn byl i Jakub Smola, ten se také vrací. Nesmíme zapomenout ani na to, že s Rosťou Janderou ještě přišel zkušený stoper a velká osobnost Ondra Bublík. Naposledy působil v Hořovicku, pak byl v zahraničí a nyní se vrátil. Je to zkušený třicátník, lídr obrany. Hodně hru organizuje, je ho i plná kabina a přesně takový typ chlapa jsme potřebovali,“ shrnul posily Tomáš Čakrt a doplnil: „Co jsme přes zimu chtěli, to se podařilo. Věřím tomu, že na jaře budeme výsledky dělat."

Jaro začnou Strakoničtí v sobotu v Týně nad Vltavou. O týden později doma přivítají na domácím hřišti Olešník.