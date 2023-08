/FOTOGALERIE/ V minulé sezoně se fotbalisté Dolního Dvořiště umístili jako nováček I.A třídy ve středu tabulky. V té právě startující mají zálusk na první pětku.

Fotbalová příprava: Dolní Dvořiště - Mladé 1:2 (1:0). | Foto: Adéla Bršťáková

Přestávka před startem sezony je krátká, hráči si vybírají dovolené, a tak na společnou přípavu až tolik času v amatérských klubech není. "Co se týče přípravy, tak s tou spokojen být nemohu. První týden byl velmi dobrý, včetně zápasu s Jankovem. Pak nám do toho vstoupily dovolené. Bohužel to v tomto období tak bývá a docházka na trénink byla slabá. Nemohu říct, že jsme něco neodtrénovali. Ale bylo to prostě jen to, s čím nemůžeme být spokojeni. Generálku s Mladým jsme prohráli. Po zápase jsem si celou přípravu dal dohromady. Vyhodnotil jsem si to a řekl, pro někoho možná překvapivě, že to hodím někam daleko za hlavu. A v tomto týdnu jsme začali. Kluky už máme celkem pohromadě. Někdo ještě dojíždí dovolenou, ale start týdne byl takový, jaký bych si představoval," uvedl k přípravě fotbalistů Dolního Dvořiště trenér Šefan Bršťák.

Letní přestávka znamenala poměrně velký pohyb hráčů mezi kluby a ani v Dolním Dvořišti nezůstali pozadu. "Nad seznamem příchodů panuje spokojenost. Vrátil se Urazil, od toho čekáme, že bude velkým přínosem do ofenzivy. Na stopera jsme udělali ze Strakonic zkušeného Rozhoně, který má za sebou letité starty v divizi a taktéž starty v ČFL. Tím přichází velká opora do zadních řad. Třetí posila je mladý Dan Kuzma z Prachatic. Ve Dvořišti má slečnu, tak projevil zájem hrát u nás. Mohu říci, že vypadá velmi dobře. Počítáme i odchody. Spíše ukončení aktivní činnosti. Ale u těch věřím, že budou k dispozici, pokud by bylo třeba. Jedno jméno ale zmínit musím. Skončit se rozhodl veterán Jan Macanovič. Jediný aktivní hráč, co zažil historický postup jak v roce 1999 do 1.B třídy, tak minulou sezonu do 1.A. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za hráčskou kariéru v A týmu. Věříme, že bude naskakovat s klukama v béčku," vypočetl změny v kádru trenér Bršťák.

Jako nováček měli fotbalisté Dolního Dvoříště tak trochu rozkolísané výkony. Jak vypadají ambice do té nové? "Ambice určitě celý klub má. Věřím, že můžeme hrát do první pětky. Pokud budeme poctiví, nebojím se sezony. Kádr je zajímavý," dodal trenér.

Příhraniční klub se pyšní skvělými fanoušky, kteří s týmem vyrážejí i na venkovní zápasy. "Fanouškům bych chtěl vzkazat, aby nás dále podporovali jako doposud. Jsou našim dvanáctým hráčem. A doufam, že jich dorazí v sobotu na premiéru s Hrdějovicemi co nejvíce," zve do ochozů Štefan Bršťák. Zápas začíná ve 13.30.